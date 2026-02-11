Στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών βρέθηκε χθες το πρωί η Μαρία Άνχελα Ολγκίν για να συζητήσει τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα έχει το μεσημέρι (τοπική ώρα) την πρώτη συνάντηση με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, και νωρίς το απόγευμα στην Άγκυρα συναντώνται Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ βρέθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στο State Department, όπου συναντήθηκε με τον Μπρένταν Χανραχάν, αξιωματούχο αρμόδιο για θέματα Ευρώπης και Ευρασίας. Η συνάντηση ήταν κλειστή για τα μέσα ενημέρωσης και δεν έγιναν δηλώσεις.

Η Ολγκίν βρέθηκε στην Ουάσιγκτον μετά τις επαφές της στην Κύπρο και εκτιμάται ότι ενημέρωσε τον Αμερικανό αξιωματούχο για την έως τώρα πορεία των διαβουλεύσεων στο Κυπριακό.

Σήμερα, στις 12.15 το μεσημέρι (τοπική ώρα Νέας Υόρκης), ο ΓΓ του ΟΗΕ θα έχει συνάντηση γνωριμίας με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Όπως δήλωσε τη Δευτέρα ο Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος Τύπου του ΓΓ ΟΗΕ: «η συνάντηση θα αποτελέσει ευκαιρία για μια πρώτη γνωριμία με τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας και για συζήτηση του Κυπριακού».

Ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο Αντόνιο Γκουτέρες να επικοινωνήσει στη συνέχεια με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Στις δηλώσεις του, ο εκπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ υπενθύμισε τη θέση του Αντόνιο Γκουτέρες ότι «οι ηγέτες οφείλουν να επιδείξουν πολιτική βούληση προκειμένου να διατηρηθεί η δυναμική, να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και να προχωρήσει η διαδικασία προς μια ενδεχόμενη επανέναρξη των διαπραγματεύσεων».

Το Κυπριακό θα είναι ένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ατζέντα της σημερινής συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα στις 3.15 το απόγευμα. Η υποδοχή του Μητσοτάκη από τον Ερντογάν θα γίνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας (σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ελλαδικά ΜΜΕ), ενώ οι δηλώσεις των δύο αρχηγών τοποθετούνται γύρω στις 5 το απόγευμα.

Πριν από την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στην Άγκυρα υπήρξαν δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες με τη Λευκωσία. Η πρώτη ήταν μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του Κυριάκου Μητσοτάκη, και η δεύτερη ανάμεσα στους δύο υπουργούς Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κόμπο και Γιώργο Γεραπετρίτη.