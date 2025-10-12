ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Σκηνή 018, 10.30π.μ. Μια διασκευή του έργου του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν «Τα καινούρια ρούχα του βασιλιά» προτείνει η Σκηνή 018 του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Τη διασκευή υπογράφουν οι Παρασκευάς Καρασούλος και Νίκανδρος Σαββίδης και τη σκηνοθεσία η Μαρίνα Βρόντη. thoc.org.cy 77772717. Επόμενες: Κυριακή 19 & 26 Οκτωβρίου,
- Λευκωσία, Σατιρικό. «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ σε διασκευή και σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου. 11π.μ. Κάθε Κυριακή. satirikotheatro.com
- Λευκωσία, Κεντρική Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Το βραβευμένο με Βραβείο Obie έργο «Μια Ιλιάδα» των Αμερικανών Λίζα Πίτερσον και Ντένις Ο’ Χέαρ παρουσιάζεται σε Πανελλήνια Πρώτη σε μετάφραση και σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων με τη Δέσποινα Μπεμπεδέλη. Παραστάσεις: Κυριακή 12 Οκτωβρίου 6.30μ.μ. και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 8.30μ.μ. μέχρι 22 Οκτωβρίου. Εισιτήρια: satirikotheatro.com 22312940
- Λευκωσία, Flea Theater, 8.30μ.μ.. Η ARTrat Collective παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Παπακωνσταντίνου με τίτλο «Αυτοκτονικό ΑΙ», σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Τσίτσιου σε μορφή σκηνοθετημένου αναλογίου. Παραστάσεις 12, 17, 18, 19 Οκτωβρίου 2025. 99065962 more.com
- Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους». 8μ.μ. «Ο μικρός Έγιολφ» του Χένρικ Ίψεν, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Στέφαν Λάρσον. Κυριακή 12 Οκτωβρίου. (Κυριακές 5μ.μ.). Εισιτήρια: 77772717, thoc.org.cy
- Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Λατσιών, «Κορίτσια Ημερολογίου» σε σκηνοθεσία Γιώργου Τσιάκκα από το Θέατρο Λέξη. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 5.30μ.μ. μέχρι 31 Οκτωβρίου. Εισιτήρια: Sold Out Tickets
- Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο. Παιδική θεατρική παράσταση «Πού λες εσύ;» της Μαριλένας Ταπάκη, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Λούρα. Παραστάσεις: Κυριακή 12 Οκτωβρίου και 9 Νοεμβρίου, 10.30π.μ. Διάρκεια: 50’. 99520835 Sold Out Tickets
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
- Έντεκα παραστάσεις από εννέα χώρες φιλοξενεί φέτος το Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών για Παιδιά και Νεαρά Άτομα Mitsikouri. Πρόγραμμα ημέρας: Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο «Seggioline: To grow up», Teatro Telaio (Ιταλία), 5μ.μ./ Δημοτικό Σχολείο Λευκάρων, «Cinq minutes avec toi», Des fourmis dans la Lanterne (Γαλλία), 5μ.μ./ Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, Λευκωσία, «Little Night», Imaginart (Ισπανία), 12μ. & 3μ.μ., «Minuit», Rotondes (Λουξεμβούργο & Γαλλία), 5μ.μ/ Ξυδάδικο, Λεμεσός, «Tip-Toe-Tap (Bodies in Motion)», Ζωή Γεωργαλλή (Κύπρος), 11π.μ. SoldOut Tickets
- Λευκωσία, Πάρκο Ακρόπολης. Από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου επιστρέφει το Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας 2025, το μεγαλύτερο λογοτεχνικό φεστιβάλ της Κύπρου, που φέτος γιορτάζει δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας. www.nicosiabookfest.com/
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
- Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 8μ.μ. Το 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου παρουσιάζει το φετινό Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει 17 ταινίες μικρού μήκους Κυπρίων δημιουργών. isffc.com.cy
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
- Λάνια. Ομαδική έκθεση καλλιτεχνών που ζουν και δημιουργούν στη Λάνια. 11π.μ.-6μ.μ. Κυριακή 12 Οκτωβρίου.
- ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο DECENNIAL: A Creative Legacy. Μέχρι 7/11
- ΝiMAC (22797400). Παρουσίαση της χωρο-ειδικής εγκατάστασης του Σωκράτη Σωκράτους με τίτλο «Track 350m». Μέχρι 2/11
- Γκαράζ (22001508). Ερευνητική έκθεση «1975-1989, Λευκωσία: ΓΚΑΛΕΡΙ, vol. II», που εστιάζει στη δεκαετία του ’80, αναδεικνύοντας χώρους όπως οι Ζυγός ΙΙ, Γκλόρια, Ώρα, Ρέμπραντ, Opus 39, Diaspro, Αποκάλυψη και Ηριδανός. Μέχρι 4/11.
- Marginalia (99657080). Έκθεση της Μαρίας Διακοδημητρίου. Μέχρι 1/11
- Διάτοπος (22766117) & Άρτος (22445455). Έκθεση «Διαπλεκόμενες Συνδέσεις/ Intertwined Connections». Στον χώρο του ARTos παρουσιάζεται η δουλειά του Ματιέ Ντεβαβρί, ενώ στον Διάτοπο εκτίθενται τα έργα της Μαρίας Τριλλίδου και του Μιχάλη Παπαμιχαήλ. Στην έκθεση συμμετέχει η ποιήτρια Δάφνη Νικήτα, η οποία χρησιμοποιεί τα έργα ως αφετηρία για τη δημιουργία ποίησης. Μέχρι 19/10
- Isnotgallery (99569498). Ομαδική έκθεση αποφοίτων της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Pietro Vannucci στην Περούτζια της Ιταλίας. Μέχρι 31/10.
- Γκλόρια (22762605). Έκθεση ζωγραφικής του Κώστα Ιωακείμ. Μέχρι 18/10.
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12
- Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10
- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026
Λάρνακα
- 3 Angels Modern Art Gallery (99664290). Έκθεση ζωγραφικής του Αντρέα Ιωαννίδη και γλυπτικής της Άντρεας Χαραλαμπίδου. Μέχρι 17/10
- EVOHK. Η δουλειά της διεπιστημονικής καλλιτέχνιδος Ξένια Οξίν με τίτλο «Escapism: A Path of Reflection, Healing, and Exploration» παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ RELATE. Μέχρι 13/10. oksin.art
- Κυπριακή Γωνιά (24621109). Έκθεση ζωγραφικής της Μύριας Ευθυμίου Μέχρι 18/10.
Λεμεσός
- Kapopoulos Fine Arts (25360066). Έκθεση της Έλενας Σαρρή Βαρνάβα και Μαρίνας Εμφιετζή. Μέχρι 18/10.
- HAUTEART (96663553). Έκθεση ζωγραφικής του Βαλεντίνου Βασιλείου. Μέχρι 9/10
- Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Αναδρομική έκθεση της Δάφνης Μαυροβουνιώτη- Τριμικλινιώτη με τίτλο «Εικαστικές Μαρτυρίες– 70 χρόνια πορείας στην Τέχνη». Μέχρι 11/10
- 125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Roofman (σκηνοθεσία Derek Cianfrace με τους Channing Tatum, Kirsten Dunst, LaKeith Stabfield), Dead of Winter (σκηνοθεσία Brian Kirk με τους Emma Thompson, Judy Greer, Marc Menchaca), Tron: Ares (σκηνοθεσία Joachim Ronning με τους Evan Peters, Greta Lee, Jeff Bridges), Pets on a Train (ταινία animation σε σκηνοθεσία Benoit Daffis, Jean-Christian Tassy),
RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.
Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Συναισθηματική Αξία» σε σκηνοθεσία Γιόακιμ Τρίερ. Από τις 26 Σεπτεμβρίου για δύο εβδομάδες εκτός τις Δευτέρες. Καθημερινά στις 8.30μ.μ. Διάρκεια 133΄