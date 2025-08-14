ΜΟΥΣΙΚΗ

Σπήλια, Πολιτιστικό Κέντρο, 8μ.μ. Η σειρά συναυλιών του Βασίλη Λέκκα «Οι Μπαλάντες του Αυγούστου» παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Ο Βασίλης Λέκκας παρουσιάζει τα τραγούδια που προέκυψαν από τη συνεργασία του και τη σπουδαία του πορεία δίπλα στο Μάνο Χατζιδάκι. Στο πρώτο μέρος της συναυλίας, παρουσιάζει έργα από τη δισκογραφική του δουλειά με τίτλο «Οι Μπαλάντες του Αυγούστου», σε μουσική Βάσου Αργυρίδη και στίχους του Πατρινού ποιητή Διονύση Καρατζά. Επόμενες: 15/8 Σαλαμιού, 16/8 Κελλάκι

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ

Δημοτικό Σχολείου Φοινιού, 8μ.μ. Παράσταση Καραγκιόζης μάγειρας- «Η χήνα πέταξε» με τον καραγκιοζοπαίχτη Γιάννη Πάφιος στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Μια ιστορία που μικροί και μεγάλοι θα απολαύσουν, με τον γνωστό ήρωα να μπλέκεται για άλλη μια φορά σε ξεκαρδιστικές καταστάσεις, πάντα με το δικό του μοναδικό τρόπο. Σωτήρης Πολυβίου και Ραφαήλ Πάφιος: Βοηθοί καραγκιοζοπαίχτες. Ανδρέας Κυριάκου: Βιολί. Αχιλλέας Πάφιος: Λαούτο. Επόμενες: 23/8 Καλό Χωριό Λεμεσού, 24/8 Λόφου

ΘΕΑΤΡΟ, ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Γερακιές, 13-16/8. Αναπαράσταση Κυπριακού Γάμου. Φούρνισμα του ψωμιού για το κάλεσμα, 9.30π.μ./ Άλεσμα του σιταριού, 6μ.μ. Μια τετραήμερη πολιτιστική δράση που ζωντανεύει τα ήθη και τα έθιμα του κυπριακού γάμου μέσα από αφήγηση, μουσική, χορό και βιωματικά εργαστήρια πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Η ιστορία της Μηλιάς και του Αντωνή ξετυλίγεται διαδραστικά, ενώ οι επισκέπτες συμμετέχουν σε παραδοσιακές προετοιμασίες όπως το ζύμωμα, το πλύσιμο σιταριού, την παρασκευή ρεσιού και το στόλισμα της νύφης, υπό την καθοδήγηση των κατοίκων. Σενάριο/ Σκηνοθεσία: Χριστιάνα Μούζουρα και Γεωργία Χατζηανδρέου.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Κωνστάντια. 9μ.μ. Μαραθώνιος Θερινών Προβολών. Προβολή ταινίας «Κάμπια, νύφη, πεταλούδα» σε σενάριο και σκηνοθεσία Κύρου Παπαβασιλείου. Σε έναν κόσμο όπου ο χρόνος αλλάζει αυθαίρετα, η σχέση ενός ζευγαριού δοκιμάζεται καθώς οι ατομικές και κοινές αναμνήσεις του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος αλλάζουν αδιάκοπα. τηλ. 22348203

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Κολόσσι, Κάστρο. Ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης με τίτλο «Το μήνυμα των χρυσαλλίδων» Συμμετέχουν οι εικαστικοί και θεωρητικοί Χρήστος Γιαννόπουλος, Αντρέας Καλλή, Αντώνης Κανέλλος, Δάφνη Νικήτα, Βίκυ Περικλέους, Μάκης Φάρος, Όθωνας Χαραλάμπους, Μιχάλης Χαραλάμπους, Γιούλα Χατζηγεωργίου και Στέλλα Χριστοφή. Μέχρι 19/8

125 Space (25733994). Τζέσι Γούντγουορντ «Chroma». Μέχρι 30/8

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Ουκρανικό Πολιτιστικό Κέντρο Obiimy. Ιρίνα Μανουκόφσκα «Χαμογελώ αρκετά;». Μέχρι 18/8

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9