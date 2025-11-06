Το νέο περιστατικό πυρκαγιάς σε λεωφορείο του Οργανισμού Συγκοινωνιών Πάφου το οποίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, στην περιοχή Τάφοι των Βασιλέων σήμανε συναγερμό στο υπουργείο Μεταφορών.

Το λεωφορείο, το οποίο δεν μετέφερε επιβάτες, είχε μόλις ολοκληρώσει τη βάρδια του και βρισκόταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης, όταν εκδηλώθηκε φωτιά στο χώρο της μηχανής. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε την κλήση στις 00:49 και στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Πάφου, τα οποία κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο στις 01:08. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο πίσω μέρος του οχήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας, τα αίτια της φωτιάς φαίνεται να σχετίζονται με ηλεκτρική βλάβη.

Πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό σε συγκεκριμένου τύπου λεωφορείο, γεγονός το οποίο έχει σημάνει συναγερμό στο Υπουργείο Μεταφορών. Ο Υπουργός Μεταφορών, ανησυχώντας για τη συχνότητα των προβλημάτων αυτών, έχει συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη σήμερα με όλους τους εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς για εξέταση του ζητήματος και λήψη άμεσων μέτρων.

Στη σύσκεψη, υπό την προεδρία του Υπουργού θα συμμετάσχουν η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου, εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας, καθώς και του Τομέα Δημοσίων Επιβατικών Μεταφορών, με στόχο την ενδελεχή διερεύνηση των περιστατικών και την εξεύρεση λύσεων για την αποτροπή παρόμοιων συμβάντων στο μέλλον.