ΧΟΡΟΣ
- Πολιτικό, Πρώην Δημοτικό Σχολείο, 6.30μ.μ. Την site specific παράσταση σύγχρονου χορού «3D» (τρισδιάστατο) παρουσιάζει το Αμφίδρομο Χοροθέατρο, σε χορογραφία Έλενας Χριστοδουλίδου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Αναζητά και αναδεικνύει τα ζωντανά ίχνη πολιτισμού που μοναδικά συνθέτουν το άρρηκτο νήμα της ανθρώπινης παρουσίας στον χώρο και τον χρόνο. Ερμηνεύουν: Ελίνα Καρακώστα, Άννα Νικολάου, Μαρία Μασώνου, Νικόλ Γιάννακα, Ιωάννα Σάββα. Είσοδος ελεύθερη. Επόμενη: 14/9 Πολιτικό, 20/9 Εργαστήρι Παραδοσιακών Γεύσεων Κοίλης
- Λεμεσός, Μώλος, 7μ.μ. Η Ομάδα Εν Δράσει/ Εύη Δημητρίου παρουσιάζει το έργο «ON AIR» που αντλεί έμπνευση από την καλλιτεχνική έρευνα της Εύης Δημητρίου και της ομάδας γύρω από την πολιτική της φροντίδας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Είσοδος ελεύθερη.
- Λάρνακα, Εξέδρα Φοινικούδων, 12- 14 Σεπτεμβρίου, 8μ.μ. 18ο Μεσογειακό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, Χορωδιών και Μπαντών με περισσότερους από 1500 καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό και με τη συμμετοχή δεκάδων πολιτιστικών σχημάτων. Είσοδος ελεύθερη
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ- ΕΓΚΑΙΝΙΑ
- Λευκωσία, Θκιό Ππαλιές, 6μ.μ. Εγκατάσταση από τον Raafat Majzoub– The Institute of Worldmaking στο πλαίσιο του διεπιστημονικού προγράμματος «The Near and The Elsewhere», σε επιμέλεια της Reem Rizk. Ακολουθεί από τις 9μ.μ. μέχρι αργά περφόρμανς στη Βιομηχανική Περιοχή Καϊμακλίου από τις Sandy Chamoun και Valeda.
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
- Λευκωσία, NiMAC, 7μ.μ. 12– 21 Σεπτεμβρίου. 6ο Φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙΑ+ Κινηματογράφου Queer Wave. Η μέρα ξεκινά στις 3μ.μ. με ένα συμμετοχικό εργαστήριο από τη Dr. Nelly Ben Hayoun-Stepánian, και συνεχίζεται στις 5μ.μ. με την προβολή του νέου της ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους Doppelgängers3, που εξερευνά διασπορικές οικοφεμινιστικές προοπτικές και το queering των διαστημικών ταξιδιών. Στις 7μ.μ. προβάλλεται το All Shall Be Well του Ray Yeung, βραβευμένο με το Teddy Award Καλύτερης Queer Ταινίας Μυθοπλασίας στην Berlinale του 2024, συνοδευόμενο από συζήτηση με το Rainbow Families Cy, σχετικά με τα δικαιώματα και τις εμπειρίες λεσβιακών και κουήρ ζευγαριών (έγγαμων ή μη) στην Κύπρο. Το πρόγραμμα συνεχίζει στις 21:00 με το ShortsI: The Discreet Charm of the Bizarre, μια μοναδική επιλογή που θολώνει τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας. Από τις 23:00 μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, τα DJ sets των AcidReflex και delladelladella θα μας κρατήσουν σε χορευτικούς ρυθμούς. more.com
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
- Λάρνακα, Αρχαιολογικό Μουσείο. Μουσικοαφηγηματικό βιωματικό εργαστήρι για παιδιά με τίτλο «Η Φωνή της Θάλασσας», βασισμένο στο παραμύθι «Ο ψαράς και η γοργόνα», για παιδιά 5-8 ετών. 10.30π.μ. Δημιουργοί / Εμψυχώτριες: Μαρίνα Κατσαρή – αφηγήτρια/ θεατροπαιδαγωγός, Χριστίνα Χαραλαμπίδου – μουσικοπαιδαγωγός, Ρεβέκκα Κατσαρή – παιδαγωγός, Απαραίτητη η προκράτηση θέσεων: 96753271
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12
- Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9
- Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10
- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026
Λεμεσός
- 125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11
- Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις» της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9
Λάρνακα
- St-art Cafe, (24 342113). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας. Μέχρι 30/9
- Κυπριακή Γωνιά (24621109). Έκθεση ζωγραφικής της Έρης Παπαδοπούλου. Μέχρι 13/9
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Long Walk (σκην. Francis Lawrence με τους Cooper Hoffman, David Jonsson), Dowton Abbey: The Grand Finale (σκην. Simon Curtis με τους Hugh Bonneville, Michelle Dockery), Demon Slayer: Infinity Castle (σκην. Haruo Sotozaki), Sketch (σκην. Seth Worley)
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: Caught Stealing, The Conjuring: Last Rites, The Bad Guys 2, Smurfs, The Fantastic Four,
RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.