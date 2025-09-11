ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. 28ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου. «Η Κύπρος μέσα από την ποίηση», μια μουσική και ποιητική διαδρομή στην ιστορία της Κύπρου μέσα από τους στίχους μεγάλων Κυπρίων και Ελλαδιτών ποιητών με την υπογραφή του Γιώργου Καλογήρου. Συμμετέχουν: Γιώργος Καλογήρου (συνθέσεις, πιάνο, φωνή), Αντωνία Χαραλάμπους (φωνή), Άγγελος Χεϊπέλογλου (κλασική κιθάρα), Ρίτα Σεργίδου (βιολοντσέλο), Κωνσταντίνος Μακαρίτης (φλάουτο). 22894531
- Λάρνακα, Παττίχειο Αμφιθέατρο, 9μ.μ. Ο Αντώνης Ρέμος και η Δέσποινα Βανδή ενώνουν δυνάμεις για δύο μαγικές μουσικές βραδιές. Προπώληση Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier.
ΘΕΑΤΡΟ
- Μοσφιλωτή, Δημοτικό Σχολείο, 7.15μ.μ. Μια πρωτότυπη εικαστική παράσταση κουκλοθεάτρου που βασίζεται στο κλασικό έργο του Αντουάν ντε Σεντ-Εξιπερί «Μικρός Πρίγκιπας» παρουσιάζεται σε τέσσερις κοινότητες, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης, σε σκηνοθεσία και ερμηνεία της Κατερίνας Σταύρου και του Βιτόριο Πισακρόια. Επόμενες: 12/9 Κοινοτικό Αμφιθέατρο Καλού Χωριού Λάρνακας, 14/9 Αμφιθέατρο Δημοτικού Σχολείου Ευρύχου
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12
- Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9
- Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10
- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026
Λεμεσός
- Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις» της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9
Λάρνακα
- St-art Cafe, (24 342113). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας. Μέχρι 30/9
- Κυπριακή Γωνιά (24621109). Έκθεση ζωγραφικής της Έρης Παπαδοπούλου. Μέχρι 13/9
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Long Walk (σκην. Francis Lawrence με τους Cooper Hoffman, David Jonsson), Dowton Abbey: The Grand Finale (σκην. Simon Curtis με τους Hugh Bonneville, Michelle Dockery), Demon Slayer: Infinity Castle (σκην. Haruo Sotozaki), Sketch (σκην. Seth Worley)
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Caught Stealing, The Conjuring: Last Rites, The Bad Guys 2, Smurfs, The Fantastic Four,
Κ- ΣΙΝΕΠΛΕΞ 77778383, ΡΙΟ (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.