Το γεγονός ότι αρκετά επιβατικά λεωφορεία άρπαξαν φωτιά πρέπει να προβληματίσει το αρμόδιο υπουργείο Μεταφορών και να δει κυρίως γιατί οι έλεγχοι των λειτουργών του τα έβγαζαν πως ήταν όλα εντάξει, ενώ το ένα μετά το άλλο λαμπάδιαζαν. Και τελικά εμπειρογνώμονας που τα εξέτασε, απέδωσε τις φωτιές σε κακή συντήρηση, κάτι που αλλάζει εντελώς τα δεδομένα.

Αν ισχύει η εκτίμηση του ειδικού, τότε ο αρμόδιος υπουργός θα πρέπει να ζητήσει εξηγήσεις από αυτούς που τα ενέκριναν ως κατάλληλα και δεν διαπίστωναν θέματα με τη συντήρηση. Γιατί εδώ διακυβεύονται ζωές των επιβατών αλλά και η αξιοπιστία ενός κράτους να έχει κατάλληλες συγκοινωνίες (έστω αυτές που έχει).

ΜΙΧ.