ΠΡΟΒΟΛΕΣ
- Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. Το Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κομφούκιος διοργανώνουν προβολή της κινέζικης ταινίας επιστημονικής φαντασίας «Η Περιπλανώμενη Γη II» (2023) του Φραντ Γκούο. Σε αυτό το οπτικά εντυπωσιακό και συναισθηματικά φορτισμένο prequel της πολυσυζητημένης ταινίας του 2019 «The Wandering Earth», επιστήμονες και αστροναύτες καλούνται να αντιμετωπίσουν παγκόσμιες κρίσεις, την πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης και τα όρια της προσωπικής θυσίας, σε έναν αγώνα για την επιβίωση της ανθρωπότητας. 173’, 22894531
- Πάνθεον, 8.30μ.μ. Την πολυαναμενόμενη πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Βασίλη Κεκάτου «Οι Άγριες Μέρες Μας» προβάλλει καθημερινά αυτή την εβδομάδα ο κινηματογράφος Πάνθεον. Πρόκειται για ένα road movie ενηλικίωσης με όχημα το «μαζί» και με τη Δάφνη Πατακιά να ηγείται ενός αστραφτερού καστ. Όταν η Χλόη μένει άστεγη, αποφασίζει να εγκαταλείψει την Αθήνα και να ζήσει με τη μεγαλύτερη αδελφή της. Καθ’ οδόν, συναντάει μια ομάδα νέων ανθρώπων που γυρίζουν την Ελλάδα με τροχόσπιτο και βοηθούν ανθρώπους που ζουν στα όρια της φτώχειας. Η Χλόη γοητεύεται αμέσως από τα ιδανικά και τον αντισυμβατικό τρόπο ζωής της ομάδας και γίνεται μέλος της. Το ταξίδι της Χλόης στον ξέφρενο δρόμο της επανάστασης την οδηγεί στο κατώφλι της πραγματικής ενηλικίωσης. 90′ pantheon-theatre.com
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12
Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9
Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026
Λεμεσός
Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις» της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9
Λάρνακα
St-art Cafe, (24 342113). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας. Μέχρι 30/9
Κυπριακή Γωνιά (24621109). Έκθεση ζωγραφικής της Έρης Παπαδοπούλου. Μέχρι 13/9
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Caught Stealing (σκηνοθεσία Darren Aronofsky με τους Austin Butler, Regina King, Zoe Kravitz), The Conjuring: Last Rites (σκηνοθεσία Michael Chaves με τους Vera Farmiga, Patrick Wilson, Elliot Cowan), The Bad Guys 2 (ταινία animation σε σκηνoθεσία Pierre Perifel, JP Sans)
RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.