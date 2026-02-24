Η Κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα σε όλους όσους επηρεάζονται από τον αφθώδη πυρετό, ανέφερε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του κατά τη μετάβασή του στη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

Ερωτηθείς για το πώς προσανατολίζεται η Κυβέρνηση να χειριστεί το ζήτημα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι από την πρώτη στιγμή, από τον Δεκέμβριο, όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα στις κατεχόμενες περιοχές, λήφθηκαν συγκεκριμένα μέτρα από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Προσέθεσε ότι φαίνεται, και από μια πρώτη ενημέρωση που είχε και ο ίδιος, να υπήρξαν ενδεχόμενες παράνομες δραστηριότητες, οι οποίες οδήγησαν στη πολύ δύσκολη κατάσταση πραγμάτων που έχουμε να διαχειριστούμε σήμερα.

«Θα σταθούμε ως Κυβέρνηση δίπλα σε όλους τους επηρεαζόμενους από όλες τις απόψεις, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό, θα σταθούμε δίπλα στο πλευρό όλων των επηρεαζόμενων», σημείωσε περαιτέρω.

Συμπλήρωσε ότι εν μέσω αυτής της κατάστασης συνεχίζονται κανονικά οι εξαγωγές των προϊόντων που παράγονται, του γάλακτος και του χαλλουμιού ειδικότερα, που είναι ένα σημαντικό προϊόν εξαγωγής της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς τα όποια προβλήματα ή περιορισμούς.

ΚΥΠΕ