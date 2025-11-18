ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Την παράσταση με τίτλο «Σ̑σ̑ιος», φέρνει το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας και ο νεαρός τραγουδοποιός και ερμηνευτής Σάββας Χρυσοστόμου, γνωστός ως Σαής. Θραύσματα παραδοσιακών τραγουδιών και άγραφων ιστοριών, πλέκονται σε έναν σύγχρονο μύθο, ειπωμένο στην κυπριακή διάλεκτο. Εισιτήρια: more.com

Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού, 8.30μ.μ. Το σπουδαίο μουσικό αφιέρωμα «Άξιος Εστί» του Δημήτρη Φανή επιστρέφει για δύο ακόμα μοναδικές συναυλίες, αφιερωμένες στον ανεπανάληπτο Μίκη Θεοδωράκη. Συντελεστές: Ρίτα Αντωνοπούλου, Δημήτρης Φανής, Κώστας Χατζηχριστοδούλου, Γιώργος Ιωάννου. Μουσική διεύθυνση & ενορχήστρωση: Νεοκλής Νεοφυτίδης. ticketmaster.cy Επόμενη: 19 Νοεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας “Γ. Λυκούργος”

Πάφος, Τεχνόπολις 20, 8μ.μ. Η νεανική μπάντα «Sis I cracked my head open» και το «Ermis Michail Trio +1», παρουσιάζονται στο πλαίσιο του 12ου Cyprus Jazz & World Music Showcase 2025, σε ένα pre-event.

ΔΙΑΛΕΞΗ

Λεμεσός, κτίριο Τάσσος Παπαδόπουλος (Αμφιθέατρο 1) ΤΕΠΑΚ, 7.30μ.μ. Διάλεξη του Αλέξανδρου Ψυχούλη διακεκριμένου εικαστικού και καθηγητή Τέχνης και Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, φιλοξενεί το Τμήμα Καλών Τεχνών της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΤΕΠΑΚ. Η διάλεξη έχει θέμα «Οτιδήποτε οικουμενικό γεννιέται από το βαθιά προσωπικό». Ο ομιλητής θα παρουσιάσει βιωματικά παραδείγματα μέσα από το καλλιτεχνικό και ερευνητικό του έργο. Είσοδος ελεύθερη.

Λάρνακα, Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο «Αμμόχωστος» Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, 7.30μ.μ. Διάλεξη με τίτλο «Βυζαντινοί στο σανίδι: Σύγχρονο νεοελληνικό θέατρο με βυζαντινά θέματα», οργανώνει το Ζηνώνειο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο. Εισηγήτρια θα είναι η Δρ Άνδρια Ανδρέου, Ειδική Επιστήμονας Διδασκαλίας στην Ερευνητική Μονάδα για Μεσαιωνικές Τέχνες και Τελετουργίες του Πανεπιστημίου Κύπρου.

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Αίθουσα Τελετών Παγκυπρίου Γυμνασίου, 10π.μ. Παρουσίαση έκδοσης Πρακτικών του Συνεδρίου «Κλαίρη Αγγελίδου: η γυναίκα που ξεχώρισε, που εμπνέει» οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ). Την έκδοση παρουσιάζει η συγγραφέας Μαρία Μιχαηλίδου, κριτικός, πρώην Επιθεωρήτρια ΥΠΑΝ. Ακολουθούν παρεμβάσεις από τη δημοσιογράφο Μαρούλα Βιολάρη-Ιακωβίδου και τον Χρίστο Αγγελίδη, υιό της Κλαίρης Αγγελίδου, Γενικό Διευθυντή ΠΑ.ΣΥ.ΞΕ.

ΘΕΑΤΡΟ

Θέατρο Μασκαρίνι, 8μ.μ. Ο μονόλογος «Το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος», του Ζουζέπ Μαρία Μιρό παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Σταύρου Ποταμάρη, με τον Γρηγόρη Γεωργίου. Εισιτήρια: Sold out Tickets. Παραστάσεις: 18, 19, 25, 26 Οκτωβρίου

Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο Πάφου, 8μ.μ. «Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα» των Μιχάλη Ρέππα-Θανάση Παπαθανασίου, από την Ερασιτεχνική Ομάδα Θεάτρου «Η Κάτω Βρύση» ΣΚΕ Γεροσκήπου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, τηλ. 99 675 433

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). «MetaMorfozen», του Ανδρέα Μακαρίου. Μέχρι 6/12

Marginalia (99657080). «Λόχμες» της Λίλας Παπούλα. Μέχρι 6/12

Isnotgallery (99569498). Έργα σε χαρτί 17 καλλιτεχνών, παρουσιάζει η έκθεση «Papiers– Fountain of Desires». Μέχρι 30/11

Λευκωσία, Kivotos Luxury Lifestyle concept house (99327755). Ομαδική έκθεση ζωγράφων από την Ελλάδα, με τίτλο «Διασχίζοντας Ορίζοντες». Μέχρι 27/11.

Γκλόρια (22762605). Σχέδια και γλυπτά παρουσιάζει η Σάρα Λι Μιχαηλίδου στην ατομική της έκθεση με τίτλο «Γραμμή, Επανάληψη, Προοπτική» της Σάρα Λι Μιχαηλίδου. Μέχρι 28/11

Όμικρον. Έκθεση φωτογραφίας της Μαρίνας Σιακόλα με τίτλο Sunscapes. Μέχρι 28/11.

Diatopos Art Center (22766117). «A Compass without North» της Κλίτσας Αντωνίου. Μέχρι 28/11

Λευκωσία, Οίκημα ΕΚΑΤΕ. «Nicely Cut, thanks» της Λίζας Πετρίδου. Μέχρι 18/11

Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.

Λεμεσός

NeMe. Διεθνής έκθεση με τίτλο «Algorithms of Power» (Αλγόριθμοι της Εξουσίας). Μέχρι 28/11.

The Edit Gallery (25251710). «Alexithymia» της Μαριάντρης. Μέχρι 29/11

Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 29/11

The Gallery 45, (97901106.). Έκθεση Ιρανών και Λιβανέζων καλλιτεχνών, με τίτλο «Η Αυλαία πίσω από την Ανθεκτικότητα». Μέχρι 29/11.

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Running Man (σκηνοθεσία Edgar Wright, παίζουν Glen Powell, Emilia Jones, Josh Brolin), The Surrender (σκηνοθεσία Julia Max, παίζουν Colby Minifie, Kate Burton, Chelsea Alden), Heidi: Rescue of the Lynx (ταινία animation σε σκηνοθεσία Aizea Roca Berridi, Toby Schwarz), Jujutsu Kaisen: Execution (ταινία animation σε σκηνοθεσία Shouta Goshozomo).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Βουγονία» (Bugonia), του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν. Προβολές καθημερινά στις 8.30μ.μ. Σάββατο και Κυριακή στις 6μ.μ. και στις 8.30μ.μ. Μέχρι 19/11.