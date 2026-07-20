Βήματα για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, εκ των προτέρων καθορισμό των «κανόνων του παιχνιδιού» και μια διαδικασία προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα ζητά ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Στην ομιλία του πριν την έναρξης της στρατιωτικής παρέλασης στην κατεχόμενη Λευκωσία για τη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής και μιλώντας μετά τον Τούρκο Αντιπρόεδρο, Τζεβντέτ Γιλμάζ ο κ. Έρχιουρμαν είπε ότι δεν θέλουν απλά να φαίνεται ότι θέλουν μια λύση, θέλουν τη λύση.

«Κοιτάμε μπροστά, αλλά χωρίς να ξεχνάμε τι συνέβη πριν. Γι’ αυτό, όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, κ. Γκουτέρες, ‘αν πρόκειται να προσπαθήσουμε ξανά, αυτή τη φορά πρέπει να είναι διαφορετικά’. Και με τα μαθήματα που έχουμε πάρει από την ιστορία των διαπραγματεύσεων, λέμε: ας κάνουμε πρώτα μερικά σοβαρά βήματα για να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη, έπειτα ας καθορίσουμε τους κανόνες του παιχνιδιού πριν καν ξεκινήσει, και ας μην ξεκινήσουμε από εκεί που σταματήσαμε σαν να μην συνέβη τίποτα, σαν να μην βιώθηκε τίποτα, και έτσι να δημιουργήσουμε μια ακόμη απογοήτευση».

Γιατί, συνέχισε, δεν θέλουμε πλέον διαπραγματεύσεις για χάρη των διαπραγματεύσεων, ούτε 5+1 για χάρη μιας 5+1. Όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, πρόσθεσε, «θέλουμε να είμαστε προσανατολισμένοι στο αποτέλεσμα, να παράγουμε αποτέλεσμα σύμφωνα με τη βούληση του λαού μας για λύση, και όπως είπε ο Πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θέλουμε να επιτύχουμε μια δίκαιη, διαρκή και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, που συνεχίζεται από το 1963».

Ενώ οι διαπραγματεύσεις και οι συνομιλίες συνεχίζονται εδώ και δεκαετίες, είπε ο κ. Έρχιουρμαν, και δεν έχει επιτευχθεί λύση για λόγους πέρα από τον έλεγχο των Τ/κ, κανείς δεν πρέπει να περιμένει να σιωπήσουν ενώ ο «λαός», τα παιδιά, εμποδίζονται να συνδεθούν με τη διεθνή κοινότητα, υπόκεινται σε απομόνωση και να μην αποδίδονται δικαιώματα σε γενιές μέχρι να επιτευχθεί λύση.

«Κανείς δεν πρέπει ποτέ να προσπαθήσει να κρυφτεί πίσω από το ψέμα ότι αν η απομόνωση χαλαρώσει ή αρθεί, οι Τουρκοκύπριοι θα εγκαταλείψουν τη θέλησή τους για λύση». Τα δικαιώματα των αθλητών, των επιχειρηματιών, των επιστημόνων, των καλλιτεχνών και των παιδιών δεν μπορούν να αναβληθούν για ένα αβέβαιο μέλλον, πρόσθεσε κάνοντας λόγο για παραβίαση δικαιωμάτων παιδιών λόγω του τόπου γέννησης ή το μέρος που παντρεύτηκαν οι γονείς τους.

Μίλησε επίσης για το άλυτο περιουσιακό ζήτημα, ένα πρόβλημα – όπως υποστήριξε – που δεν προέρχεται από τους Τ/κ, που το πληρώνουν ατομικά κάποιοι ακόμα και με φυλάκιση.

«Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά: Η βούληση του λαού μας για λύση είναι σαφής. Θέλει μια λύση και εργαζόμαστε ειλικρινά γι’ αυτήν. Όπως λέμε πάντα, διεξάγουμε αυτή τη διαδικασία σε συνεννόηση και πλήρη συντονισμό με τη Δημοκρατία της Τουρκίας και υποστηρίζουμε σοβαρά τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. Γκουτέρες. Αλλά ας γίνει γνωστό ότι απορρίπτουμε επίσης σθεναρά την ιδέα ότι το τίμημα της έλλειψης λύσης, η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί για λόγους πέρα από τον έλεγχό μας, πρέπει να το πληρώσει ο λαός μας και τα παιδιά μας».

Στην αρχή της ομιλίας του ο Τουφάν Έρχιουρμαν είπε ότι εξηγούν πως το Κυπριακό ξεκίνησε το 1974, αλλά στην ιστορία αυτού του νησιού υπάρχει και η περίοδος 1963 – 1974, λέγοντας ότι στις 15 Ιουλίου 1974 πραγματοποιήθηκε το πραξικόπημα της φασιστικής ελληνικής χούντας και στις 20 Ιουλίου παρενέβη η Τουρκία με τις «ηρωικές στρατιωτικές της δυνάμεις κάνοντας χρήση των εγγυητικών της δικαιωμάτων μαζί με τους ήρωες Τ/κ».

Ο κ. Έρχιουρμαν είπε επίσης ότι το τ/κ ομόσπονδο κράτος βρισκόταν στο πλαίσιο των συμφωνιών Ντενκτάς-Μακαρίου, Ντενκτάς-Κυπριανού του ’77-79 και «ήταν μάλιστα ένα από τα κύρια στοιχεία για τη χάραξη αυτού του πλαισίου».

Κατά τον ίδιο, ο τ/κ «λαός» είναι ένας από τους δύο ισότιμους ιδρυτικούς εταίρους, ουσιώδες στοιχείο και ισότιμοι ιδιοκτήτες του νησιού. «Δεν είναι μειονότητα, δεν ήταν ποτέ και δεν θα είναι ποτέ», είπε.

ΚΥΠΕ