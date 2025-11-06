Την άμεση ακινητοποίηση 11 λεωφορείων του Οργανισμού Συγκοινωνιών Πάφου (ΟΣΥΠΑ) του ίδιου τύπου με εκείνα που παρουσίασαν προβλήματα το τελευταίο διάστημα, αποφάσισε σήμερα το Υπουργείο Μεταφορών, έπειτα από υπηρεσιακή σύσκεψη με φόντο το νέο περιστατικό πυρκαγιάς σε λεωφορείο τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Η απόφαση αφορά λεωφορεία συγκεκριμένου τύπου, χωρητικότητας 90 επιβατών το καθένα, τα οποία εξυπηρετούν καθημερινά περίπου 1.000 πολίτες στην επαρχία Πάφου. Η προσωρινή ακινητοποίηση, αν και αναμένεται να δημιουργήσει δυσχέρειες στα δρομολόγια, κρίθηκε αναγκαία για λόγους πρόληψης και ασφάλειας.

Το μέτρο αποφασίστηκε λίγες ώρες μετά το νέο περιστατικό πυρκαγιάς σε λεωφορείο του ΟΣΥΠΑ, που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στην περιοχή Τάφοι των Βασιλέων. Το λεωφορείο, το οποίο δεν μετέφερε επιβάτες, τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ ήταν σταθμευμένο μετά τη λήξη της βάρδιάς του.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε στις 00:49 και έθεσε τη φωτιά υπό έλεγχο στις 01:08, ωστόσο, το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές στο πίσω μέρος. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από ηλεκτρική βλάβη.

Πρόκειται για το έκτο περιστατικό πυρκαγιάς σε λεωφορείο του ίδιου τύπου τα τελευταία τρία χρόνια. Μάλιστα, τα δύο ήταν το τελευταίο δίμηνο και ένα τον Νοέμβριο του 2023.

Σύμφωνα με πόρισμα της υπηρεσιακής σύσκεψης στο Υπουργείο Μεταφορών, τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν εκ πρώτης όψεως πως τα προβλήματα δεν σχετίζονται με τον σχεδιασμό ή τον τύπο του οχήματος, αλλά με ανεπαρκή συντήρηση.

Για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε να επανέλθει στην Κύπρο ξένος εμπειρογνώμονας, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει ελέγχους στα τέλη Οκτωβρίου. Ο ειδικός θα βρίσκεται το Σαββατοκύριακο στην Κύπρο, προκειμένου να εξετάσει εκ νέου τα λεωφορεία της Πάφου αλλά και της ελεύθερης Αμμοχώστου, όπου ο εκεί ανάδοχος έχει προμηθευτεί ίδιου τύπου οχήματα με την Πάφο.

Ανάλογα με τα αποτελέσματα των ελέγχων, η ευθύνη θα αποδοθεί είτε στον κατασκευαστή, εφόσον εντοπιστεί πρόβλημα τύπου οχήματος, είτε στον ανάδοχο σε περίπτωση που τεκμηριωθεί ελλιπής συντήρηση.

Η καθήλωση των 11 λεωφορείων εκτιμάται ότι θα προκαλέσει προσωρινές καθυστερήσεις και ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό της Πάφου, ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής. Παρά ταύτα, το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι «η ασφάλεια των πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη».

Στόχος είναι τα λεωφορεία να επανέλθουν στην κυκλοφορία μόνο όταν επιβεβαιωθεί η πλήρης καταλληλότητά τους, ενώ εξετάζονται ήδη πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης του ελέγχου συντήρησης σε όλες τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές.