Τους 12 υποψήφιους που θα βρίσκονται στο ψηφοδέλτιο του στη Λεμεσό, για τις επερχόμενες Βουλευτικές εκλογές, ανακοίνωσε το ΔΗΚΟ.

Όπως υποστηρίζει το κόμμα στην ανακοίνωση του, το ψηφοδέλτιο «αντανακλά ισορροπημένα την εμπειρία και την ανανέωση, τη διεύρυνση της κοινωνικής εκπροσώπησης και την πολιτική αξιοπιστία».

«Σύμφωνα με την εισήγηση, οι προτεινόμενοι υποψήφιοι και υποψήφιες διαθέτουν το απαιτούμενο ήθος, την πολιτική συγκρότηση και τη διάθεση προσφοράς, προκειμένου να εκπροσωπήσουν το Δημοκρατικό Κόμμα και τους πολίτες της επαρχίας Λεμεσού στη Βουλή των Αντιπροσώπων» αναφέρεται.

Η τελική έγκριση του ψηφοδελτίου αναμένεται να δοθεί από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Οι υποψήφιοι:

1. Βακάνας Χρίστος – Πολιτικός Μηχανικός – Αριστίνδην

2 .Δρ. Δημοσθένους Π. Αρετή – Θεολόγος – Θρησκειολόγος

3. Καραγιάννης Φλωρέντζος – Επιχειρηματίας – Καθηγητής Φυσικής Αγωγής – Αριστίνδην

4. Κούρτουλου Παναγής – Στέλεχος Ναυτιλιακής Εταιρείας

5. Λεωνίδου Πανίκος – Δικηγόρος – Βουλευτής Λεμεσού

6. Μιχαήλ Μάριος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός – Επιχειρηματίας

7. Νικολαϊδης Ντίνος – Μηχανολόγος Μηχανικός

8. Παπαδόπουλος Γεώργιος – Επιχειρηματίας – Πρώην Βουλευτής Λεμεσού – Αριστίνδην

9. Τσολάκη Ευανθία (Έυη) – Δικηγόρος – Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού

10. Δρ. Χόππας Κώστας – Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών ΤΕΠΑΚ – Αριστίνδην

11. Μάριος Χρυσοστόμου – Νοσηλευτής

12. Χρυσοστόμου Παντελής – Οικονομολόγος