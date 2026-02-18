Μπαίνει στα βαθιά της προεκλογικής περιόδου, ανοίγοντας και το τελευταίο του χαρτί. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος βρίσκεται πλέον ενώπιον της μεγαλύτερης πρόκλησης της πολιτικής του πορείας. Η μάχη των βουλευτικών εκλογών του ερχόμενου Μαΐου είναι υπαρξιακή. Όχι μόνο για τον ίδιο προσωπικά, αλλά και για την ιστορία του Δημοκρατικού Κόμματος. Της πολιτικής δύναμης που, στην πορεία των χρόνων της μεταπολεμικής ιστορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτέλεσε βασικό «παίχτη» της πολιτικής σκηνής. Τη γέφυρα εξουσίας, πότε για την Αριστερά, πότε για τη Δεξιά και πότε με το ίδιο στο τιμόνι του κράτους. Παράλληλα, υπήρξε και το βαρόμετρο των ισορροπιών εντός της Βουλής. Ως ρυθμιστής, ήταν το κόμμα που μπορούσε να γείρει την πλάστιγγα είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση.

Σήμερα, ο ρυθμιστικός ρόλος του ΔΗΚΟ απειλείται όσο ποτέ άλλοτε από την ημέρα της πολιτικής του γέννησης. Το άλλοτε κόμμα εξουσίας και κύριος άξονας του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου βρίσκεται ενώπιον της απειλής να μετατραπεί σε μικρό κόμμα. Το σενάριο –το οποίο, με βάση τις περισσότερες δημοσκοπήσεις, φαντάζει και το πιθανότερο– να μείνει εκτός της λεγόμενης τρίτης κατανομής εδρών, θα ήταν καταστροφικό. Το αποτέλεσμα θα είναι μια μικρή κοινοβουλευτική ομάδα για το ΔΗΚΟ και, κατά συνέπεια, αντίκτυπος και στις σημερινές πλειοψηφικές ισορροπίες της Βουλής. Πλειοψηφίες οι οποίες, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κατά πολλούς συνέβαλαν στο να κρατηθεί η χώρα όρθια σε δύσκολους οικονομικούς καιρούς, όταν το μνημόνιο μπήκε στη ζωή μας. Με αποφάσεις δύσκολες και με πολιτικό κόστος –όπως συχνά αναφέρει και η δηκοϊκή ηγεσία– αναγκαίες όμως και πολιτικά ορθές απέναντι στις πολιτικές του λαϊκισμού.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος επέλεξε, σε έναν συμβολικό χώρο για τους δηκοϊκούς της Λευκωσίας, να στείλει μηνύματα προς τη βάση του κόμματος, με στόχο την κινητοποίηση πυρήνων και στελεχών. Από το βήμα του σωματείου του Αχιλλέα Καϊμακλίου, την περασμένη Δευτέρα, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ πρόταξε την ιστορία του κόμματος απέναντι στους λαϊκιστές και τους… αυτόκλητους σωτήρες.

«Έχει γεμίσει ο τόπος από αυτόκλητους σωτήρες που θέλουν να μας σώσουν. Και καλλιεργούν την τοξικότητα, την απογοήτευση, την αποδόμηση όλων των θεσμών και θεωρούν τα πάντα δεδομένα. Αλλά ποτέ δεν ήταν δεδομένα», ανέφερε ο Νικόλας Παπαδόπουλος, προσθέτοντας πως δεν ήταν δεδομένο ότι η μικρή Κύπρος θα μπορούσε να αναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες της το 1974 και να πετύχει οικονομικά θαύματα. «Δεν ήταν καθόλου δεδομένο ότι η Κύπρος θα κατάφερνε να μπει στην ΕΕ, ενώ είχαμε απέναντί μας την Τουρκία, που έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να το αποτρέψει. Δεν ήταν καθόλου δεδομένο ότι θα βγάζαμε τη χώρα μας από τη χρεοκοπία και το μνημόνιο μέσα σε τρία χρόνια, ενώ άλλες πολιτικές δυνάμεις ήθελαν τότε να συνεχίσουμε τις πολιτικές που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία. Τίποτα δεν ήταν δεδομένο όταν είχαμε να αντιμετωπίσουμε ακραίες λαϊκιστικές δυνάμεις που οδήγησαν τον τόπο σε κακοτοπιές. Ένα κόμμα, όμως, στάθηκε απέναντί τους. Εδώ και πενήντα χρόνια στέκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτό το κόμμα είναι το ΔΗΚΟ», ανέφερε.

ΔΗΚΟ, Οδυσσέας, Ειρήνη και Κυπριακό

Το ΔΗΚΟ ανακοίνωσε χθες το ψηφοδέλτιό του για την επαρχία Αμμοχώστου. Ανοικτές παραμένουν οι επαρχίες Λευκωσίας και Πάφου. Η τελευταία αναμένεται να ανακοινωθεί ενδεχομένως και εντός της εβδομάδας, ενώ το επόμενο διάστημα εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο και το ψηφοδέλτιο της πρωτεύουσας. Κύκλοι του ΔΗΚΟ σημειώνουν ότι με την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων και την έναρξη της ατομικής προεκλογικής εκστρατείας από κάθε υποψήφιο, θα αρχίσει να αποτυπώνεται και η οργανωτική δουλειά στα ποσοστά του κόμματος και να ανατρέπεται η αρνητική εικόνα των δημοσκοπήσεων.

Σε δεύτερο επίπεδο, εκτιμάται ότι σταδιακά, με την αύξηση του ενδιαφέροντος των πολιτών και την ανάδειξη των πολιτικών θέσεων, θα αρχίσουν να αποδομούνται πολιτικές δυνάμεις προς τις οποίες καταγράφει διαρροές το ΔΗΚΟ. Η μεγαλύτερη φθορά φαίνεται να προέρχεται από το Άλμα. Ο ίδιος ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης προέρχεται από τον χώρο του ΔΗΚΟ και ιδεολογικά το κόμμα του προσδιορίζεται στο Κέντρο. Το Κυπριακό, θέμα για το οποίο υπάρχει έντονη ταύτιση των δηκοϊκών ψηφοφόρων με το κόμμα τους, αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς στη σύγκρουση ΔΗΚΟ–Άλμα. Η διαφορετική προσέγγιση στο Κυπριακό από ηγετικά στελέχη του Άλμα, αλλά και η αναμενόμενη προσθήκη της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, η οποία έχει υπερτονίσει τη διαφοροποίησή της από την υποψηφιότητα Μαυρογιάννη και τη στάση που τηρεί στο Κυπριακό, εκτιμάται ότι θα αναδείξουν αντιφατικές θέσεις και θα σημάνουν καμπανάκι για πολλούς δηκοϊκούς που δηλώνουν πρόθεση ψήφου προς το Άλμα.

Οι υποψήφιοι ΔΗΚΟ για την Αμμόχωστο

1. Ανδρέου Λένος – Δημοτικός Σύμβουλος Δρομολαξιάς

2. Γεωργίου Βασίλειος (Βάσος) – Μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΔΗΚΟ

3. Γιακουμή Μιχάλης – Βουλευτής Αμμοχώστου

4. Ευθυμίου Σταύρος – Επαγγελματίας Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

5. Καραγιώργης Γιάννης – Δημόσιος Υπάλληλος Τμήμα Μετανάστευσης

6. Κουλίας Ζαχαρίας – Βουλευτής Αμμοχώστου

7. Ματθαίου Μαρίνος – Τεχνικός Βιολογικών Κηπευτικών Καλλιεργειών

8. Πελαγία Σολιά – Αριστίνδην Υποψήφια

9. Πιερή Αδαμαντία – Ασφαλιστική Αντιπρόσωπος

10. Σενέκκης Χρίστος – Βουλευτής Αμμοχώστου 11. Χαραλάμπους Βάσσος – Κοινοτάρχης Αγ. Λουκά Αμμοχώστου