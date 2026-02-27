Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλλα, θα έχει σήμερα Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη Ρώμη στις 26 και 27 Φεβρουαρίου κατόπιν πρόσκλησης του Ιταλού ομολόγου του.

Χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνομιλίες στην ιταλική πρωτεύουσα με την Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι μετά το πέρας των οποίων οι δύο ηγέτες ανακοίνωσαν την πρόθεση των χωρών τους να ξεκινήσουν συζητήσεις για την κατάρτιση ενός κοινού εγγράφου εταιρικής σχέσης, για την αντιμετώπιση σειράς κοινών προτεραιοτήτων.

Όπως έχει ανακοινωθεί από την Προεδρία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταβεί σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο στη Ρώμη, όπου θα τύχει επίσημης υποδοχής από τον Πρόεδρο Ματαρέλλα. Θα ακολουθήσουν συνάντηση και γεύμα εργασίας που θα παραθέσει ο Ιταλός Πρόεδρος προς τιμήν του Προέδρου Χριστοδουλίδη και της κυπριακής αντιπροσωπείας, με συμμετοχή και του Υπουργού Εξωτερικών Κωνσταντίνου Κόμπου.

Εξάλλου, το απόγευμα οι δύο Προέδροι θα τελέσουν τα εγκαίνια της αρχαιολογικής έκθεσης «Κύπρος και Ιταλία, Κοινή Πολιτιστική Ταυτότητα από την αρχή της Ιστορίας», στο Μουσείο του Κάστρου Σαντ’ Άντζελο. Επίσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση εργασίας με τον Κλαούντιο Ντεσκάλτζι,Εκτελεστικό Διευθυντή της ΕΝΙ, εταιρείας που δραστηριοποιείται στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.

