ΘΕΑΤΡΟ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 14-16 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Η 25η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου προτείνει στο κοινό νέες χορογραφικές προτάσεις με έργα 13 χορογράφων που εμπνέονται από υπαρξιακά αλλά και κοινωνικά ζητήματα. Σήμερα παρουσιάζονται τα έργα «US AGAINST» της Διαμάντως Χατζηζαχαρία, «Agrino Lounge» του Σωτήριου Παναγούλια, «Tormentful Invisibility» του Παναγιώτη Τοφή και «Ήςhοι» της Μελίνας Ιωαννίδου. Παράλληλες εκδηλώσεις: Δημοτικό Κέντρο Χορού: Μιλένα Ugren Κούλας, 10π.μ.- 12μ. Εργαστήριο Ρεπερτορίου “NOTHING” Art Studio 55: Παράσταση. rialto.com.cy,

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Λευκωσία, Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου, 10πμ. Αμφιθέατρο Β. Συνέδριο για την ανάδειξη του έργου του Σόλωνα Μιχαηλίδη ως Συνθέτη, Μαέστρου, Μουσικολόγου, Παιδαγωγού, οργανώνει η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. Το Αφιέρωμα συμπίπτει με τη συμπλήρωση εκατό είκοσι ετών από τη γέννηση του (1905–1979), και γίνεται σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Σόλων Μιχαηλίδης και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στις 16 Νοεμβρίου 2025 (ώρα έναρξης 8μ.μ.), στη Μουσική Ακαδημία ARTE, θα δοθεί συναυλία στην οποία θα ερμηνευθούν έργα του από διακεκριμένους μουσικούς.

Λεμεσός, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αμφιθέατρο 2, κτίριο “Τάσσος Παπαδόπουλος”. 3.30μ.μ. Το ProtoType 3 Art & Design Conference επιστρέφει δυναμικά στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2025. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή εκδήλωση για την κοινότητα της τέχνης και του σχεδιασμού, όπου κορυφαίοι δημιουργοί θα μοιραστούν ιδέες και τεχνικές μέσα από διαλέξεις, εργαστήρια και δημιουργικές αλληλεπιδράσεις. Απαιτείται επιβεβαιωμένη κράτηση στον σύνδεσμο

ΜΟΥΣΙΚΗ

Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ, 8.30μ.μ. Ο φιλοξενούμενος του theYard.Residency.25 Βέλγος μουσικός Pierre Remy παρουσιάζει το άλμπουμ Welcome_ El Rata. Είσοδος δωρεάν.

Παραλίμνι, Αμφιθέατρο Ξένιο, 6.30μ.μ. Μουσικό Συναπάντημα Ελληνισμού. Συμμετέχουν οι χορωδίες Αοιδών Φωνές, Μελιζόνα, Αι Μαθιάς, Κέρκυρα San Giacomo, η Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων και η χορωδία του Ι. Ν. Αγίου Παντελεήμονος Θεσσαλονίκης. Μια μουσική γιορτή που ενώνει φωνές και ψυχές από τη Δύση ως την Ανατολή, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και πολιτισμού. Είσοδος Ελεύθερη

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Λεμεσός, Θεατρικό Μουσείο Κύπρου, Σάββατο 15 & Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 τηλ. 25343464, 99279762, 97813481. Το αφιέρωμα στον Ουίλιαμ Σαίξπηρ που οργανώνει το Επιστημονικό Σωματείο Θεατρολόγων, σε συνεργασία με το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου, περιλαμβάνει εργαστήρια και διαλέξεις.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λευκωσία, Yalla Collective Space & Café, Σάββατο 15 & Κυριακή 16 Νοεμβρίου, 11π.μ.- 8μ.μ. Το 1ο Εναλλακτικό Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας πραγματοποιείται το σαββατοκύριακο στο Yalla Collective Space & Café στον πεζόδρομο της οδού Περικλέους στην παλιά πόλη της Λευκωσίας. Στον πυρήνα του φεστιβάλ θα βρίσκονται εκδόσεις (βιβλίων, περιοδικών και zines), παρουσιάσεις βιβλίων και εκδηλώσεις που δύσκολα θα βρουν τον χώρο που τους αναλογεί σε άλλα φεστιβάλ ή στις προθήκες των βιβλιοπωλείων.

Λεμεσός, Μόλος. Το 1ο Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών ArtCargo προτείνει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου πάνω από 30 παραστάσεις από 12 διεθνείς ομάδες. Παράλληλα με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, οι καλλιτέχνες Murmuyo, Kamchatka και Βίκυ Κάλλα προσφέρουν δωρεάν, ανοιχτά σε όλους (όχι μόνο σε επαγγελματίες) εργαστήρια κίνησης, αυτοσχεδιασμού και θεάτρου. artcargofest.com

Λεμεσός, Κάστρο Κολοσσίου 5μ.μ.. Το 3ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ Κουρίου είναι αφιερωμένο στα παιδιά, με δραστηριότητες που συνδυάζουν ψυχαγωγία και μάθηση μέσα από μεσαιωνικά παραμύθια — χωρίς να λείπουν όμως και οι απολαύσεις των μεγάλων, με τη γευσιγνωσία της Κουμανταρίας, του κρασιού των βασιλέων. Είσοδος ελεύθερη. Τηλ. 99 542324.

Λεμεσός, Τεχνοδρόμιο. 12ο Φεστιβάλ Αφήγησης με τίτλο Οδύσσειες. technodromio.org. Μέχρι 15/11.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). «MetaMorfozen», του Ανδρέα Μακαρίου. Μέχρι 6/12

Marginalia (99657080). «Λόχμες» της Λίλας Παπούλα. Μέχρι 6/12

Isnotgallery (99569498). Έργα σε χαρτί 17 καλλιτεχνών, παρουσιάζει η έκθεση «Papiers– Fountain of Desires». Μέχρι 30/11

Γκλόρια (22762605). Σχέδια και γλυπτά παρουσιάζει η Σάρα Λι Μιχαηλίδου στην ατομική της έκθεση με τίτλο «Γραμμή, Επανάληψη, Προοπτική» της Σάρα Λι Μιχαηλίδου. Μέχρι 28/11

Παλαιό Δημαρχείο, Κεντρική Έκθεση. Το φεστιβάλ JELO6 PROJECT ξεδιπλώνεται σε διάφορους χώρους – Παλαιό Δημαρχείο Λευκωσίας, CVAR – Severis Foundation, Archtube – υφαίνοντας έναν βιωματικό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη, τις εφαρμοσμένες τέχνες και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Μέχρι 16/11

Όμικρον. Έκθεση φωτογραφίας της Μαρίνας Σιακόλα με τίτλο Sunscapes. Μέχρι 28/11.

Diatopos Art Center (22766117). «A Compass without North» της Κλίτσας Αντωνίου. Μέχρι 28/11

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Relocations» του Ζήνωνα Τζέπρα. Μέχρι 17/11 Νοεμβρίου.

Λευκωσία, Οίκημα ΕΚΑΤΕ. «Nicely Cut, thanks» της Λίζας Πετρίδου. Μέχρι 18/11

Kapopoulos Fine Arts Στασικράτους 43 (22319031). Κορυφαίους καλλιτέχνες, διεθνούς βεληνεκούς, Έλληνες και ξένους, παρουσιάζει η Kapopoulos Fine Arts. Μέχρι 17/11. www.kapopoulosfinearts.com

Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.

Λεμεσός

Ξενοδοχείο Amara. «Quo Vadis?» του Σώτου Γονιού. Μέχρι 17/11

NeMe. Διεθνής έκθεση με τίτλο «Algorithms of Power» (Αλγόριθμοι της Εξουσίας). Μέχρι 28/11.

The Edit Gallery (25251710). «Alexithymia» της Μαριάντρης. Μέχρι 29/11

Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 29/11

The Gallery 45, (97901106.). Έκθεση Ιρανών και Λιβανέζων καλλιτεχνών, με τίτλο «Η Αυλαία πίσω από την Ανθεκτικότητα». Μέχρι 29/11.

Lumière Contemporary Art (25 344141). Έκθεση φωτογραφίας «La Street c’est Chic» της Χριστίνας Δράκου. Μέχρι 15/11

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Running Man (σκηνοθεσία Edgar Wright, παίζουν Glen Powell, Emilia Jones, Josh Brolin), The Surrender (σκηνοθεσία Julia Max, παίζουν Colby Minifie, Kate Burton, Chelsea Alden), Heidi: Rescue of the Lynx (ταινία animation σε σκηνοθεσία Aizea Roca Berridi, Toby Schwarz), Jujutsu Kaisen: Execution (ταινία animation σε σκηνοθεσία Shouta Goshozomo).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Βουγονία» (Bugonia), του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν. Προβολές καθημερινά στις 8.30μ.μ. Σάββατο και Κυριακή στις 6μ.μ. και στις 8.30μ.μ. Μέχρι 19/11.