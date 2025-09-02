ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λευκωσία, Πάρκο Ακαδημίας Αγλαντζιάς, 2-8 Σεπτεμβρίου, 7μ.μ. Το 14ο Septemberfest Nicosia Beer Fun Festival προτείνει και φέτος για μια ολόκληρη εβδομάδα ένα θελκτικό για όλους line-up, ένα πρόγραμμα που ξεπερνά κάθε προηγούμενο, με συναυλίες και μουσικά σχήματα που καλύπτουν όλες τις μουσικές προτιμήσεις: έντεχνο, λαϊκό, ροκ, ποπ και ρέγκε. Μεταξύ άλλων συμμετέχουν οι Πυξ Λαξ, Νίκος Μακρόπουλος, Locomondo, Στέλιος Ρόκκος, Κωστής Μαραβέγιας, Πάνος Μουζουράκης, Νίκος Απέργης, Χρήστος Μάστορας- Mέλισσες κ.ά. Φέτος, το φεστιβάλ ανοίγει σήμερα με το θρυλικό συγκρότημα Πυξ Λαξ, που καταφθάνει με νέο δίσκο στις αποσκευές, το άλμπουμ με τίτλο «Λίγο χρώμα για τα σκούρα» και υπόσχονται να ταξιδέψουν το κοινό σε μοναδικές μελωδικές στιγμές, τόσο με τα κλασικά τους κομμάτια όσο και με τα νέα τους τραγούδια.

Είσοδος: €12 (δωρεάν για παιδιά κάτω των 12 ετών με συνοδεία γονέα septemberfest.com.cy. 22485420 Εισιτήρια: στα ταμεία εισόδου και στο ticketbox.com.cy

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού, 2 Σεπτεμβρίου 8.30μ.μ. Τριήμερο αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη (1925–2025) με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εκατό ετών από τη γέννηση του εμβληματικού Έλληνα συνθέτη διοργανώνουν η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών και το Πανεπιστήμιο Λεμεσού, με τη στήριξη του Δήμου Λεμεσού και χορηγό επικοινωνίας το ΡΙΚ, από τις 2 έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2025. Σήμερα παρουσιάζεται συναυλία Κλασικής Μουσικής. Με έργα κλασικής μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη. Συμμετέχουν: Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Λεμεσού, Θεόδωρος Κερκέζος (σαξόφωνο), Ανδρέας Κερκέζος (βιολί), Ματίνα Βελιμαχίτη (σοπράνο), Νίκος Πίττας (βιολί), Μανώλης Νεοφύτου (πιάνο).

Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού. Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2025 – 8:30 μ.μ. Έντεχνη Συναυλία “Ο Μίκης που αγαπήσαμε”. Μια βραδιά με αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια του μουσικοσυνθέτη. Συμμετέχουν: Δώρος Δημοσθένους (τραγούδι), Αννίτα Κωνσταντίνου (τραγούδι), Λαϊκή Ορχήστρα Χρίστου Αλεξάνδρου. Λεμεσός, Ιστορικό Αρχείο Λεμεσού Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2025 – 7:00 μ.μ. Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Το έργο, οι ιδέες και η παρακαταθήκη του Μίκη Θεοδωράκη μέσα από τη βιβλιογραφία και τα δημοσιεύματα για τη ζωή και τη δράση του». Ομιλητές: Μίμης Σοφοκλέους, Αστέρις Κούτουλας, Μάριος Ιωάννου Ηλία. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλες τις εκδηλώσεις. Για προκράτηση θέσεων, το κοινό μπορεί να απευθύνεται στην πλατφόρμα ticketmaster.cy και στα καταστήματα ACS Courier.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). Έκθεση ζωγραφικής της Έρης Παπαδοπούλου. Μέχρι 13/9

Πάφος

Πάφος, Ξενοδοχείο Almyra (26888700). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Στον Παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί…». Μέχρι 6/9

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Afterburn (σκηνοθεσία J.J. Perry με τους Samuel L. Jackson, Olga Kurylenko, Dave Bautista), The Roses (σκηνοθεσία Jay Roach με τους Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Kate McKinnon), The Toxic Avenger (σκηνοθεσία Macon Blair με τους Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige), Nobody 2 (σκηνoθεσία Timo Tjahjanto με τους Bob Odenkirk, Connie Nielsen, Christopher Lloyd)

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.