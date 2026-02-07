Πιέσεις από τον δικό του ιδεολογικό χώρο δέχεται ο Τουφάν Έρχιουρμαν στο Κυπριακό. Του υποδεικνύεται ότι πρέπει επιδείξει θετική προσέγγιση στο ζήτημα των σημείων διέλευσης και κυρίως ως προς το άνοιγμα των οδοφραγμάτων σε Αθηένου και Κόκκινα.

Στο θέμα των οδοφραγμάτων, ο Τουφάν Έρχιουρμαν ακολουθεί πιστά τη γραμμή που είχαν καθορίσει οι προκάτοχοί του όσον αφορά το άνοιγμα των σημείων διέλευσης. Δεν συζητά τίποτε πέραν εκείνων που προτείνει η τουρκοκυπριακή πλευρά και δεν αποδέχεται ούτε προς συζήτηση το άνοιγμα οδοφραγμάτων που ζητά η ελληνοκυπριακή πλευρά.

Η στάση αυτή του νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων καταδεικνύει και την αδυναμία που έχει ο ίδιος, όπως και οι προηγούμενοι, στο θέμα των σημείων διέλευσης στο να αντιμετωπίσουν τη στάση του τουρκικού κατοχικού στρατού. Είναι κοινά αποδεκτό πως τα σημεία διέλευσης τα οποία δέχθηκε η τουρκοκυπριακή πλευρά να ανοίξουν, ήταν μόνο μετά από τη σύμφωνη γνώμη των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων.

Οι Τούρκοι στρατιωτικοί που βρίσκονται στα κατεχόμενα απορρίπτουν κάθε συζήτηση του ανοίγματος σημείου διέλευσης στα Κόκκινα, αλλά και για τον δρόμο Αθηένου – Πυροΐου με την Αγλαντζιά. Δύο σημεία διέλευσης που εδώ και χρόνια ζητά η ελληνοκυπριακή πλευρά, καθώς αυτά θα διευκολύνουν τους Ελληνοκύπριους.

Ο ηγέτης του αριστερού Κόμματος Ενωμένη Κύπρος, Ιζέτ Ιζτζιάν, είχε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα συνάντηση με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, με τον οποίο συζήτησε τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο Ιζτζιάν κινήθηκε πάνω σε δύο άξονες: Μοίρασε ευθύνες και προς τους δύο ηγέτες γιατί ρίχνουν συνεχώς προτάσεις γεγονός που κατά την άποψή του δυσκολεύει την όλη διαδικασία. Και άσκησε κριτική προς τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων για τη στάση που τήρησε στον διάλογο με τον Ελληνοκύπριο ηγέτη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στον τουρκοκυπριακό Τύπο ο πρόεδρος του Κόμματος Ενωμένη Κύπρος (ΒΚΡ) στις δηλώσεις του τόνισε τη σημασία που έχει να συνεχίσουν οι δύο ηγέτες τις μεταξύ τους συναντήσεις: «Το ΒΚΡ υποστηρίζει την καταγραφή εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών των θεμάτων που συμφωνήθηκαν στο παρελθόν και τη συνέχιση των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά για να επιλυθούν τα μη συμφωνηθέντα θέματα», είπε ο Ιζτζιάν, προσθέτοντας ότι δεν θα ήταν δυνατόν να επιλυθεί το Κυπριακό θέτοντας προϋποθέσεις.

Για τον αριστερό Τουρκοκύπριο πολιτικό αποτελεί προειδοποίηση και προς τους δύο ηγέτες το γεγονός ότι τα Ηνωμένα Έθνη δήλωσαν πως δεν μπορεί να συνέλθει διεθνής διάσκεψη με τη μορφή 5+1 υπό την αιγίδα του ΟΗΕ χωρίς την επίτευξη ικανοποιητικής προόδου στα ΜΟΕ. Ο Ιζτζιάν είπε ότι το σημαντικό είναι αυτή η προειδοποίηση να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τους ηγέτες.

Υπογραμμίζοντας τη σημασία του ανοίγματος ενός νέου σημείου διέλευσης για οχήματα στη Λευκωσία, ο Ιζτζιάν σημείωσε ότι το άνοιγμα σημείων διέλευσης στη Λουρουτζίνα, την Αθηένου και τα Κόκκινα θα ανακουφίσει σε μεγάλο βαθμό τη συμφόρηση που παρατηρείται.

Συνέχισε, αναφερόμενος στα οικονομικά οφέλη που θα έχει και για τις δύο πλευρές η διεύρυνση του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής και η αύξηση του εμπορίου ανάμεσα στις δύο κοινότητες και πρόσθεσε ότι αυτό θα επηρεάσει θετικά την ακρίβεια και θα συμβάλει στην προσέγγιση μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Κριτική και εκ των δεξιών

Ο Ζορλού Τορέ, λεγόμενος «βουλευτής» του Κόμματος Εθνικής Ενότητας, άσκησε τη δική του κριτική προς τον Τουφάν Έρχιουρμαν γιατί όπως είπε δεν εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες στις οποίες αναφερόταν ο ίδιος όταν ήταν ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος.

Ο Τορέ υποστήριξε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά συνεχίζει τα «μονομερή», όπως τα χαρακτήρισε, βήματά της με τη δύναμη που παίρνει από τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι’ αυτό τον λόγο αποδυναμώθηκε η βάση των διαπραγματεύσεων.

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, ο Τορέ ισχυρίστηκε ότι δεν είναι ρεαλιστική πλέον η αναζήτηση λύσης στη βάση της ομοσπονδίας και ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν βλέπει ως πολιτικά ίσο τον τουρκοκυπριακό «λαό», τον οποίο προσπαθεί να υποβιβάσει σε μειονότητα. Πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία που θα επιτευχθεί με αυτή την αντίληψη θα είναι απαράδεχτη για τον τουρκοκυπριακό «λαό».

Ισχυριζόμενος ότι η πιο ρεαλιστική επιλογή είναι το μοντέλο λύσης δύο κρατών στη βάση της κυριαρχικής ισότητας, ο Τορέ υποστήριξε ότι η ασφάλεια του τουρκοκυπριακού «λαού» διασφαλίζεται με τις εγγυήσεις της Τουρκίας και την παρουσία του τουρκικού στρατού.