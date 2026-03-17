Διαψεύδει κατηγορηματικά την ανακοίνωση του ΑΚΕΛ για την καταψήφιση τροπολογίας που κατατέθηκε για τις εκποιήσεις, ο Ευρωβουλευτής του ΕΛΑΜ, Γεάδης Γεάδη.

Ο ευρωβουλευτής κατηγορεί το ΑΚΕΛ για ότι ψεύδεται και με ανυπόστατες κατηγορίες επιχειρεί να παραπλανήσει την κοινωνία.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ευρωβουλευτή:

Διαψεύδουμε κατηγορηματικά την ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, η οποία επιχειρεί να παραπλανήσει την κοινωνία μέσω ανυπόστατων κατηγοριών.

Συγκεκριμένα, παρουσιάζει ψευδώς ότι δήθεν χάθηκε μια «ιστορική ευκαιρία» στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Αυτό που δεν αναφέρουν είναι ότι η έκθεση που επικαλούνται δεν είχε νομικό δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά αποτελούσε απλώς ένα κείμενο συστάσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα ψέματα, όμως, δεν σταματούν εκεί. Προχώρησαν ακόμη παραπέρα, διαστρεβλώνοντας την αλήθεια και ισχυριζόμενοι ότι ο Ευρωβουλευτής του Ε.ΛΑ.Μ -ECR, Γεάδης Γεάδη, καταψήφισε τροπολογίες που αφορούσαν την αποτροπή των εκποιήσεων.

Ουδέν αναληθέστερο καθώς η τροπολογία αφορούσε την παρεμπόδιση έξωσης ενοικιαστών που δεν καταβάλλουν τα ενοίκια τους, εν αναμονή δικαστικής απόφασης.

Δυστυχώς πρόκειται για ακόμη ένα επικοινωνιακό τέχνασμα που στόχο έχει τη δημιουργία εντυπώσεων και όχι την ουσιαστική ενημέρωση της κοινωνίας, εμπαίζοντας το σύνολο του κυπριακού λαού και ιδιαίτερα τους δανειολήπτες που βρίσκονται εκτεθειμένοι στην ασυδοσία των εκποιήσεων.

Εσκεμμένα απέκρυψαν ότι ο κ. Γεάδης υπερψήφισε τρεις τροπολογίες που ζητούν τη θέσπιση μέτρων τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, με στόχο τη διασφάλιση της πρώτης κατοικίας και την προστασία των πολιτών από αυθαίρετες εκποιήσεις.

Συγκεκριμένα, υπερψήφισε:

– Την αναγνώριση του δικαιώματος στη στέγαση ως θεμελιώδους, αναφαίρετου και αδιαπραγμάτευτου δικαιώματος που πρέπει να διασφαλίζεται για όλα τα άτομα, ανεξαρτήτως καθεστώτος, ζητώντας συγκεκριμένα μέτρα στην πρόληψη των κατασχέσεων, διασφαλίζοντας επαρκή μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης

– Τη θέσπιση νομικών μέτρων και μέτρων κοινωνικής προστασίας για την πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες από την άδικη ή αποτρέψιμη κατάσχεση της πρώτης κατοικίας τους όταν δεν είναι σε θέση να αποπληρώσουν τα ενυπόθηκα δάνεια τους.

– Την έγκριση όλων των αναγκαίων νομοθετικών μέτρων ώστε, σε περίπτωση εκποίησης και δημοπρασίας πρώτης κατοικίας, το ανεξόφλητο χρέος που συνδέεται αποκλειστικά με το εν λόγω ακίνητο να διαγράφεται.

Διερωτόμαστε πώς είναι δυνατόν να μας κατηγορούν ότι ταχθήκαμε υπέρ των εκποιήσεων, ενώ στην πραγματικότητα ψηφίσαμε κατά των εκποιήσεων.

Δύο τινά συμβαίνουν: είτε δεν κατανοούν το περιεχόμενο των τροπολογιών είτε εσκεμμένα εμπαίζουν τη νοημοσύνη του λαού.

Το πιο αποκαλυπτικό, ωστόσο, είναι ότι η ίδια η ομάδα της Αριστεράς καταψήφισε τη συγκεκριμένη έκθεση επικαλούμενη περιβαλλοντικούς λόγους, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ένας στους τέσσερις ευρωβουλευτές της Αριστεράς καταψήφισε τις δικές της τροπολογίες.

Αποκορύφωμα του λαϊκισμού και της πρόχειρης προσέγγισης τους είναι το γεγονός ότι, ενώ διανύουν τη δεύτερη θητεία τους ως ευρωβουλευτές, δεν προχώρησαν σε καμία εκ των προτέρων ενημέρωση, κάτι που καταδεικνύει ότι πιθανόν να ήθελαν σκοπίμως να αποτύχουν οι συγκεκριμένες τροπολογίες.

Είναι κρίμα που σε ένα τόσο ευαίσθητο και σοβαρό ζήτημα το ΑΚΕΛ επέλεξε να καταφύγει σε σοβιετική προπαγάνδα, με ψεύδη και λαϊκισμό, επιδιώκοντας την ψήφο και όχι την προστασία των σπιτιών των πολιτών.