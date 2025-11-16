ΧΟΡΟΣ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 14-16 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Το πρόγραμμα της 25ης Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου ολοκληρώνεται σήμερα με τα πιο κάτω έργα: «How to Dwell on Everything 101» του Αλέξανδρου Μ. Κυριαζή, «WHOOSH» της Χάρης Ιακώβου, «Παγκολίνος, κάτι κυλά» της Έλενας Χριστοδουλίδου, «2974» του Ηλία Κλαρκ και «ΦΑΡΜΑ» της Άντριας Μιχαηλίδου. Παράλληλες δράσεις: Art Studio 55: Μεταξύ κρίσης και αναγέννησης, 10π.μ. Συζήτηση και σνακ. Art Studio 55: ‘Το WET ήταν ένα παιχνίδι με το νερό’, Πέτρος Κονναρής, Παράσταση διαρκείας και έκθεση, 4-8μ.μ. rialto.com.cy, cypruschoreographyplatform.com

ΘΕΑΤΡΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Μουσική Ακαδημία ARTE, 8μ.μ. Στο πλαίσιο του αφιερώματος για τα 120 χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου μουσουργού Σόλωνα Μιχαηλίδη, παρουσιάζεται συναυλία στην οποία θα ερμηνευθούν έργα του από διακεκριμένους μουσικούς. Το αφιέρωμα οργανώνεται από την Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Λεμεσός, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αμφιθέατρο 2, κτίριο “Τάσσος Παπαδόπουλος”. 3.30μ.μ. Το ProtoType 3 Art & Design Conference ολοκληρώνεται σήμερα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή εκδήλωση για την κοινότητα της τέχνης και του σχεδιασμού, όπου κορυφαίοι δημιουργοί θα μοιραστούν ιδέες και τεχνικές μέσα από διαλέξεις, εργαστήρια και δημιουργικές αλληλεπιδράσεις. Απαιτείται επιβεβαιωμένη κράτηση στον σύνδεσμο

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Λεμεσός, Θεατρικό Μουσείο Κύπρου, 3.30μ.μ. Το αφιέρωμα στον Ουίλιαμ Σαίξπηρ που οργανώνει το Επιστημονικό Σωματείο Θεατρολόγων, σε συνεργασία με το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου, περιλαμβάνει εργαστήρια και διαλέξεις. 25343464, 99279762

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λευκωσία, Yalla Collective Space & Café, Κυριακή 16 Νοεμβρίου, 11π.μ.- 8μ.μ. Το 1ο Εναλλακτικό Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας πραγματοποιείται το σαββατοκύριακο στο Yalla Collective Space & Café στον πεζόδρομο της οδού Περικλέους στην παλιά πόλη της Λευκωσίας. Στον πυρήνα του φεστιβάλ θα βρίσκονται εκδόσεις (βιβλίων, περιοδικών και zines), παρουσιάσεις βιβλίων και εκδηλώσεις που δύσκολα θα βρουν τον χώρο που τους αναλογεί σε άλλα φεστιβάλ ή στις προθήκες των βιβλιοπωλείων.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). «MetaMorfozen», του Ανδρέα Μακαρίου. Μέχρι 6/12

Marginalia (99657080). «Λόχμες» της Λίλας Παπούλα. Μέχρι 6/12

Isnotgallery (99569498). Έργα σε χαρτί 17 καλλιτεχνών, παρουσιάζει η έκθεση «Papiers– Fountain of Desires». Μέχρι 30/11

Γκλόρια (22762605). Σχέδια και γλυπτά παρουσιάζει η Σάρα Λι Μιχαηλίδου στην ατομική της έκθεση με τίτλο «Γραμμή, Επανάληψη, Προοπτική» της Σάρα Λι Μιχαηλίδου. Μέχρι 28/11

Παλαιό Δημαρχείο, Κεντρική Έκθεση. Το φεστιβάλ JELO6 PROJECT ξεδιπλώνεται σε διάφορους χώρους – Παλαιό Δημαρχείο Λευκωσίας, CVAR – Severis Foundation, Archtube – υφαίνοντας έναν βιωματικό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη, τις εφαρμοσμένες τέχνες και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Μέχρι 16/11

Όμικρον. Έκθεση φωτογραφίας της Μαρίνας Σιακόλα με τίτλο Sunscapes. Μέχρι 28/11.

Diatopos Art Center (22766117). «A Compass without North» της Κλίτσας Αντωνίου. Μέχρι 28/11

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Relocations» του Ζήνωνα Τζέπρα. Μέχρι 17/11 Νοεμβρίου.

Λευκωσία, Οίκημα ΕΚΑΤΕ. «Nicely Cut, thanks» της Λίζας Πετρίδου. Μέχρι 18/11

Kapopoulos Fine Arts Στασικράτους 43 (22319031). Κορυφαίους καλλιτέχνες, διεθνούς βεληνεκούς, Έλληνες και ξένους, παρουσιάζει η Kapopoulos Fine Arts. Μέχρι 17/11. www.kapopoulosfinearts.com

Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.

Λεμεσός

Ξενοδοχείο Amara. «Quo Vadis?» του Σώτου Γονιού. Μέχρι 17/11

NeMe. Διεθνής έκθεση με τίτλο «Algorithms of Power» (Αλγόριθμοι της Εξουσίας). Μέχρι 28/11.

The Edit Gallery (25251710). «Alexithymia» της Μαριάντρης. Μέχρι 29/11

Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 29/11

The Gallery 45, (97901106.). Έκθεση Ιρανών και Λιβανέζων καλλιτεχνών, με τίτλο «Η Αυλαία πίσω από την Ανθεκτικότητα». Μέχρι 29/11.

Lumière Contemporary Art (25 344141). Έκθεση φωτογραφίας «La Street c’est Chic» της Χριστίνας Δράκου. Μέχρι 15/11

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Running Man (σκηνοθεσία Edgar Wright, παίζουν Glen Powell, Emilia Jones, Josh Brolin), The Surrender (σκηνοθεσία Julia Max, παίζουν Colby Minifie, Kate Burton, Chelsea Alden), Heidi: Rescue of the Lynx (ταινία animation σε σκηνοθεσία Aizea Roca Berridi, Toby Schwarz), Jujutsu Kaisen: Execution (ταινία animation σε σκηνοθεσία Shouta Goshozomo).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Βουγονία» (Bugonia), του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν. Προβολές καθημερινά στις 8.30μ.μ. Σάββατο και Κυριακή στις 6μ.μ. και στις 8.30μ.μ. Μέχρι 19/11.