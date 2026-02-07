Ο Νικόλας Παπαδόπουλος δεν ήταν παρών στο State of the Union, προχθές, στο Προεδρικό και η απουσία του ενδεχομένως να μην πέρασε απαρατήρητη. Ωστόσο, βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και το κόμμα είχε προεκλογική εκδήλωση, από την οποία δεν θα μπορούσε να λείπει. Είτε παρών είτε απών, όμως, η ουσία είναι άλλη και αφορά τη στάση του κόμματος έναντι της Κυβέρνησης.

Είναι πλέον προφανές και γίνεται όλο και πιο έντονα αντιληπτό, ότι στο δηκοϊκό στρατόπεδο υπάρχει διγλωσσία ως προς τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται απέναντι στην Κυβέρνηση. Και αυτό φαίνεται να είναι άμεσα συνυφασμένο με την περιρρέουσα φημολογία περί συμφωνίας συνεργασίας του ΔΗΚΟ με τον ΔΗΣΥ.

Η πρώτη αντίδραση στις εξαγγελίες του Προέδρου Χριστοδουλίδη ήρθε από τον βουλευτή του ΔΗΚΟ Χρύση Παντελίδη, ο οποίος ήταν φιλοξενούμενος στην εκπομπή του ΡΙΚ για την παρουσίαση της δημοσκόπησης. Στο πλαίσιο των τοποθετήσεών του δεν έλειψε η κριτική προς την Κυβέρνηση, κάτι που, άλλωστε, συνηθίζει ο βουλευτής του ΔΗΚΟ.

Λίγες ώρες αργότερα, η ανάρτηση του βουλευτή Χρίστου Σενέκη ερμηνεύθηκε ως απάντηση στις αναφορές του Χρύση Παντελίδη. «Η μετατροπή μιας μέτρησης κοινής γνώμης σε εργαλείο εξυπηρέτησης μετεκλογικών σχεδιασμών οδηγεί σε αυθαίρετες αναγνώσεις των ευρημάτων της…», έγραψε. Πρόκειται για αναφορά που ουσιαστικά φέρνει προς τα έξω και την εσωκομματική συζήτηση γύρω από τις διαφορετικές τάσεις και στάσεις εντός του ΔΗΚΟ.

Βεβαίως, η ανάγνωση που γίνεται από κάθε στρατόπεδο είναι διαφορετική. Η ερμηνεία που δίνεται στην αντιπολίτευση που ασκεί ο Χρύσης Παντελίδης, και ενίοτε και ο ίδιος ο Νικόλας Παπαδόπουλος, είναι -σύμφωνα με το περιβάλλον τους- ότι πρόκειται για ευεργετική κριτική και δεν συνδέεται με το μετεκλογικό σκηνικό. Για την πιο φιλοκυβερνητική πτέρυγα του ΔΗΚΟ, ωστόσο, οι κινήσεις αυτές εκλαμβάνονται ως προετοιμασία του εδάφους για έξοδο από την Κυβέρνηση.

Εντός του ΔΗΚΟ υπάρχει και μια πιο ουδέτερη γραμμή, η οποία εκφράζεται και από πρωτοκλασάτα στελέχη, και η οποία θεωρεί ότι η όλη εσωκομματική συζήτηση προκαλεί εσωστρέφεια στο κόμμα και εκπέμπει προς τα έξω μια αντιφατική εικόνα.

Ανακοινώνει σήμερα υποψηφίους

Οι εξελίξεις στο Δημοκρατικό Κόμμα τρέχουν και σε προεκλογικό επίπεδο. Στον συνολικό προγραμματισμό προέκυψε μια ευχάριστη ανατροπή, καθώς σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν οι έξι υποψήφιοι της επαρχίας Λάρνακας. Η εξέλιξη αυτή δεν περιλαμβανόταν στον αρχικό σχεδιασμό, καθώς η επόμενη ανακοίνωση υποψηφίων, μετά τη Λεμεσό και την Κερύνεια τις προηγούμενες ημέρες, αναμενόταν να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα και να αφορά την επαρχία Πάφου.

Αριστίνδην υποψήφια με ΔΗΚΟ

Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος, ανακοίνωσε χθες την αριστίνδην υποψηφιότητα της νομικού Γεωργίας (Τουμάζου) Σταυρινοπούλου για την Επαρχία Λάρνακας, ενόψει των επικείμενων Βουλευτικών Εκλογών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, η κ. Σταυρινοπούλου γεννήθηκε το 1993 στην Επαρχία Λάρνακας, όπου μεγάλωσε και συνεχίζει να ζει και να εργάζεται. Διατηρεί συνεχή και άμεση επαφή με τα προβλήματα της κοινωνίας, τις ανάγκες των πολιτών και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της δικαιοσύνης στον τόπο μας.

«Η αριστίνδην υποψηφιότητά της εντάσσεται στο πλαίσιο της ανανέωσης και της ενίσχυσης του ψηφοδελτίου του ΔΗΚΟ με νέους, καταρτισμένους επιστήμονες, οι οποίοι συνδυάζουν υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και ουσιαστική κοινωνική ευαισθησία.

Το Δημοκρατικό Κόμμα καλωσορίζει τη Γεωργία Σταυρινοπούλου και της εύχεται κάθε επιτυχία», αναφέρεται.

Καρογιάν: Ο θυμός θα οδηγήσει σε ανεπιθύμητες καταστάσεις

Κάλεσμα προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση λύσεων για τα μεγάλα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, απηύθυνε ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, Μάριος Καρογιάν, κατά την κοπή της βασιλόπιτας της Επαρχιακής Επιτροπής Λάρνακας της ΔΗΠΑ.

Τόνισε την ανάγκη να παραμεριστούν τα μικροπολιτικά παιχνίδια και να καλλιεργηθεί πνεύμα συνεργασίας και πολιτικής ωριμότητας, ώστε όλες οι δυνάμεις να λειτουργήσουν ως συνεργάτες και εταίροι στη μεγάλη εθνική προσπάθεια για καλύτερες μέρες για τον τόπο.

Αναφερόμενος στο κλίμα στην κοινωνία, σημείωσε ότι είναι απολύτως νομιμοποιημένος ο θυμός των πολιτών και το δικαίωμά τους να αποδοκιμάζουν και να τιμωρούν πολιτικές και πρακτικές που τους απογοήτευσαν. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η πολιτική συμπεριφορά που καθοδηγείται αποκλειστικά από το θυμικό συχνά αγνοεί την επόμενη ημέρα και μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες, ακόμη και μη αναστρέψιμες, καταστάσεις.

Επίθεση από Άλμα κατά Χριστοδουλίδη

«Η χώρα χρειάζεται ειλικρίνεια, θεσμική διαφάνεια και ριζικές μεταρρυθμίσεις», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Άλμα, ασκώντας έντονη κριτική στα όσα ανέφερε ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Κυβέρνησής του. Τον κατηγορεί, μάλιστα, ότι κινείται σε άλλη πραγματικότητα.

«Η πολιτική δεν μπορεί να στηρίζεται σε επικοινωνιακές παρουσιάσεις επιτυχίας όταν η κοινωνία βιώνει καθημερινά την ανασφάλεια και τη στασιμότητα», υποστηρίζει και προσθέτει ότι η Κύπρος χρειάζεται μια νέα πολιτική πορεία που να υπηρετεί τον άνθρωπο, την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη – και όχι την αναπαραγωγή ενός συστήματος που εξυπηρετεί λίγους εις βάρος των πολλών.