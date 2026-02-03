Τον θάνατο του Δώνη Χριστοφίνη, βετεράνου ηγετικού στελέχους του ΑΚΕΛ και της κυπριακής Αριστεράς, ανακοίνωσε με θλίψη το ΑΚΕΛ.

Ο Δώνης Χριστοφίνης γεννήθηκε στον Αμίαντο το 1928. Εργάστηκε ως δάσκαλος και σπούδασε στο Διδασκαλικό Κολλέγιο Μόρφου και στο Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστημών της Μόσχας. Από νεαρή ηλικία εντάχθηκε στο φοιτητικό και νεολαιίστικο κίνημα, διετέλεσε στέλεχος της Γραμματείας της Διεθνούς Ένωσης Φοιτητών και υπηρέτησε για δέκα χρόνια ως Γενικός Γραμματέας της ΕΔΟΝ.

Εντάχθηκε στο ΑΚΕΛ το 1946 και για δεκαετίες κατείχε κορυφαίες θέσεις στην ηγεσία του Κόμματος, ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, του Πολιτικού Γραφείου και της Κεντρικής Γραμματείας, καθώς και ως Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Ελέγχου.

Ιδιαίτερη υπήρξε η συμβολή του στη διεθνή και διεθνιστική δράση του ΑΚΕΛ, καθώς για περίπου 20 χρόνια ήταν επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Κόμματος. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετείχε σε διεθνείς αγώνες και κινήματα και είχε επαφές με ιστορικές προσωπικότητες του παγκόσμιου αριστερού και απελευθερωτικού κινήματος, όπως ο Τσε Γκεβάρα, ο Φιντέλ Κάστρο, ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, ο Γιασέρ Αραφάτ και ο Νέλσον Μαντέλα.

Παράλληλα, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο κυπριακό και διεθνές κίνημα ειρήνης, υπηρετώντας μεταξύ άλλων ως Γενικός Γραμματέας του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης και συμμετέχοντας σε οργανισμούς όπως το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης και η Οργάνωση Αφροασιατικής Αλληλεγγύης. Καθοριστική θεωρείται η συμβολή του στην οργάνωση της διεθνούς συμπαράστασης προς τον κυπριακό λαό μέσω της Διεθνούς Επιτροπής Αλληλεγγύης προς την Κύπρο.

Στην ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ αναφέρεται στη μακρόχρονη πολιτική και ιδεολογική του πορεία, επισημαίνοντας τη συμβολή του στους αγώνες της κυπριακής Αριστεράς και εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Η ΕΔΟΝ αποχαιρετά τον σύντροφο Δώνη Χριστοφίνη

Το ΑΚΕΛ, η ΕΔΟΝ, το λαϊκό κίνημα, είναι από σήμερα πιο φτωχά.

Η ΕΔΟΝ με βαθιά θλίψη, αποχαιρετά τον σύντροφο Δώνη Χριστοφίνη ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών.

Ο σύντροφος Δώνης έφυγε, «πλήρης αγώνων» αφού φρόντισε, με το πέρασμα του να αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα του σε ολόκληρο το κίνημα της Αριστεράς και σε χιλιάδες ανθρώπους της.



Ο Δώνης Χριστοφίνης είναι ένας εκ των λίγων ανθρώπων που έχουν ταυτίσει με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο βαθμό, το όνομα του με την ΕΔΟΝ και το κίνημα της νεολαίας. Ενεργός από πολύ νωρίς στο κίνημα της νεολαίας διετέλεσε μεταξύ άλλων μέλος της γραμματείας της Διεθνούς Ένωσης Φοιτητών – ΔΕΦ εργαζόμενος στην Πράγα για 3,5 χρόνια. Ήταν εκείνος ο σύντροφος που με τη συνολική του παρουσία έκανε την ΕΔΟΝ, το ΑΚΕΛ και την Κύπρο γνωστά σε όλο τον κόσμο στις γραμμές τις νεολαίας, μέσα από τις αναρίθμητες διεθνείς αποστολές και παρουσίες του στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Νεολαιών – ΠΟΔΝ.

Ξεχωριστή περίοδος είναι βέβαια και το πέρασμα του από την ηγεσία της ΕΔΟΝ αφού, ήταν ένας εκ των μακροβιότερων Γενικών Γραμματέων της ΕΔΟΝ, υπηρετώντας αυτό το πόστο για 10 ολόκληρα χρόνια (1964-1974).

Ο σύντροφος Δώνης μέχρι και την τελευταία του πνοή, διατηρούσε με ένα ασύγκριτο τρόπο ακέραια όλα αυτά τα στοιχεία του χαρακτήρα του που τον ξεχώρισαν στο πέρασμα της ζωής και της δράσης του. Πράος, καλοσυνάτος, ιδεολόγος, με βαθιά ειλικρινή και ξεχωριστή αγάπη για τον άνθρωπο. Άνθρωπος ευαίσθητος με κλίση και αγάπη, στις τέχνες, τον πολιτισμό, την δημιουργία.

Συχνά, όταν ερχόταν η στιγμή οι νεότερες γενιές τον στελεχών της ΕΔΟΝ, να μάθουν για τον σύντροφο Δώνη, οι παλαιότεροι αναφέροντα σε αυτόν ως: τον σύντροφο Πρότυπο.

Πρότυπο Ανθρώπου. Πρότυπο Κομμουνιστή. Πρότυπο ΑΚΕΛιστή.

Ο αιώνιος ΕΔΟΝίτης.

Το παράδειγμα θα συνεχίζει να εμπνέει γενιές και γενιές μελών της ΕΔΟΝ. Η πορεία εκείνου και των υπόλοιπων συντρόφων της γενιάς του, φωτίζουν και καθοδηγούν τη δράση μας.

Αιωνία η μνήμη σου σύντροφε.