Τις αφήσεις των υποψηφίων βουλευτών του ΑΚΕΛ, στην Πάφο βανδάλισαν με ακροδεξιά σύμβολα, άγνωστοι κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το ΑΚΕΛ Πάφου.

Όπως αναφέρει το κόμμα, «Τα Ακροδεξιά μορφώματα, για ακόμη μια φορά, δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Στην Πόλη Χρυσοχούς έδρασαν, μέσα στη νύχτα, κρυμμένοι σαν αυτό που πραγματικά είναι, βεβηλώσαν και προσπάθησαν να τρομοκρατήσουν. Σβάστικες, στόχοι και σύμβολα ντροπής πάνω σε πρόσωπα ανθρώπων που στέκονται μπροστά στην κοινωνία με καθαρό πρόσωπο με ηθικό ανάστημα. Αυτός είναι ο «πολιτισμός» τους, το μίσος, η βαρβαρότητα και ο διχασμός»

Στο μεταξύ σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή ανέφερε πως απαγορεύεται η αφισοκόληση υποψηφίων σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις στα δημοτικά όρια Πόλης Χρυσοχούς και ως εκ τούτου έχουν αφαιρεθεί όλες οι αφίσες όλων των υποψηφίων όλων των κομμάτων.

Δείτε την ανακοίνωση του ΑΚΕΛ Πάφου:

Αυτό δεν είναι «πολιτική». Είναι ο απόλυτος ξεπεσμός.

Τα Ακροδεξιά μορφώματα, για ακόμη μια φορά, δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο.

Στην Πόλη Χρυσοχούς έδρασαν, μέσα στη νύχτα, κρυμμένοι σαν αυτό που πραγματικά είναι, βεβηλώσαν και προσπάθησαν να τρομοκρατήσουν.

Σβάστικες, στόχοι και σύμβολα ντροπής πάνω σε πρόσωπα ανθρώπων που στέκονται μπροστά στην κοινωνία με καθαρό πρόσωπο με ηθικό ανάστημα. Αυτός είναι ο «πολιτισμός» τους, το μίσος, η βαρβαρότητα και ο διχασμός.

Ας το καταλάβουν καλά ότι δεν πρόκειται να μας φοβίσουν και ούτε να μας λυγίζουν.

Όσο αυτοί κατρακυλούν στη χυδαιότητα, εμείς θα στεκόμαστε όρθιοι, με αξιοπρέπεια, με πολιτική, με αγώνα για την κοινωνία.

Σας ξέρουμε πολύ καλά και σας στέλνουμε το μήνυμα ότι η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται από θρασύδειλους σας εσάς.

Στις 24 Μαΐου θα πάρετε την απάντηση και η οποία θα είναι ηχηρή, δυνατή, καθαρή και αδιαπραγμάτευτη. Μια απάντηση που δεν θα μπορεί να σβηστεί.

Την υπόθεση διερευνά η Αστυνομία.