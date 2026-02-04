Τους υποψηφίους του για την εκλογική περιφέρεια Κερύνειας ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών του Μαΐου 2026 εισηγείται η Γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου του Δημοκρατικό Κόμμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εισήγηση κατατίθεται προς έγκριση στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος και περιλαμβάνει τρία πρόσωπα που προτείνονται ως υποψήφιοι βουλευτές στην επαρχία Κερύνειας. Πρόκειται για τον Άσπρη Άδαμο, διευθυντικό στέλεχος, τον Μηνά Δημήτρη, ασφαλιστικό σύμβουλο, και τον Ανδρέα Νικήταρα, πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής ΔΗΚΟ Κερύνειας.