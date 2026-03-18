Την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ευχαρίστησε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης για την ουσιαστική υποστήριξη προς την Κύπρο στην προσπάθεια για αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, καθώς και για την ενεργό συμμετοχή της στις προσπάθειές επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Οι δύο είχαν διμερή συνάντηση το μεσημέρι της Τετάρτης στις Βρυξέλλες.

«Με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φον ντερ Λάιεν, συζήτησα βασικά ζητήματα της ευρωπαϊκής μας ατζέντας, καθώς η Κυπριακή Προεδρία συνεχίζει να αποδίδει» δήλωσε σε ανάρτησή του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. «Ανταλλάξαμε επίσης απόψεις σχετικά με την ενίσχυση της δέσμευσής μας για την αποκλιμάκωση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και την υποστήριξη των περιφερειακών εταίρων».

Επιπλέον, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε την κ. φον ντερ Λάιεν «για την ουσιαστική υποστήριξη προς την Κύπρο στην κοινή μας προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε την επιδημία αφθώδους πυρετού».

Σχετικά με το Κυπριακό, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι εξέφρασε την εκτίμησή του «για την ακλόνητη υποστήριξη και την ενεργό συμμετοχή της Προέδρου στις προσπάθειές μας να επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, με πλήρη σεβασμό των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του δικαίου της ΕΕ».

Από την πρώτη ημέρα ανάληψης της Προεδρίας, εργαζόμαστε – σε όλα τα επίπεδα – με φιλοδοξία, ρεαλισμό, προσήλωση και συμπεριληπτικότητα, μαζί με όλα τα Κράτη Μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης.



Κλείνοντας, υπογράμμισε πως «η ΕΕ έχει αποδείξει ότι μετατρέπει την κρίση σε ευκαιρία. Και αυτός είναι ο δρόμος που συνεχίζουμε να βαδίζουμε. Ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί».

Παρά του αιτήματος του ΚΥΠΕ, δεν υπήρξε ακόμη ενημέρωση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το περιεχόμενο της συνάντησης.

