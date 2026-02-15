Μια από τις πλέον δημοφιλείς και δυναμικές πολιτικές συνεργασίες οδηγήθηκε σε διάλυση και σύγκρουση, λίγους μόνο μήνες προτού συμπληρωθεί η τρίτη πενταετία τηςσυμπόρευσης. Ο λόγος για τη συνεργασία του ΑΚΕΛ με την Ειρήνη Χαραλαμπίδη, που λήγει επεισοδιακά, την ώρα που το όνομα τηςπολιτικού «παίζει» όχι μόνο για τιςβουλευτικές εκλογές του Μαίου, αλλά και για την προεδρία τηςΒουλής ακόμη και την προεδρία τηςΔημοκρατίας για το 2028, ανκαι η ίδια κρατά ερμητικά κλειστά τα χαρτιά της.

Η βουλεύτρια που πορεύτηκε υπό την ομπρέλα των Νέων Δυνάμεων, για τρείς κοινοβουλευτικές θητείες, στη συνέντευξή τηςστο «Φ» επιστρέφει τα πυρά στην Εζεκία Παπαϊωάννου. Ανοίγει όλες τις «πληγές» για να τονίσει με αποδέχτη την ηγεσία του ΑΚΕΛ πως: «Η αντίδραση τους ήταν όντως ακραία και απέβλεπε σε κομματική περιχαράκωση. Tο περιεχόμενο της ανακοίνωσης ήταν εξευτελιστικό» και την λύπησε. Η κ. Χαραλαμπίδη τονίζει πως οι πολίτες την ψήφιζαν, όχι γιατί ήταν πειθήνιο όργανο της ηγεσίας, αλλά γιατί είχε άποψη και τολμούσε να διαχωρίσει τη θέση της αν αυτό έκρινε απαραίτητο. Υποστηρίζει πως αποδεικνύεται ότι η πρόταση του ΑΚΕΛ, έγινε απλώς για λόγους άλλοθι προς την κομματική βάση και περιορισμού της όποιας ζημιάς. Δηλώνει δικαιωμένη για την στάση που τήρησε έναντι τηςυποψηφιότητας Μαυρογιάννη και επιμένει ότι η πολεμική που δέχεται άρχισε από την άρνησή της να στηρίξει υποψηφιότητα Παμπορίδη στιςπροηγούμενες προεδρικές εκλογές.

-Σκληρή με χαρακτηρισμούς βαριούς η αντίδραση του ΠΓ του ΑΚΕΛ. Θέτετε τον εαυτό σας απέναντι από το κόμμα αναφέρεται. Ήταν αναπόφευκτη τελικά η σύγκρουση;

–Η σύγκρουση δεν ήταν δική μου επιλογή, ούτε ζήτησα ανεξαρτητοποίηση, αντίθετα είχα δημόσια δηλώσει ότι θα κάνω ότι μου ζητήσει η ηγεσία για να τους διευκολύνω από σεβασμό στον κόσμο της Αριστεράς. Η αντίδραση τους ήταν όντως ακραία και απέβλεπε σε κομματική περιχαράκωση. Tο περιεχόμενο της ανακοίνωσης ήταν εξευτελιστικό. Με λύπησε. Να σκέφτεται κανείς ελεύθερα, ανεξάρτητα, χωρίς κομματικές παρωπίδες δεν είναι ανηθικότητα είναι ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και την συνείδηση του καθενός . Δεν ήμουν σε θέση να τους απαντήσω αν θα επέλεγα να εγκαταλείψω την πολιτική γιατί αυτό μου ζητούσαν να πράξω. Τίμησα το συμβόλαιο μου με το ΑΚΕΛ , αλλά συνεργασία είχαμε. Δεν είμαι κομματικό στέλεχος. Αποφάσισαν οι ίδιοι ότι δεν είμαι χρήσιμη πια. Δικαίωμα τους. Οι πολίτες με ψήφιζαν, όχι γιατί ήμουν πειθήνιο όργανο της ηγεσίας. Πάντα είχα άποψη και τολμούσα να διαχωρίσω τη θέση μου αν έκρινα ότι ήταν απαραίτητο.

–Μα σας έγινε πρόταση συνεργασίας την οποία απορρίψατε!

–Μετά που διαβάσατε την ανακοίνωση τους , η οποία ήταν οδοστρωτήρας, με τη ηγεσία να περιπλανάται στα κανάλια για να επιβάλει το περιεχόμενο της και την άποψη τους για μένα , αμφισβητώντας την ηθική μου, είστε της άποψής ότι ήθελαν πραγματικά, συνεργασία; Αποδεικνύεται ότι η πρόταση τους, έγινε απλώς για να γίνει, κυρίως για λόγους άλλοθι προς την κομματική βάση και περιορισμού της όποιας ζημιάς. Η απόφαση τους να με ξεφορτωθούν ήταν προειλημμένη εξ ‘ου και δεν ενδιαφέρθηκαν να προτείνουν κάτι ουσιώδες η να έχουν επαφές μαζί μου στο μεσοδιάστημα των 5 μηνών. Άλλωστε αν ήθελαν να με αξιοποιήσουν και αν πίστευαν σε μένα είχαν ευκαιρίες να το κάνουν και δεν το έπραξαν. Το ζητούμενο στο παρόν στάδιο ήταν να με περιθωριοποιήσουν και να με αδρανοποιήσουν σε μια κρίσιμη συγκυρία που όλο το θεσμικό σύστημα καταρρέει από φαινόμενα διαφθοράς. Παρεμπιπτόντως ζήτησα και γραπτώς την πρόταση για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, κάτι που δεν μου δόθηκε.

–Μια από τις βασικές αναφορές, κατηγορίες είναι και η στάση σας στην υποψηφιότητα του Ανδρέα Μαυρογιάννη. 3 χρόνια μετά βγαίνει στην επιφάνεια ως σημείοτριβής…

–Ναι , το άκουσα , κατ’ επανάληψη τις τελευταίες μέρες. Το ξεκαθάρισμα άργησε 3 χρόνια. Και αυτή η καθυστέρηση πως αιτιολογήθηκε από την ηγεσία ; Δεν «περίσσευε κανένας» ,η ακριβής διατύπωση από τον κ. Λουκαΐδη. Έχω την εντύπωση ότι είναι πριν από μια αναμέτρηση που δεν περισσεύεικανέναςκαι όχι μετά. Συνεπώς μπορούσαν να ανοίξουν το θέμα αν ένιωθαν ότι υπήρχε βάση αμέσως μετά τις προεδρικές. Ανοίγοντας όμως ταυτόχρονα και το κεφάλαιο «Παμπορίδη» το οποίο είχε απόλυτη συνάφεια με τα γεγονότα που ακολούθησαν.

–Γιατί δεν στηρίξατε τον κ. Μαυρογιάννη;

-Δεν τον στήριξα, αλλά και δεν τον πολέμησα. Επέλεξα να αποστασιοποιηθώ. Στον δεύτερο γύρο της εκλογικής διαδικασίας έγιναν προσπάθειες από το οικείο περιβάλλον του κ. Μαυρογιάννη να συναντηθούμε στο επιτελείο, ανταποκρίθηκα θετικά, είχα μιλήσει με άτομο του επιτελείου του για να διευθετηθεί συνάντηση , αλλά το απέρριψαν. Όταν είσαι στην τελική ευθεία αξιοποιείς άπαντες ακόμα και αυτούς που σιωπηρά έκαναν άλλες επιλογές στον πρώτο γύρο. Σε εκείνο το στάδιο είναι που δεν περισσεύει κανείς και όχι μετά που θα κλείσει η κάλπη.

–Επί της ουσίας ποιες ήταν οι διαφωνίες σας για την υποψηφιότητα Μαυρογιάννη;

-Η ένσταση μου αφορούσε σε τρία σημεία:

Το αφήγημα του ΑΚΕΛ σε σχέση με όσα έγιναν στο Κραν Μοντανά, ήταν εντελώς διαφορετικό από του κ. Μαυρογιάννη που μέχρι σήμερα υπερασπίζεται και δικαιολογεί τη στάση του Ν. Αναστασιάδη.

2. Ο κ. Μαυρογιάννης ήταν ο διαπραγματευτής του κ. Αναστασιάδη και θα διεκδικούσε απέναντι σε άλλους δυο ανθρώπους του κ. Αναστασιάδη για το οποίο παινευόταν και δημόσια ο τέως Πρόεδρος.

3. Το ΑΚΕΛ είχε αποδείξει ότι δεν θεωρούσε τον ρόλο του διαπραγματευτή ως νεροκουβαλητή αφού στο παρελθόν ζητούσε παραίτηση Τάσου Τζωνή, διαπραγματευτή επί Τάσσου Παπαδόπουλου επιρρίπτοντας του ευθύνες για δυσμενείς εξελίξεις στο Κυπριακό.

Αισθάνομαι δικαιωμένη από τη στάση που κράτησα, παρακολουθώντας και τις μετέπειτα τοποθετήσεις και συνεντεύξεις του κ. Μαυρογιάννη .

–Θεωρείτε ότι ένα κομμάτι της αποτυχίας Μαυρογιάννη αφορά στην μη συμμετοχή σας;.

–Σε καμία περίπτωση άλλωστε δεν αναγνωρίζω στον εαυτό μου τέτοια επιρροή .Ας αναζητήσουν αιτίες σε λάθος κινήσεις όπως στην εξαγγελία Υπουργού Οικονομικών, τη στιγμή που ο κ. Προύντζος δήλωνε ότι δεν έκανε για τέτοιο υπουργείο και το βίντεο με τη σχετική δήλωση έγινε viral παραμονές εκλογών. Όσο και να βοήθησε η διχόνοια του ΔΗΣΥ, στον δεύτερο γύρο, αυτό ήταν αυτό-σαμποτάζ μεγατόνων.

–Ήταν όμως μια κρίσιμηστιγμή οι προεδρικές εκλογές κι αυτό σας καταλογίζει η ηγεσία…

-Κρίσιμη στιγμή ήταν και το δημοψήφισμα του 2004 . Τότε ηγετικά στελέχη του ΑΚΕΛ ήταν στην Πλατφόρμα για το «ναι», αμφισβητώντας ευθέως την απόφαση που λήφθηκε. Υπάκουσαν στη συνείδηση τους και καλά έκαναν. Από μένα γιατί απαιτείται κομματική πειθαρχία που δεν είμαι καν κομματικό στέλεχος;

-Πριν κάνατε αναφορά και στο κεφάλαιο ‘Παμπορίδης’ ήταν η στιγμή της οριστικής ρίξης;

-Η κρίση όντως ξεκίνησε το 2022 με την πιθανότητα της υποψηφιότητας Παμπορίδη ο οποίος διετέλεσε υπουργός του Ν. Αναστασιάδη, για τις προεδρικές. Ο ίδιος ο κ. Παμπορίδης σε μετέπειτα συνεντεύξεις του επιβεβαίωσε τις επαφές. Αλλά και στελέχη του ΔΗΚΟ που αντιτίθεντο σε αυτό μιλούσαν επίσης ανοιχτά για τις προσεγγίσεις που γίνονταν από πλευράς ΑΚΕΛ για να κάμψουν τις αντιδράσεις τους και να δεχτούν τον κ. Παμπορίδη ως υποψήφιο. Ο ίδιος δε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ απέκλειε στήριξη Χριστοδουλίδη – Αβέρωφ αλλά παρά τις επίμονες ερωτήσεις δημοσιογράφων δεν απαντούσε για τον κ. Παμπορίδη. Όταν έκανα τη γνωστή δήλωση σε ψυχαγωγική εκπομπή, για μένα ήταν μια αυτονόητη τοποθέτηση. Σίγουρα δεν περίμενα η ηγεσία να με κατηγορήσει για έλλειψη σεβασμού κομματικών διαδικασιών. Είπα απλά την άποψη μου ως ελεύθερα σκεπτόμενος άνθρωπος.

-Τότε υπήρχαν πληροφορίες για εγκύκλιο που κυκλοφόρησε εντός του ΑΚΕΛ και αφορούσε τη στάση σας σε σχέση με το θέμα Παμπορίδηπράγμα που διέψευσε στον «Φ» η Εζεκία Παπαϊωάννου. Τελικά υπήρχε εγκύκλιος ,ναι η όχι;

-Διέψευσαν μεν, ήταν άκρως αληθές δε . Επρόκειτο για έγγραφο της Κεντρικής Επιτροπής το οποίο έστειλαν στις κομματικές ομάδες βάσεις με οδηγίες να αναγνωστεί αυτούσιο και το οποίο στόχευε στην πολιτική μου αποδόμηση. Έφερε τίτλο: «Η συμπεριφορά της Ειρήνης Χαραλαμπίδου». Με στόλιζαν κανονικά στα μουλωχτά μετά από 11 χρόνια συνεργασίας. Ήταν χτύπημα πίσω από την πλάτη. Πες ότι θέλεις , κατηγόρησε με αλλά δώσε μου το δικαίωμα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Για όσα συνέβαιναν , ενημερώθηκα από δυο συναδέλφους που δεν ανέχονταν τέτοιες πρακτικές. Δυο μήνες μετά που κυκλοφόρησε ήρθε στα χέρια μου η εγκύκλιος. Ζήτησα κατ’ επανάληψη από τον Γενικό Γραμματέα να την αποσύρει ή να διορθώσει, έστω και στην διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης του Μαυρογιάννη. Αυτός αρνήθηκε. Τελευταία φορά που το ζήτησα ήταν Ιανουάριος του 2023 πριν τις προεδρικές.

–Τότε γιατί δεν αποχωρήσατε τη δεδομένη στιγμή και γιατί δεν δημοσιοποιήσατε την εγκύκλιο;

–Γιατί διεξαγόταν μια προεκλογική εκστρατεία. Επουδενί θα επέτρεπα οποιαδήποτε ενέργεια μου να πλήξει αυτή τη διαδικασία . Δεν μίλησα για να μην οδηγήσω μια παράταξη για την οποία έδινα μάχες, στην εσωστρέφεια .Αν δημοσιοποιούσα την εγκύκλιο θα περιόριζα και την πίεση που μου ασκείτο. Και υπήρχαν πολλοί πρόθυμοι να το κάνουν . Άντεξα τη λάσπη, τις κακοήθειες ,πλείστες ενορχηστρωμένες. Είχα απέναντι μου ολόκληρο κομματικό, έμμισθο μηχανισμό. Όπως και τώρα. Ήταν απίστευτη η πίεση ,δεν μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια.

-Γιατί στείλατε μήνυμα στήριξης το τελευταίο βράδυ πριν την ψηφοφορία, γράψατε: «Καλή επιτυχία Ανδρέα».

-Όπως είπα δεν πολέμησα τον κ. Μαυρογιάννη και παρά τις προσπάθειες μου να συναντηθούμε επέλεξε να μην το κάνει. Την ίδια ώρα όμως κυκλοφορούσαν κακοήθειες ότι στήριξα τους ανθυποψηφίους του. Ο ίδιος ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ με κατηγόρησε ενώπιον Υπουργού και προέδρου επιτροπής ότι εργαζόμουν για τον Αβέρωφ . Τον κατήγγειλα γραπτώς και απαίτησα απολογία ή αν είχε ,να καταθέσει αποδείξεις . Γι’ αυτό και το τελευταίο βράδυ προκειμένου να διαψεύσω κακοήθειες προχώρησα στην συγκεκριμένη ανάρτηση.

–Πώς, παρόλα αυτά, άντεξε αυτή η συνεργασία μέχρι και την περασμένη Τρίτη…

-Όταν καταρρέει η εμπιστοσύνη, η σχέση γίνεται θρύψαλα. Όμως είχα υπογράψει ένα συμβόλαιο με τον κόσμο της Αριστεράς που με τίμησε και αυτό προείχε. Οι σχέσεις με την ηγεσία έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Πάντα μέσα μου έκανα αυτόν τον διαχωρισμό τα τελευταία χρόνια. Ένας πολιτικός οφείλει να διαχειρίζεται τα δύσκολα και όχι να εγκαταλείπει . Αυτό έπραξα. Ήταν από τότε που άρχισα να επενδύω σε συναδέλφους από άλλους πολιτικούς χώρους για να μπορέσω να προωθήσω αυτεπάγγελτα θέματα στο κοινοβούλιο και προτάσεις νόμου ,παράδειγμα η τροποποίηση του 113Β για τον διαχωρισμό εξουσιών του Εισαγγελέα.

-Τεθήκατε εκτός γιατί συζητούσατε με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη είπαν. Συζητούσατε όντως ;

–Για τις δηλώσεις του κ. Μιχαηλίδη δεν έχω ευθύνη όπως δεν έχω για τις δηλώσεις οποιουδήποτε. Και δεν είμαι υποχρεωμένη να απαντώ κάθε φορά που γίνεται αναφορά σε μένα από οιονδήποτε , μια θέση που εξέφρασε και πάλι η ηγεσία του ΑΚΕΛ σε ραδιοφωνική εκπομπή, ότι δηλαδή είχα υποχρέωση να απαντώ και να διαψεύδω. Είμαστε πολιτικοί. Πολλοί έχουν άποψη και γράφουν διάφορα για μας. Εμείς θα πρέπει για κάθε δήλωση, για κάθε σχόλιο να εκδίδουμε ανακοινώσεις; Θα γίνουμε γραφικοί. Οι ίδιοι έτσι έπραξαν στο παρελθόν όταν πήρε φωτιά η ονοματολογία για τις προεδρικές του 2023; Καμιά συνάντηση δεν είχαμε με τον Οδυσσέα . Ζήτησε να με δει, του είπα ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει στο παρόν στάδιο. Και το σεβάστηκε. Όλα τα υπόλοιπα είναι ερμηνείες, αυθαίρετα συμπεράσματα.

«Δεν μπορώ από την αντιπολίτευση να βρεθώ στη συμπολίτευση…»

–Σε σχέση με τις θητείες δεν γνωρίζατε ότι υπάρχει όριο θητειών; Η αρχική απόφαση για τις τρεις θητείες είχε ληφθεί πριν από τις βουλευτικές του 2021. Γιατί μείνατε τότε;

-Επιμένετε να με αντιμετωπίζετε ως κομματικό στέλεχος. Ουδέποτε υπήρξα κομματικό στέλεχος. Συνεργάστηκα με το κόμμα της Αριστεράς και είμαι ευγνώμων γι’ αυτή τη συνεργασία . Ο κόσμος της Αριστεράς μου πρόσφερε και του πρόσφερα τον καλύτερο μου εαυτό για να ανταποδώσω. Έδωσα μάχες με τόλμη και κόστος, υπερασπίστηκα θέσεις με αποφασιστικότητα και ακεραιότητα. Την ίδια ώρα, είμαι και ελεύθερα σκεπτόμενος άνθρωπος. Ουδέποτε πρόταξα κομματική πειθαρχία αλλά υπάκουα στη φωνή της συνείδησης μου . Η σχέση μου με το ΑΚΕΛ από πλευράς δικής μου ήταν όπως ακριβώς έπρεπε να είναι. Ανέκαθεν τοποθετούμουν με γνώμονα το συμφέρον του τόπου , το κοινό συμφέρον όπως το αντιλαμβανόμουν. Όταν το ΑΚΕΛ ψήφιζε υπέρ της κατάργησης του ελέγχου του Συνεργατισμού, από τον Γενικό Ελεγκτή εγώ καταψήφισα και να σημειωθεί ότι ποτέ δεν του ξανάδωσαν πίσω τον οικονομικό έλεγχο, μόνο τον διαχειριστικό.

– Πότε χρονικά θα ξεκαθαρίσετε την πορεία σας αφού πολιτικά δεν συνταξιοδοτείστε;

-Το κοινοβούλιο δεν είναι εύκολη υπόθεση όταν εργάζεσαι με αφοσίωση. Και ναι, θεωρώ ότι η δική μου φωνή μαζί και με τις φωνές συνάδελφων από άλλους πολιτικούς χώρους έχουν δυναμική θετικής επίδρασης για να πετύχουμε αλλαγές κυρίως σε επίπεδο συνταγματικών μεταρρυθμίσεων και να Ισχυροποιήσουμε το Κράτος Δικαίου . Δεν είναι τυχαία η γενική απαξίωση των θεσμών. Η Κύπρος μαστίζεται από θεσμική διαφθορά . Υπάρχει αμφισβήτηση, απογοήτευση ειδικότερα στον χώρο της Δικαιοσύνης . Δεν υπάρχει ίση μεταχείριση των πολιτών. Επιλεκτικές προσεγγίσεις , επιλεκτικές διώξεις . Το ανέλεγκτο του Γενικού Εισαγγελέα είναι τεράστια πρόκληση. Η Αρχή κατά της Διαφθοράς διαφοροποιείται σε περιπτώσεις από τη Νομική Υπηρεσία. Τα λέμε και τα ξαναλέμε αλλά πολιτική βούληση δεν υπάρχει για αλλαγές. Τώρα σε σχέση με χρονοδιαγράμματα αποφάσεων για τις βουλευτικές δεν μπορώ να τοποθετηθώ υπεύθυνα. Να συνέλθω πρώτα από την αποβολή . Ούτε βδομάδα δεν πέρασε.

–Και το ΔΗΚΟ σας φλέρταρε έντονα. Γιατί δεν προχώρησε η συνεργασία σας; Προέρχεστε από αυτό τον χώρο.

-Είναι αλήθεια ότι πέρασα μια περίοδο στα νεανικά μου χρόνια στο ΔΗΚΟ και πάντα θα υπάρχει ιδιαίτερη σύνδεση. Όμως σήμερα υπάρχουν ουσιώδεις διαφωνίες. Δεν θα μπορούσα από την αντιπολίτευση να βρεθώ στην συγκυβέρνηση.

–Σας απασχολεί η επόμενη μέρα μιας Βουλής Βαβέλ; Με έντονο το στοιχείο των λεγόμενων αντισυστημικών;

-Η Βουλή είναι αντικατοπτρισμός της κοινωνίας. Οι πολίτες εκλέγουν δημοκρατικά τους αντιπροσώπους τους. Όλος αυτός ο φόβος που επιχειρούν κάποιοι να σπείρουν και δεν εννοώ εσάς, αλλά πολιτικές δυνάμεις, προκειμένου να συντηρήσουν τα ποσοστά τους, κουνώντας το δάχτυλο στους πολίτες σε σχέση με τις εν δύναμή επιλογές τους για την επόμενη βουλή, είναι αδόκιμος. Όπως επίσης θεωρώ αδόκιμο να λες στους πολίτες ότι κάποιοι πιο έμπειροι πολιτικά είναι καλυτέρα να αποφασίζουν για αυτούς λες και έχουμε να κάνουμε με έναν άβουλο λαό.

–Είχατε πει σε τηλεοπτική εκπομπή ότι με λαϊκή εντολή έχετε εκλεγεί και με λαϊκή εντολή θα πάτε σπίτι σας. Ισχύει;

-Αυτό που δεν θα επιτρέψω είναι να με κατηγορήσει οποιοσδήποτε ότι εγκατέλειψα και υποχώρησα στις πιέσεις οποιουδήποτε . Να πάω σπίτι μου ,δεν θα έχω κανένα πρόβλημα με αυτό, αν με στείλουν οι πολίτες. Κανένας δεν μπορεί να σφυρίξει λήξη σε έναν πολιτικό γιατί έτσι επιτάσσουν τα δικά του κομματικά συμφέροντα ή οι οποιεσδήποτε προσωπικές ατζέντες. Μόνο οι πολίτες κρίνουν και προκρίνουν.

«Είχαμε στενή συνεργασία με τον Οδυσσέα αλλά άλλο το ένα κι άλλο το άλλο…»

–Η φημολογία για σύμπραξη με το Άλμα του κ. Μιχαηλίδη είναι έντονη αυτήν φαίνεται ότι υιοθετεί και η ηγεσία του ΑΚΕΛ …

-Είναι γεγονός ότι στο παρελθόν είχα σοβαρές διαφωνίες που αφορούσαν στον κ. Μιχαηλίδη με την ηγεσία του ΑΚΕΛ . Και σε συνεντεύξεις που παραχώρησα μια από αυτές σε εσάς, σε ανύποπτο χρόνο είχα πεί : «με όλα τα συν και τα πλην του κ. Μιχαηλίδη προτιμώ μια Κύπρο με τον Οδυσσέα παρά μια Κύπρο χωρίς αυτόν», λόγω του έργου κατά της διαφθοράς που επιτελούσε. Ταρακούνησε το σύστημα και αυτό είναι γεγονός. Και το σύστημα πηρέ την εκδίκηση του. Είχαμε κοινό πεδίο δράσης. Θα θυμάστε ότι στο συνέδριο κατά της διαφθοράς που διοργάνωσα το 2022 ως αντιπρόεδρος της ΚΣ ΟΑΣΕ και Ειδική Εκπρόσωπος κατά της διαφθοράς, το οποίο φιλοξένησε το Κυπριακό Κοινοβούλιο , με παρουσία 150 εκπροσώπων από 57 κοινοβούλια, και την συμμετοχή όλων των σημαντικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πάταξης της διαφθοράς σε ανώτατο επίπεδο, όπως η Παγκόσμια τράπεζα , η GRECO , η Διεθνής Διαφάνεια, τον είχα προσκαλέσει ως κεντρικό ομιλητή μαζί με τον τέως Γ. Εισαγγελέα τον κ. Κληρίδη και ανέλυσε με ποιους τρόπους άλλαξε τις δομές της Ελεγκτικής Υπηρεσίας . Μίλησε επίσης για την άρνηση της εκτελεστικής εξουσίας να συνεργαστεί στο θέμα των χρυσών διαβατηρίων. Κάτι που την δεδομένη στιγμή ενδιέφερε τα μέγιστα τους καλεσμένους μας. Είχαμε στενή συνεργασία , είναι αλήθεια . Άλλο το ένα , άλλο το άλλο όμως .