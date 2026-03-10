Κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής διάσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου, αναδείχθηκε το ζήτημα των νομοθετικών πρωτοβουλιών του ΑΚΕΛ για τις εκποιήσεις, το οποίο έχει εξελιχθεί σε σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Ο κ. Στεφάνου υπογράμμισε τη σοβαρότητα του ζητήματος, αναφέροντας ότι χιλιάδες δανειολήπτες στην Κύπρο έχουν χάσει τα σπίτια τους ή την επαγγελματική τους στέγη, λόγω ενός νομοθετικού πλαισίου που προώθησε η προηγούμενη κυβέρνηση, το οποίο στηρίζεται ακόμα από την παρούσα κυβέρνηση και τα κόμματα ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ επισήμανε ότι το ΑΚΕΛ και η Κοινοβουλευτική του Ομάδα είναι σταθερά αντίθετοι σε αυτή την πολιτική και εδώ και μια δεκαετία προωθούν προτάσεις νόμου και κοινωνικές δράσεις, που στοχεύουν στην προστασία των δανειοληπτών και εγγυητών. Αναφέρθηκε σε περισσότερες από 35 προτάσεις και τροπολογίες που κατατέθηκαν από το 2014, μεταξύ των οποίων: η προστασία δανειοληπτών από εκποιήσεις λόγω αφερέγγυων developers, το δικαίωμα πρώτης επιλογής για αγορά ακινήτου από τον δανειολήπτη, η πλήρης απαγόρευση πώλησης δανείων πρώτης κατοικίας και επαγγελματικής στέγης, και η διασφάλιση του δικαιώματος σε στέγη, σύμφωνα με το σύνταγμα.

Μεταξύ άλλων οι προτάσεις του ΑΚΕΛ:

• Για την προστασία δανειοληπτών από εκποίηση λόγω αφερέγγυων developers

• Για την έκδοση διατάγματος αναστολής είσπραξης οφειλής ή/και εκποίησης

• Για το δικαίωμα καταγγελίας πιστωτικού ιδρύματος στο Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας

• Για το δικαίωμα πρώτης επιλογής και προνομιακού καθεστώτος αγοράς από τον δανειολήπτη έναντι του τελευταίου προσφοροδότη, σε περίπτωση αναγκαστικής πώλησης

• Για την επέκταση αναστολής εκποίησης σε περιπτώσεις εγκλωβισμένων αγοραστών

• Για την πλήρη απαγόρευση πώλησης δανείου αξίας μέχρι €350000 πρώτης κατοικίας και μικρής επαγγελματικής στέγης

• Για την προστασία των εγγυητών σε σχέση με επαληθεύσιμα χρέη πτωχεύσαντος δανειολήπτη

• Για τη διασφάλιση του δικαιώματος σε στέγη, όπως καθορίζει το σύνταγμα, σε περίπτωση πλειστηριασμού

• Για διατήρηση του δικαιώματος αίτησης/έφεσης από ενυπόθηκο οφειλέτη, για εξασφάλιση διατάγματος αναστολής εκποίησης

• Για ενίσχυση και επέκταση των αρμοδιοτήτων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου

• Για διαγραφή του υπολοίπου οφειλής σε περίπτωση εκποίησης και πλειστηριασμού, για πρωτοφειλέτες και εγγυητές

Σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου, οι προτάσεις του ΑΚΕΛ δεν αφορούν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, αλλά εκείνους που δεν είναι υπεύθυνοι για την αδυναμία εξυπηρέτησης των δανείων τους λόγω οικονομικών δυσχερειών, όπως η απώλεια εργασίας ή η ασθένεια. Παράλληλα, έκανε αναφορά στους στρατηγικούς κακοπληρωτές που απολαμβάνουν ευνοϊκές διαγραφές χρεών.\

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι, παρά τη μείωση στις μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ), νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια προκύπτουν λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας και της ακρίβειας, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τις εκποιήσεις, ώστε να γίνει δικαιότερο για τις μελλοντικές γενιές και τους νέους επιχειρηματίες.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ επισήμανε ότι το κόμμα του δεν επιλέγει το ζήτημα των εκποιήσεων κοντά στις εκλογές, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι, αλλά έχει καταθέσει προτάσεις και τροπολογίες για το ζήτημα τα τελευταία χρόνια. Ανέφερε επίσης ότι το ΑΚΕΛ αναζητά συμμαχίες στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, με στόχο την προώθηση της πρότασης που αφορά το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη και την αναστολή εκποίησης μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Στην πορεία της συζήτησης στην Επιτροπή Οικονομικών, το ΑΚΕΛ θα επιδιώξει τη στήριξη για τις προτάσεις του, ενώ τόνισε ότι οι τράπεζες και τα μεγάλα συμφέροντα που έχουν υπερασπιστεί τις εκποιήσεις τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να επιλέξουν πλευρά: «Με την κοινωνία ή με τα μεγάλα συμφέροντα;»