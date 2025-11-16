ΧΟΡΟΣ
- Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 14-16 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Το πρόγραμμα της 25ης Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου ολοκληρώνεται σήμερα με τα πιο κάτω έργα: «How to Dwell on Everything 101» του Αλέξανδρου Μ. Κυριαζή, «WHOOSH» της Χάρης Ιακώβου, «Παγκολίνος, κάτι κυλά» της Έλενας Χριστοδουλίδου, «2974» του Ηλία Κλαρκ και «ΦΑΡΜΑ» της Άντριας Μιχαηλίδου. Παράλληλες δράσεις: Art Studio 55: Μεταξύ κρίσης και αναγέννησης, 10π.μ. Συζήτηση και σνακ. Art Studio 55: ‘Το WET ήταν ένα παιχνίδι με το νερό’, Πέτρος Κονναρής, Παράσταση διαρκείας και έκθεση, 4-8μ.μ. rialto.com.cy, cypruschoreographyplatform.com
ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο. Ένα έργο που μας θυμίζει ότι παιδικότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ο «Τρελαντώνης» της Πηνελόπης Δέλτα που παρουσιάζεται σε παραγωγή του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Λάρκου και μουσική Γιώργου Χατζηπιερή. Παραστάσεις: 16, 23 Νοεμβρίου 10.30π.μ. & 4μ.μ. Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 4.30μ.μ. Διάρκεια: 90’. Εισιτήρια: more.com και το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-13:00).
- Λευκωσία, Σατιρικό. «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ σε διασκευή και σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου. 11π.μ. Κάθε Κυριακή. satirikotheatro.com
- Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Σκηνή 018. Κάθε Κυριακή 10.30π.μ. Μια διασκευή του έργου του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν ««Τα καινούργια ρούχα του βασιλιά» του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη και διασκευή από τους Παρασκευά Καρασούλο και Νίκανδρο Σαββίδη. thoc.org.cy 77772717
- Λευκωσία: ΘΟΚ – Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους», 15 και 16 Νοεμβρίου 6μ.μ. Ένα νέο κείμενο, βασισμένο στο διήγημα «Μαργαρίτα Περδικάρη» του Δημήτρη Χατζή ζωντανεύει επί σκηνής στον ΘΟΚ. Με αφορμή αφορμή τα 80 χρόνια από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το Θέατρο Βαλίτσα φτάνει στο ΘΟΚ με το έργο «Μαργαρίτα forever», σε διασκευή- σκηνοθεσία Νικολέττας Βερύκιου και Έλενας Παυλίδου. thoc.org.cy 77772717. Οργανωμένες μαθητικές παραστάσεις για τη Μέση Εκπαίδευση: Πληροφορίες / Κρατήσεις: τηλ. 22864330
- Λευκωσία – Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης», 6μ.μ. «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές» της Άγκαθα Κρίστι, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά και με τον Νεοκλή Νεοκλέους στον ρόλο του Ηρακλή Πουαρό. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. Πάφος – Μαρκίδειο Θέατρο, Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 στις 8.30μ.μ.
- Λευκωσία, Θέατρο Πάνθεον. 3.30μ.μ. Η παραγωγή «Μια φορά και… μια χώρα» του Θεάτρου Piccolo ζωντανεύει επί σκηνής τρία παραμύθια από την Ιταλία (Το Καπέλο του Πεπίτο), την Ινδία (Το Τύμπανο) και την Κίνα (Ο Σπόρος). Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Βασιλική Ανδρέου και Μάριος Στυλιανού. Παραστάσεις 16, 23, 30 Νοεμβρίου και 6, 7 Δεκεμβρίου, Σάββατο 3.30μ.μ. & Κυριακή 11π.μ. 94409100. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Σάββατο 22 Νοεμβρίου, 3.30μ.μ. Παραλίμνι, Αμφιθέατρο Ξένιον, Σάββατο 29 Νοεμβρίου, 3.30μ.μ. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, Κυριακή 18 Ιανουαρίου, 11π.μ. Προπώληση εισιτηρίων: Ticketmaster
- Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Παύλου. «Το Σπίτι» του Μιχάλη Πιερή, ανεβαίνει από τη Θεατρική Ομάδα Αντι-Δρώντες σε σκηνοθεσία του Βασίλη Π. Χατζηστυλλή στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου 8μ.μ., 15 και 16 Νοεμβρίου. Τηλ. 96462213
- Λευκωσία, Flea Theatre, 8.30μ.μ. Το ψυχολογικό θρίλερ «Ένας άλλος Βίνσεντ», προτείνει η Θεατρική Ομάδα Garage, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Μάριου Ζησίμου. Επόμενη: 16 Νοεμβρίου. Τηλ. 99156101
- Λευκωσία, Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Το έργο του Ντάνκαν ΜακΜίλαν «People, Places & Things», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου, από τη ΣΕΖΟΝ Γυναίκες. Παραστάσεις: 16 Νοεμβρίου, 7μ.μ. Εισιτήρια: more.com – πληροφορίες: 22254657/ 99047021
- Λευκωσία, WhereHaus 612. Αθέατες πτυχές της ζωής και των τραυμάτων των δύο κύριων κοινοτήτων του νησιού κατά την περίοδο της αγγλικής αποικιοκρατίας, είναι το «Νησί», που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αχιλλέα Γραμματικόπουλου και παραγωγή της ΕΘΑΛ σε συνεργασία με την Point To Contemporary. Παραστάσεις: 17, 21, 24, 27, 28/11 & 1/12. Ώρα: 8.30μ.μ. Κυριακή 16, 23, 30/11, 6.30μ.μ. Κατάλληλο άνω των 15 ετών. Εισιτήρια: Sold Out Tickets.
- Λευκωσία, Θέατρο Διόνυσος, 6.30μ.μ. «Δείπνο Ηλιθίων» από το Θέατρο Διόνυσος, σε σκηνοθεσία του Παναγιώτη Λάρκου. Παραστάσεις: Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. Παραλίμνι, Αμφιθέατρο «Ξένιον», Τρίτη 18 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Διάρκεια: 90’. Εισιτήρια: 22818999, Sold Out Tickets και στα Καταστήματα Στεφανής.
- Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα, 7μ.μ. «Χρόνια πολλά κύριε Σκρουτζ» σε σκηνοθεσία Ανδρέα Τηλεμάχου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. Εισιτήρια Soldoutickets, τηλ. 70007721
- Λευκωσία, Θέατρο Μασκαρίνι, 7μ.μ. «Ποια Ευρώπη» του Μιχάλη Παπαδόπουλου σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους. Κάθε Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, 8μ.μ. Πληροφορίες 99251331, Soldout tickets
- Δερύνεια, Κέντρο Ενηλίκων Δημοτικού Διαμερίσματος Δερύνειας, 8μ.μ. «Ιστορίες βασιλιάδων» Λαϊκά παραμύθια, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. τηλ. 99 605 783
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λευκωσία, Μουσική Ακαδημία ARTE, 8μ.μ. Στο πλαίσιο του αφιερώματος για τα 120 χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου μουσουργού Σόλωνα Μιχαηλίδη, παρουσιάζεται συναυλία στην οποία θα ερμηνευθούν έργα του από διακεκριμένους μουσικούς. Το αφιέρωμα οργανώνεται από την Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
- Λεμεσός, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αμφιθέατρο 2, κτίριο “Τάσσος Παπαδόπουλος”. 3.30μ.μ. Το ProtoType 3 Art & Design Conference ολοκληρώνεται σήμερα στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή εκδήλωση για την κοινότητα της τέχνης και του σχεδιασμού, όπου κορυφαίοι δημιουργοί θα μοιραστούν ιδέες και τεχνικές μέσα από διαλέξεις, εργαστήρια και δημιουργικές αλληλεπιδράσεις. Απαιτείται επιβεβαιωμένη κράτηση στον σύνδεσμο
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
- Λεμεσός, Θεατρικό Μουσείο Κύπρου, 3.30μ.μ. Το αφιέρωμα στον Ουίλιαμ Σαίξπηρ που οργανώνει το Επιστημονικό Σωματείο Θεατρολόγων, σε συνεργασία με το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου, περιλαμβάνει εργαστήρια και διαλέξεις. 25343464, 99279762
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
- Λευκωσία, Yalla Collective Space & Café, Κυριακή 16 Νοεμβρίου, 11π.μ.- 8μ.μ. Το 1ο Εναλλακτικό Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας πραγματοποιείται το σαββατοκύριακο στο Yalla Collective Space & Café στον πεζόδρομο της οδού Περικλέους στην παλιά πόλη της Λευκωσίας. Στον πυρήνα του φεστιβάλ θα βρίσκονται εκδόσεις (βιβλίων, περιοδικών και zines), παρουσιάσεις βιβλίων και εκδηλώσεις που δύσκολα θα βρουν τον χώρο που τους αναλογεί σε άλλα φεστιβάλ ή στις προθήκες των βιβλιοπωλείων.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
Αποκάλυψη (22300150). «MetaMorfozen», του Ανδρέα Μακαρίου. Μέχρι 6/12
Marginalia (99657080). «Λόχμες» της Λίλας Παπούλα. Μέχρι 6/12
Isnotgallery (99569498). Έργα σε χαρτί 17 καλλιτεχνών, παρουσιάζει η έκθεση «Papiers– Fountain of Desires». Μέχρι 30/11
Γκλόρια (22762605). Σχέδια και γλυπτά παρουσιάζει η Σάρα Λι Μιχαηλίδου στην ατομική της έκθεση με τίτλο «Γραμμή, Επανάληψη, Προοπτική» της Σάρα Λι Μιχαηλίδου. Μέχρι 28/11
Παλαιό Δημαρχείο, Κεντρική Έκθεση. Το φεστιβάλ JELO6 PROJECT ξεδιπλώνεται σε διάφορους χώρους – Παλαιό Δημαρχείο Λευκωσίας, CVAR – Severis Foundation, Archtube – υφαίνοντας έναν βιωματικό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη, τις εφαρμοσμένες τέχνες και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Μέχρι 16/11
Όμικρον. Έκθεση φωτογραφίας της Μαρίνας Σιακόλα με τίτλο Sunscapes. Μέχρι 28/11.
Diatopos Art Center (22766117). «A Compass without North» της Κλίτσας Αντωνίου. Μέχρι 28/11
Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Relocations» του Ζήνωνα Τζέπρα. Μέχρι 17/11 Νοεμβρίου.
Λευκωσία, Οίκημα ΕΚΑΤΕ. «Nicely Cut, thanks» της Λίζας Πετρίδου. Μέχρι 18/11
Kapopoulos Fine Arts Στασικράτους 43 (22319031). Κορυφαίους καλλιτέχνες, διεθνούς βεληνεκούς, Έλληνες και ξένους, παρουσιάζει η Kapopoulos Fine Arts. Μέχρι 17/11. www.kapopoulosfinearts.com
Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).
Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026
Λάρνακα
Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.
Λεμεσός
Ξενοδοχείο Amara. «Quo Vadis?» του Σώτου Γονιού. Μέχρι 17/11
NeMe. Διεθνής έκθεση με τίτλο «Algorithms of Power» (Αλγόριθμοι της Εξουσίας). Μέχρι 28/11.
The Edit Gallery (25251710). «Alexithymia» της Μαριάντρης. Μέχρι 29/11
Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 29/11
The Gallery 45, (97901106.). Έκθεση Ιρανών και Λιβανέζων καλλιτεχνών, με τίτλο «Η Αυλαία πίσω από την Ανθεκτικότητα». Μέχρι 29/11.
Lumière Contemporary Art (25 344141). Έκθεση φωτογραφίας «La Street c’est Chic» της Χριστίνας Δράκου. Μέχρι 15/11
125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Running Man (σκηνοθεσία Edgar Wright, παίζουν Glen Powell, Emilia Jones, Josh Brolin), The Surrender (σκηνοθεσία Julia Max, παίζουν Colby Minifie, Kate Burton, Chelsea Alden), Heidi: Rescue of the Lynx (ταινία animation σε σκηνοθεσία Aizea Roca Berridi, Toby Schwarz), Jujutsu Kaisen: Execution (ταινία animation σε σκηνοθεσία Shouta Goshozomo).
RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.
Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Βουγονία» (Bugonia), του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν. Προβολές καθημερινά στις 8.30μ.μ. Σάββατο και Κυριακή στις 6μ.μ. και στις 8.30μ.μ. Μέχρι 19/11.