Τους υποψήφιους βουλευτές της για την επαρχία Λεμεσού στις επικείμενες εκλογές της 24ης Μαΐου 2026, ανακοίνωσε η ΕΔΕΚ.
Οι υποψήφιοι είναι:
Γεωργίου Ανδρομάχη – Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος
Δημητρίου Δήμητρα – Νομικός
Κωνσταντίνου Άδωνης – Διεθνολόγος, Μέλος Πολιτικού Γραφείου ΕΔΕΚ
Κωνσταντίνου Λάκης – Πρώην στρατιωτικός στην Ομάδα Ασφαλείας Εθνικής Φρουράς
Λευκαρίτης Σάββας – Κοινοτάρχης Κάτω Πολεμιδιών – Ελεύθερος επαγγελματίας
Λυσάνδρου Λύσανδρος – Νομικός
Μετζίτικος Νίκος – Νομικός
Νεοκλέους Αγγέλα – Καθηγήτρια Φιλόλογος
Πιττάκαρας Πάρης – Καθηγητής Πανεπιστημίου
Στυλιανού Γιάννος – Διευθυντής Πωλήσεων Διεθνούς Ομίλου
Τσιάκκας Γιώργος – Πλοίαρχος, Κοινοτάρχης Ενορίας Αγίου Ιωάννη
Χατζηκλεάνθους Νικόλας – Επαρχιακός Διευθυντής Ιδιωτικής Εταιρίας