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Την ετοιμότητα της ελληνοκυπριακής πλευράς για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, ακόμη και αύριο, επανέλαβε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού. Μιλώντας στο 6ο Παγκύπριο Συναπάντημα Προσφύγων, στο Δάσος Άχνας, διαβεβαίωσε ότι η προσπάθεια θα συνεχιστεί με στόχο τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι οι εισηγήσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς απαντούν συγκεκριμένα στα ζητήματα που έχουν τεθεί από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τόσο σε σχέση με τη μεθοδολογία και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης όσο και σε ό,τι αφορά την ουσία του Κυπριακού. Όπως υπογράμμισε, οι εισηγήσεις αυτές μπορούν να δημιουργήσουν την προοπτική για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ενώ πρόσθεσε ότι αυτό θα είναι το ξεκάθαρο μήνυμα που θα μεταφέρει στον Τουρκοκύπριο ηγέτη κατά τη συνάντησή τους την ερχόμενη εβδομάδα.

“Πενήντα δύο χρόνια μετά, η ουσία του Κυπριακού παραμένει η παράνομη κατοχή μέρους της επικράτειας ενός κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η συστηματική παραβίαση ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών”, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Επανέλαβε ότι από την πρώτη ημέρα ανάληψης της διακυβέρνησης της χώρας έθεσε ως κορυφαία προτεραιότητα τον τερματισμό της κατοχής, την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας. «Ποτέ μα ποτέ δεν θα συμβιβαστούμε με την κατοχή», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι, παρά τα προβλήματα, τις δυσκολίες και τις προκλήσεις, η προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων συνεχίζεται, πάντοτε στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και με αξιοποίηση του διαπραγματευτικού κεκτημένου.

Αναγνωρίζοντας ότι τα δεδομένα παραμένουν δύσκολα εξαιτίας της τουρκικής προσέγγισης, σημείωσε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θα εξαντλήσει ακόμη και την παραμικρή ευκαιρία για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν στην επίλυση του Κυπριακού. «Για ‘μας, δεν υπάρχει πλάνο β’, για ‘μας δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην πολιτική βούληση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όπως αυτή εκφράστηκε και πρόσφατα σε σχέση με τη μορφή λύσης του Κυπριακού, καθώς και στο διαπραγματευτικό κεκτημένο. Παράλληλα, έκανε αναφορά στη στήριξη που, όπως είπε, έχει η Κυπριακή Δημοκρατία από τους θεσμούς, τα κράτη μέλη και την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εκδηλώθηκε και μέσω του διορισμού του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, τα δεδομένα αυτά επιτρέπουν την αισιοδοξία ότι η προοπτική λύσης παραμένει ανοικτή και ότι η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί εφικτό στόχο.

Επανέλαβε, εξάλλου, ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα και για την έναρξη των διαπραγματεύσεων ακόμη και την επόμενη ημέρα, σημειώνοντας ότι “όλες οι πλευρές θα δοκιμαστούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων”, ενώ κάλεσε την τουρκική πλευρά να προσέλθει στις συνομιλίες, εφόσον, όπως ανέφερε, έχει τόση εμπιστοσύνη και βεβαιότητα για τις θέσεις της.

Ο Πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι, εφόσον υπάρχει ουσιαστική πολιτική βούληση, μπορεί να επιτευχθεί η επανένωση της πατρίδας και υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια των τρεισήμισι χρόνων διακυβέρνησής του, η πλευρά μας έχει αποδείξει με πράξεις και όχι με λόγια τόσο την εντιμότητά της όσο και την ξεκάθαρη πολιτική της βούληση.

Αναφερόμενος στην προσφυγιά του 1974, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε λόγο για τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά που ξεριζώθηκαν από τη γη τους και κατέφυγαν στη φιλόξενη Άχνα, όπως και σε κάθε γωνιά της ελεύθερης Κύπρου, αναζητώντας αξιοπρέπεια και σχετική ασφάλεια.

Σημείωσε ότι τα βιώματα των προηγούμενων γενεών δεν μπορούν να αποτυπωθούν με λόγια, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη δύναμη του κυπριακού λαού να ανασυνταχθεί από τα ερείπια και να καταγράψει επιδόσεις σε όλους τους τομείς.

Όπως ανέφερε, όσα έζησαν οι πρόσφυγες ενισχύουν τη θέληση για συνέχιση της προσπάθειας και υπενθυμίζουν το χρέος απέναντι στον λαό και την πατρίδα να γίνει κάθε ανθρωπίνως δυνατή προσπάθεια, ώστε να τιμηθούν έμπρακτα όσοι θυσιάστηκαν για να είναι σήμερα ελεύθερη η Κύπρος, καθώς και όσοι κράτησαν άσβεστη τη μνήμη, ζωντανή την ελπίδα και ακέραιη την ταυτότητα του λαού.

ΚΥΠΕ