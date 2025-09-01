ΘΕΑΤΡΟ

Δάλι, Αμφιθέατρο Ιδαλίου, 27 Αυγούστου- 7 Σεπτεμβρίου. 8.30μ.μ. 99762891. «Το ανεμογκάστρι» του Δωρόθεου Δωροθέου σε σκηνοθεσία του ιδίου παρουσιάζεται στο πλαίσιο του 19ου Φεστιβάλ Θεάτρου 2025 που διοργανώνει η θεατρική ομάδα «Παράβαση» Λυμπιών. Κάρτες εισόδου: Θημωνιά Νήσου, Silver Kiosk Πέρα Χωρίου, Περίπτερο Σιάηλου Λυμπιών.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). Έκθεση ζωγραφικής της Έρης Παπαδοπούλου. Μέχρι 13/9

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Afterburn (σκηνοθεσία J.J. Perry με τους Samuel L. Jackson, Olga Kurylenko, Dave Bautista), The Roses (σκηνοθεσία Jay Roach με τους Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Kate McKinnon), The Toxic Avenger (σκηνοθεσία Macon Blair με τους Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige), Nobody 2 (σκηνoθεσία Timo Tjahjanto με τους Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd)

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.