Επιστολή απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών στον πρόεδρο του ΔΗΚΟ σε σχέση με τις καταγγελίες που έκανε μέσω των social media για υποψηφίους της Άμεσης Δημοκρατίας.

Πληροφορίες τις οποίες επιβεβαίωσε το philenews αναφέρουν ότι Νικόλας Παπαδόπουλος καλείται να γίνει πιο συγκεκριμένος και να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις τρεις περιπτώσεις που δημοσιοποίησε.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ αναφέρθηκε σε:

• Πρόσωπο που έχει συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών στα κατεχόμενα

• Πρόσωπο που διερευνάται για απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις

• Πρόσωπο που ξεγέλασε εκατοντάδες επενδυτές κατά την περίοδο του χρηματιστηρίου και τους έφαγε τα χρήματα τους

Η πρώτη περίπτωση είναι αυτή της υποψήφιας στην επαρχία Κερύνειας, Βάλερη Ταραπάι, η οποία με αποκλειστικές δηλώσεις της στο philenews επιβεβαίωσε ότι πέρασε δύο χρόνια στις φυλακές των κατεχομένων.

Η Νομική Υπηρεσία αποφασίζει για αδίκημα «ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας»

Αρμοδιότητα για να αποφασίζει αν ένας πολίτης πληροί τα κριτήρια για να είναι υποψήφιος βουλευτής, έχει η Νομική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με το άρθρο 64 του Συντάγματος, εκλογή μπορεί να διεκδικήσει οποιοσδήποτε πολίτης της Δημοκρατίας, που είναι άνω των 25 ετών και δεν πάσχει από διανοητική νόσο, εφόσον «δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα ατιμωτικόν ή ηθικής αισχρότητος ή δεν έχει στερηθεί της εκλογιμότητας κατόπιν αποφάσεως αρμοδίου δικαστηρίου λόγω οποιουδήποτε εκλογικού αδικήματος».

Σε περίπτωση υποβολής ένστασης για οποιονδήποτε υποψήφιο, η Νομική Υπηρεσία θα αποφασίσει αν τα αδικήματα τα οποία διέπραξαν κρίνονται ως «ατιμωτικά» ή «ηθικής αισχρότητας».