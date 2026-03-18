Μήνυμα στήριξης από τη Ρομπέρτα Μέτσολα: «Η Ευρώπη στέκεται δίπλα στην Κύπρο»

Με βαθιά συγκίνηση και έντονο συμβολισμό πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, η εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959, φέρνοντας την ιστορία και τη θυσία των ηρώων της Κύπρου στην καρδιά της Ευρώπης.

Η εκδήλωση οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΔΗΣΥ & ΕΛΚ Μιχάλη Χατζηπαντέλα, σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα «Μόδεστος Παντελή». Αναδείχθηκε η ιστορική μνήμη και η προβολή του αγώνα του κυπριακού λαού για ελευθερία, αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη, μέσα από έναν συμβολικό χώρο όπου λαμβάνονται σημαντικές ευρωπαϊκές αποφάσεις.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε για πρώτη φορά το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Η Κύπρος καλεί… Πέντε ψυχές για την Ελευθερία», που εστιάζει στον πρωτομάρτυρα Μόδεστο Παντελή και στους τέσσερις αγωνιστές της ιστορικής Μάχης του Αχυρώνα του Λιοπετρίου: Ανδρέα Κάρυο, Χρίστο Σαμάρα, Φώτη Πίττα και Ηλία Παπακυριακού.

Μέσα από δραματοποιημένες σκηνές, αρχειακό υλικό και αφηγηματικές αναπαραστάσεις αναδείχθηκαν οι σκέψεις, οι ανησυχίες και τα όνειρα των νεαρών αγωνιστών, καθώς και η βαθιά αγάπη τους για την πατρίδα που τους οδήγησε στη μέγιστη θυσία.

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, τόνισε ότι η εκδήλωση αναδεικνύει την ανάγκη να θυμόμαστε, να τιμούμε και να διασφαλίζουμε ότι η ιστορία της Κύπρου και η θυσία των ηρώων της θα συνεχίσουν να παραμένουν ζωντανές. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Κύπρου απέναντι στις πρόσφατες απειλές ασφάλειας, υπογραμμίζοντας: «Όπως πάντα στεκόμαστε δίπλα σας στην υπεράσπιση της ειρήνης, της ελευθερίας και της ελπίδας για ένα κυρίαρχο, ενωμένο νησί. Γιατί αυτό δεν είναι μόνο ζήτημα της Κύπρου. Είναι ευρωπαϊκό ζήτημα».

Ο Ευρωβουλευτής Μιχάλης Χατζηπαντέλα δήλωσε ότι: «από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων μου, στόχος μου είναι να δίνω μια πιο δυνατή φωνή στην Κύπρο μέσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αναδεικνύοντας την ιστορία του τόπου μας και το διαχρονικό αίτημα για δικαιοσύνη, ειρήνη και επανένωση.»

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι: «η αποστολή μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν περιορίζεται στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, αλλά επεκτείνεται στην προώθηση πολιτικών που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και διασφαλίζουν ένα καλύτερο μέλλον για την Κύπρο και την Ευρώπη.»

Η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύματος «Μόδεστος Παντελή», Άντρη Μοδέστου Παρασκευά, ευχαρίστησε τους συντελεστές του ντοκιμαντέρ, τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της προβολής της στο ευρωπαϊκό κοινό.

Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας, Χρίστος Ζαννέτου, απηύθυνε έκκληση προς την Ευρώπη, τονίζοντας ότι: «Η Κύπρος δεν ζητεί οίκτο. Ζητεί συνέπεια, πολιτική βούληση, προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και ενεργότερη εμπλοκή για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση.»

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο Ευρωβουλευτής τίμησε μεταθανάτια τις οικογένειες των ηρώων, παραδίδοντας πλακέτες:

Μόδεστος Παντελή – πλακέτα παρέλαβε η Άντρη Μοδέστου, εγγονή του ήρωα.

Ανδρέας Κάρυος – πλακέτα παρέλαβε η Ευφροσύνη Μαρίνου, εγγονή του ήρωα.

Χρίστος Σαμάρας – πλακέτα παρέλαβε η Χρίστα Σαμάρα, κόρη του ήρωα.

Φώτης Πίττας – πλακέτα παρέλαβαν η Αικατερινή Παπαιωάννου, εγγονή, και ο Φώτιος Παπαιωάννου, αδελφότεκνος του ήρωα.

Ηλίας Παπακυριακού – πλακέτα παρέλαβε ο Γεώργιος Μουκτάρη, αδελφότεκνος του ήρωα.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια δυνατή υπενθύμιση ότι η ιστορική μνήμη παραμένει ζωντανή πηγή έμπνευσης και κοινή ευρωπαϊκή παρακαταθήκη για ειρήνη, δημοκρατία και δικαιοσύνη.