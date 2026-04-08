Επίθεση κατά του Οδυσσέα Μιχαηλίδη εξαπέλυσε η ΕΔΕΚ, με αφορμή τη δήλωση του πρώτου ότι το Άλμα «δεν θα μπορούσε να είναι ΕΔΕΚ και δεν θα μπορούσε να έχει την ίδια στάση με την ΕΔΕΚ».

Αυτούσια η ανακοίνωση

Ο κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης, στην προσπάθεια του να δικαιολογήσει την πλήρη ταύτιση του με τον Μ. Δρουσιώτη και τα εσωκομματικά του ζητήματα, τα οποία ουδόλως μας απασχολούν, είπε ότι το κίνημα του, δεν θα μπορούσε να είναι ΕΔΕΚ και δεν θα μπορούσε να έχει την ίδια στάση με την ΕΔΕΚ.

Είναι ίσως το μοναδικό θέμα, που συμφωνούμε με τον κ. Μιχαηλίδη.

ΤΟ ΑΛΜΑ ΚΑΙ Ο κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΟΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΔΕΚ.

Γιατί:

Η ΕΔΕΚ για 57 χρόνια στηρίζει αυτό το κράτος, ενώ ο κ. Μιχαηλίδης το ισοπεδώνει για αλλότριους λόγους.

Η ΕΔΕΚ για 57 χρόνια αγωνίζεται για την πατρίδα και την κοινωνία, ενώ ο κ. Μιχαηλίδης αγωνίζεται να ανελιχθεί και να αυτοπροβληθεί.

Η ΕΔΕΚ έχει πρωτογενείς και ατόφιες προτάσεις για όλα τα θέματα που ταλανίζουν τον τόπο και το λαό, ενώ ο κ. Μιχαηλίδης κρύβει την πολιτική του ανεπάρκεια πίσω από το μονοθεματικό της πολιτικής του.

Η ΕΔΕΚ βάζει τους ώμους της για να ανεβεί πάνω ο λαός, ενώ ο κ. Μιχαηλίδης χρησιμοποιεί το προσωποπαγές κόμμα του για να ανεβεί τα σκαλοπάτια της εξουσίας.

Και να επαναλάβουμε στον κ. Μιχαηλίδη, ότι οι «μεσσίες» γίνονται στα χαρακώματα και όχι πίσω από τα γραφεία παχυλών μισθών.