Το θέμα των εκποιήσεων και η κόντρα μεταξύ των κομμάτων φαίνεται να επεκτείνεται και στην Ευρώπη, καθώς το ΑΚΕΛ κατηγορεί ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ πως καταψήφισαν τροπολογία που κατέθεσαν στο Ευρωκοινοβούλιο, συνδέοντας την ίδια ώρα την εν λόγω απόφαση τους, με τα όσα θα συζητηθούν και στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις προτάσεις.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία του ΑΚΕΛ που κατατέθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο ώστε να αναστέλλεται η εκποίηση ακινήτου ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία απορρίφθηκε, με το κόμμα να πυροβολεί ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ για το αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, «Η απόρριψη της εν λόγω τροπολογίας αποκαλύπτει ξεκάθαρα τις προτεραιότητες των πολιτικών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου που λειτουργούν ως σωματοφύλακες των τραπεζών και των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων. Γι’ αυτό άλλωστε και οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές του ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ καταψήφισαν την τροπολογία», με το κόμμα, να διερωτάται «Αυτό προοιωνίζεται και τη στάση που θα τηρήσουν τα κόμματα τους και στην κυπριακή Βουλή για την αντίστοιχη πρόταση του ΑΚΕΛ;».

Η τροπολογία του ΑΚΕΛ που καταψηφίστηκε προνοούσε ώστε τα εθνικά δικαστήρια να εξετάζουν, αυτεπαγγέλτως, τον καταχρηστικό χαρακτήρα των συμβατικών όρων ενώ η εκποίηση θα αναστέλλεται, μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, σύμφωνα με την οδηγία 93/13/ΕΟΚ.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση του ΑΚΕΛ:

“Η χθεσινή ψηφοφορία στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου αποκάλυψε, για ακόμη μια φορά, το χάσμα ανάμεσα στις διακηρύξεις και την πραγματική βούληση των δεξιών, συντηρητικών πολιτικών ομάδων. Τροπολογίες που στόχευαν στην προστασία των δανειοληπτών καταψηφίστηκαν, στερώντας τους σημαντικά εργαλεία για προστασία του ανθρώπινου δικαιώματος στη στέγαση.

Μεταξύ αυτών ήταν και τροπολογία που κατέθεσε το ΑΚΕΛ, με τη στήριξη της ομάδας της Αριστεράς, ώστε τα εθνικά δικαστήρια να εξετάζουν, αυτεπαγγέλτως, τον καταχρηστικό χαρακτήρα των συμβατικών όρων ενώ η εκποίηση θα αναστέλλεται, μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, σύμφωνα με την οδηγία 93/13/ΕΟΚ.

Η απόρριψη της εν λόγω τροπολογίας αποκαλύπτει ξεκάθαρα τις προτεραιότητες των πολιτικών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου που λειτουργούν ως σωματοφύλακες των τραπεζών και των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων. Γι’ αυτό άλλωστε και οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές του ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ καταψήφισαν την τροπολογία. Αυτό προοιωνίζεται και τη στάση που θα τηρήσουν τα κόμματα τους και στην κυπριακή Βουλή για την αντίστοιχη πρόταση του ΑΚΕΛ;

Οι πολιτικές ομάδες του ΕΛΚ, των Σοσιαλιστών και των Συντηρητικών καταψήφισαν ακόμη μια σημαντική τροπολογία του ΑΚΕΛ, η οποία προέβλεπε ότι, σε περίπτωση εκποίησης ή πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας, το υπόλοιπο της οφειλής που συνδέεται με το ακίνητο θα διαγράφεται. Έτσι εξόντωσαν μια στοιχειώδη δικλείδα κοινωνικής δικαιοσύνης που θα απέτρεπε το φαινόμενο πολίτες να χάνουν το σπίτι τους και να παραμένουν εγκλωβισμένοι σε δια βίου χρέη.

Καταψήφισαν ακόμη και τροπολογία του ΑΚΕΛ για την επιβολή ενός δίκαιου ετήσιου φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας 1% σε περιουσίες άνω των €2.000.000, με στόχο τη χρηματοδότηση μιας κοινωνικά δίκαιης στεγαστικής πολιτικής.

Η ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς καταψήφισε την έκθεση της ειδικής επιτροπής για τη Στέγαση, καταγγέλλοντας πως προσεγγίζει τη στέγη ως εμπόρευμα αντί να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για προστασία του ανθρώπινου δικαιώματος στη στέγη, ως κοινωνικό αγαθό.”