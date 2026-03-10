Η άμεση ανταπόκριση από Ελλάδα και Γαλλία και η αποστολή στρατιωτικής βοήθειας ήταν ένα πρώτο μήνυμα με πολλούς αποδέκτες. Η τριμερής που ακολούθησε μία εβδομάδα μετά στην Πάφο έστειλε ένα δεύτερο μήνυμα εξίσου ηχηρό προς την κατεύθυνση της Ευρώπης.

Η τριμερής συνάντηση στην Πάφο ανάμεσα σε Νίκο Χριστοδουλίδη, Κυριάκο Μητσοτάκη και Εμανουέλ Μακρόν κράτησε λιγότερο από μια ώρα. Σ’ αυτή τη φάση το ζητούμενο ήταν άλλο, να δείξουν προς τους Κύπριους αλλά και ευρύτερα πως οι συμφωνίες για συμμαχίες και συνεργασίες δεν είναι μόνο στα χαρτιά.

Εξάλλου λίγα μέτρα από το χώρο της συνάντησης των τριών ηγετών ήταν σταθμευμένα τα τέσσερα ελληνικά μαχητικά F-16 και παραταγμένα έτοιμα για χρήση τα αντιαεροπορικά συστήματα «Μιστράλ» τα οποία λίγες ημέρες πριν είχαν φτάσει από τη Γαλλία για προστασία της Κύπρου.

Ένα σημαντικό δείγμα της ελληνογαλλικής αλληλεγγύης προς την Κύπρο και το λαό της, κάτι που επισημάνθηκε και από τους τρεις ηγέτες ευθύς μετά την επίσκεψή τους στο Κέντρο Αεροπορικού Ελέγχου, τον χώρο όπου συντονίζονται όλες οι στρατιωτικού περιεχομένου κινήσεις στο εναέριο χώρο της Κύπρου.

Γαλλία και Ελλάδα έχουν αναπτύξει ήδη στη θαλάσσια περιοχή τις φρεγάτες Λανγκουετόκ, Κίμων και Ψαρά. Προς την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου πλέει και το αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ, τον στόλο του οποίου θα ενισχύσει και ολλανδική φρεγάτα. Ο Μακρόν επισκέφθηκε το γαλλικό αεροπλανοφόρο επιστρέφοντας από την Κύπρο.

Νίκος Χριστοδουλίδης και Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβησαν με ελικόπτερο στη φρεγάτα Κίμων για να εκφράσουν τις ευχαριστίες προς το πλήρωμα του πολεμικού πλοίου.

Ευχαρίστησε όσους έστειλαν βοήθεια

Μιλώντας μετά το πέρας της τριμερούς συνάντησης ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Γαλλίας και τον πρωθυπουργό της Ελλάδας για την «αμέριστη» στήριξή τους όπως και τους πρωθυπουργούς Ιταλίας και Ισπανίας «για την δική τους ουσιαστική στήριξη». «Η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία αποδεικνύουν με αποφασιστικότητα τι σημαίνει στην πράξη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Με την αποφασιστική τους βοήθεια συμβάλλουν καθοριστικά στη σταθερότητα και την ασφάλεια της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου στέλνοντας ένα ουσιαστικό μήνυμα για τις δυνατότητες της Ευρώπης αλλά και τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα σημερινά γεωπολιτικά δεδομένα, πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην περίοδο «σοβαρής αστάθειας» στην ευρύτερη περιοχή, είπε, «οι εξελίξεις όπως διαμορφώνονται μας υπενθυμίζουν μια πολύ απλή αλήθεια: οτιδήποτε γίνεται στην Μέση Ανατολή έχει ευρύτερο αντίκτυπο, επηρεάζει άμεσα τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, επηρεάζει την Ευρώπη, την ασφάλεια μας, την ενεργειακή μας σταθερότητα, τις μεταναστευτικές ροές. Επηρεάζει το συλλογικό ευρωπαϊκό μας μέλλον». Γι’ αυτό το λόγο και οι χώρες μας, πρόσθεσε, έχουν την κοινή πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εμπλακεί πιο ενεργά, πιο στρατηγικά και πιο συνεκτικά με την ευρύτερη περιοχή, «μέσα στο πλαίσιο και μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης αν θέλετε 360 μοιρών. Μιας προσέγγισης που να αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της συνεργασίας».

Επεσήμανε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται σε στρατιωτικές επιχειρήσεις και ότι παραμένει προσηλωμένη στον ανθρωπιστικό ρόλο «τον οποίον υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα, πάντοτε με υπευθυνότητα ως μέρος της λύσης και ποτέ ως μέρος του προβλήματος». Είπε ακόμη ότι η Κύπρος απέδειξε ότι αποτελεί γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη και την περιοχή, και ότι αξιοποιεί τις άριστες σχέσεις που διατηρεί με όλα τα κράτη και τους λαούς της γειτονιάς της, που δοκιμάζονται από πολλές και συνεχιζόμενες κρίσεις.

Όταν η Κύπρος δέχεται επίθεση, η Ευρώπη δέχεται επίθεση

Στις δικές του δηλώσεις, ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ανέφερε ότι καθώς ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει ολόκληρη την περιοχή, η παρουσία του στην Κύπρο μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, στέλνει το μήνυμα ότι «όταν η Κύπρος δέχεται επίθεση, η Ευρώπη δέχεται επίθεση» και ότι «η υπεράσπιση της Κύπρου είναι προφανώς ένα θέμα ζωτικής σημασίας για τη χώρα σας, για τη γειτονική σας χώρα, εταίρο και φίλο σας, την Ελλάδα, αλλά και για τη Γαλλία και, μαζί με αυτήν, για την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Περαιτέρω ανέφερε ότι στους στόχους της συνάντησης ήταν ο συντονισμός των προσπαθειών μας προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των υπηκόων μας και των Ευρωπαίων υπηκόων στην περιοχή, να συνοδεύσουμε τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού και να προβούμε σε ενίσχυση κάθε επείγουσας επιχείρησης που θα χρειαστεί.

«Η Ευρώπη της άμυνας, την οποία επιθυμούμε, δεν είναι απλώς λέξεις, έννοιες που έχουμε πλέον διαμορφώσει, μέσα και χρηματοδοτήσεις που έχουμε θέσει σε εφαρμογή» αλλά επίσης στρατιωτικές δυνατότητες που έχουν αναπτυχθεί, και ουσιαστικά «η αλληλεγγύη των εθνών μας σε πράξη», είπε. «Για όλους αυτούς τους λόγους, είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος που βρίσκομαι σήμερα δίπλα σας και που μπορώ να εκφράσω στους Κύπριους την πραγματική μας υποστήριξη», κατέληξε ο Γάλλος Πρόεδρος.

Ενότητα και αλληλεγγύη από Μητσοτάκη

Στη δική του τοποθέτηση ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «οι συμφωνίες τις οποίες υπογράφουμε δεν είναι απλά αδιάφορα κείμενα, δοκιμάζονται στην πράξη. Και αυτή η στρατηγική σχέση Ελλάδος-Γαλλίας αλλά και Ελλάδος-Κύπρου δοκιμάστηκε στην πράξη. Και αυτή νομίζω ότι είναι και η μεγάλη αξία αυτής της κίνησης».

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, αυτή η έμπρακτη αλληλεγγύη στην Κυπριακή Δημοκρατία την οποία ακολούθησαν και η Ιταλία και η Ισπανία, «αντανακλά και την ουσία» της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας, η οποία προβλέπεται στο Άρθρο 42, παράγραφος 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Κάτι που με τη σειρά του επιβεβαιώνει ότι η Ευρώπη παραμένει πάντα μία υπεύθυνη δύναμη ικανή να συνδιαμορφώσει τις παγκόσμιες εξελίξεις», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μία πρωτοβουλία που ουσιαστικά στην πράξη επικαιροποιεί με νέα πνοή το σχετικό Άρθρο της Συνθήκης.

«Γιατί αν όχι τώρα, πότε; Και αν δεν δράσουμε μαζί σε μία τέτοια κρίση, πώς θα αντιμετωπίσουμε πιθανές επόμενες απειλές;» έθεσε το ερώτημα ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι «τώρα είναι η ώρα να ξεκαθαριστεί ότι κάθε σπιθαμή Ευρωπαϊκού εδάφους είναι απαραβίαστη».

Αναφέροντας ότι, «οι κινήσεις μας είναι αμιγώς αμυντικές, μακριά από οποιαδήποτε πολεμική επιπλοκή», σημείωσε ότι σκοπός «είναι αποκλειστικά και μόνο η αμυντική θωράκιση ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης από οποιαδήποτε απειλή».

«Και δεν πρόκειται να δεχτούμε να εκτεθεί στον παραμικρό κίνδυνο μέρος της Ευρωπαϊκής επικράτειας, όπως η Κύπρος», πρόσθεσε.

Αλληλεγγύη από ΗΑΕ και Γερμανία

Μετά την Πάφο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επέστρεψε στο Προεδρικό όπου λίγο αργότερα είχε συνάντηση, στην παρουσία και του Κωνσταντίνου Κόμπου, με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Όπως αναφέρεται σε γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις προκλήσεις που ανακύπτουν στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον. Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης και τη σημασία της διαφύλαξης της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή, προστίθεται.

Στην Κύπρο βρίσκεται από χθες ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βαντεφούλ και σήμερα θα έχει συνάντηση με τον ΥΠΕΞ Κωνσταντίνο Κόμπο. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών στο Βερολίνο, «αισθανόμαστε τη στιγμή αυτή ιδιαίτερη αλληλεγγύη για τον εταίρο μας στην ΕΕ, καθώς η χώρα επλήγη την περασμένη εβδομάδα από ιρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη».