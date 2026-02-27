ΡΩΜΗ/ΑΠΟΣΤΟΛΗ – Σε σημαντική διαπραγμάτευση ανάμεσα σε κυπριακή κυβέρνηση και την ιταλική ΕΝΙ μετατράπηκε το πρόγευμα εργασίας ανάμεσα στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Κλαούντι Ντεσκάλτζι.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το philenews η συνάντηση κράτησε γύρω στις δύο ώρες και στη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τη Λευκωσία και τη συμμετοχή της Νομικής Υπηρεσίας, της Εταιρείας Υδρογονανθράκων και άλλων εμπλεκομένων φορέων.

Στόχος τόσο της κυπριακής κυβέρνησης όσο και του ιταλικού ενεργειακού κολοσσού είναι να τελειώσουν όλα τα διαδικαστικά προκειμένου κατά τη σύνοδο του φόρουμ που θα πραγματοποιηθεί τέλη Μαρτίου στην Αίγυπτο να πέσουν και οι υπογραφές για την τελική συμφωνία.

Η Λευκωσία, όπως αναφέρθηκε από άριστα ενημερωμένες πηγές, θέλει να προχωρήσει η συμφωνία, να ληφθούν και οι αποφάσεις σε επίπεδο υπουργικού συμβουλίου ώστε εντός του 2027 να μπορεί η Κύπρος να πωλήσει φυσικό αέριο προς την Ευρώπη μέσω της Αιγύπτου.

Πέραν από τη μακρά συνάντηση του Χριστοδουλίδη-Ντεσκάλτζι, οι ομάδες εργασίες της Κύπρου και της ΕΝΙ συνέχισαν στη διάρκεια της ημέρας τις διαβουλεύσεις τους. Πρόεδρος της Δημοκρατίας και CEO της ΕΝΙ συμφώνησαν εάν χρειαζόταν στη διάρκεια της ημέρας να επανέλθουν.

Στην επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε για τη συνάντηση Χριστοδουλίδη – Ντεσκάλτζι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στη χθεσινή του συνάντηση με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας κα Τζόρτζια Μελόνι κατά τη διάρκεια της οποίας αποφασίστηκε η έναρξη διαλόγου για ανάπτυξη των διμερών σχέσεων σε επίπεδο στρατηγικής συνεργασίας.

Σημείωσε, επίσης, ότι η κα Μελόνι θα επισκεφθεί την Κύπρο για να συμμετάσχει στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Απριλίου και ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να διευθετηθεί διμερής επίσκεψης της είτε πριν είτε μετά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πρόσθεσε ότι ήταν μια πολύ καλή συνάντηση η χθεσινή, επισημαίνοντας ότι με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό έχουν ταυτόσημες απόψεις σε πολλά ζητήματα, ιδιαίτερα εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Είπε ακόμη ότι με την κα Μελόνι συζήτησαν εκτενώς για τον IMEC που αποτελεί, όπως είπε, θέμα ενδιαφέροντος και για την ΕΝΙ.