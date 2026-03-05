Τους υποψήφιους βουλευτές της για την επαρχία Λεμεσού στις επικείμενες εκλογές της 24ης Μαΐου 2026, ανακοίνωσε η ΕΔΕΚ.

Οι υποψήφιοι είναι:

Γεωργίου Ανδρομάχη – Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος

Δημητρίου Δήμητρα – Νομικός

Κωνσταντίνου Άδωνης – Διεθνολόγος, Μέλος Πολιτικού Γραφείου ΕΔΕΚ

Κωνσταντίνου Λάκης – Πρώην στρατιωτικός στην Ομάδα Ασφαλείας Εθνικής Φρουράς

Λευκαρίτης Σάββας – Κοινοτάρχης Κάτω Πολεμιδιών – Ελεύθερος επαγγελματίας

Λυσάνδρου Λύσανδρος – Νομικός

Μετζίτικος Νίκος – Νομικός

Νεοκλέους Αγγέλα – Καθηγήτρια Φιλόλογος

Πιττάκαρας Πάρης – Καθηγητής Πανεπιστημίου

Στυλιανού Γιάννος – Διευθυντής Πωλήσεων Διεθνούς Ομίλου

Τσιάκκας Γιώργος – Πλοίαρχος, Κοινοτάρχης Ενορίας Αγίου Ιωάννη

Χατζηκλεάνθους Νικόλας – Επαρχιακός Διευθυντής Ιδιωτικής Εταιρίας





