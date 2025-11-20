ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. Μια νέα σελίδα στην ιστορία της τέχνης στην Κύπρο αποκαλύπτεται μέσα από την νέα προσωρινή έκθεση «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Το αρχείο που περιέχει έργα, σκίτσα, φωτογραφίες και προσωπικά σημειώματα, ρίχνει φως στη δημιουργική πορεία του καλλιτέχνη και αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές του έργου του. Εγκαίνια έκθεσης: 20 Νοεμβρίου 2025, 7μ.μ. Μέχρι 28 Ιουνίου 2026

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, WhereHaus 612. Αθέατες πτυχές της ζωής και των τραυμάτων των δύο κύριων κοινοτήτων του νησιού κατά την περίοδο της αγγλικής αποικιοκρατίας, είναι το «Νησί», που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αχιλλέα Γραμματικόπουλου και παραγωγή της ΕΘΑΛ σε συνεργασία με την Point To Contemporary. Παραστάσεις: 20, 21, 24, 27, 28/11 & 1/12. Ώρα: 8.30μ.μ. 16, 23, 30/11, 6.30μ.μ. Κατάλληλο άνω των 15 ετών. Εισιτήρια: Sold Out Tickets.

Λευκωσία, Flea Theater (Καϊμακλί), 20, 21, 22, 23 & 25 Νοεμβρίου. 7:45 μ.μ. Η «Γιαλλουρού» του Μιχάλη Πασιαρδή σε σκηνοθεσία Γιώργου Κωνσταντίνου, ζωντανεύει στη σκηνή του Flea Theater στο Καϊμακλί, στο πλαίσιο του 38ου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του ΘΟΚ (εκτός συναγωνισμού). Κρατήσεις: 99337587.

Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, 8μ.μ. «Ποια Ευρώπη» του Μιχάλη Παπαδόπουλου σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους. Λευκωσία, Θέατρο Μασκαρίνι: Παραστάσεις: κάθε Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. Πληροφορίες 99251331, Soldout tickets

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 8μ.μ. Το «Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, από το θέατρο Λέξη σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. 20 Νοεμβρίου, στις 8μ.μ. Sold Out Tickets

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Λευκωσία, Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Εγκώμιο. Oι προγραμματισμένες θεατρικές παραστάσεις του «Personne» για τις 20 και 21 Νοεμβρίου ακυρώνονται λόγω τεχνικών ζητημάτων. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 6:30μμ, στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Εγκώμιο, και θα είναι η μοναδική παράσταση. Όσοι έχουν ήδη αγοράσει εισιτήρια για τις 20 και 21 Νοεμβρίου θα έχουν την δυνατότητα να δουν την παράσταση της Κυριακής ή να ζητήσουν επιστροφή των χρημάτων τους απευθείας από την Ticketmaster.

ΒΙΒΛΙΟ

Λάρνακα, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. 7μ.μ. 99658683 Το εμβληματικό έργο του Τεύκρου Ανθία «Κυπριακή Τραγωδία», επανεκδόθηκε από τις εκδόσεις Αλμύρα και παρουσιάζεται σε μια εκδήλωση που διοργανώνει ο εκδοτικός οίκος και το κοινοτικό συμβούλιο της κατεχόμενης Κοντέας γενέτειρας του ποιητή. Οι Εκδόσεις Αλμύρα, με τη βοήθεια των επιμελητών της έκδοσης, της Φλόγας Ανθία (κόρης του Τ. Ανθία), του Κώστα Κώστα Πέλε, της φιλολόγου Δέσποινας Χρ. Νικολάου και του ερευνητή Γιώργου Μύαρη συνομιλούν με το κοινό, ερμηνεύουν αποσπάσματα και ανοίγουν έναν διάλογο γύρω από το έργο και τον δημιουργό του.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, 8.30μ.μ. Στη σειρά συναυλιών Premiere 3, η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου καλωσορίζει έναν από τους πιο πολυσχιδείς μαέστρους της εποχής μας, διεθνώς αναγνωρισμένο εμπειρογνώμονα στην ιστορικά ενημερωμένη ερμηνεία, τον Άγγλο Πολ Γκούντγουιν. Θα διευθύνει ένα άκρως ενδιαφέρον πρόγραμμα με έργα της οικογένειας Μπαχ και του Χάιντν. Μαζί του, τρεις εξαιρετικοί μουσικοί της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου θα εμφανιστούν ως σολίστ. Ο βιολιστής Σορίν Αλεξάντρου Χόρλεα, ο κορυφαίος ομποΐστας της Ορχήστρας Σιμεόν Σπασόφ και ο βιολονίστας Κωνσταντίνος Αναστασιάδη. cyso.interticket.com 24665794

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). «MetaMorfozen», του Ανδρέα Μακαρίου. Μέχρι 6/12

Marginalia (99657080). «Λόχμες» της Λίλας Παπούλα. Μέχρι 6/12

Isnotgallery (99569498). Έργα σε χαρτί 17 καλλιτεχνών, παρουσιάζει η έκθεση «Papiers– Fountain of Desires». Μέχρι 30/11

Λευκωσία, Kivotos Luxury Lifestyle concept house (99327755). Ομαδική έκθεση ζωγράφων από την Ελλάδα, με τίτλο «Διασχίζοντας Ορίζοντες». Μέχρι 27/11.

Γκλόρια (22762605). Σχέδια και γλυπτά παρουσιάζει η Σάρα Λι Μιχαηλίδου στην ατομική της έκθεση με τίτλο «Γραμμή, Επανάληψη, Προοπτική» της Σάρα Λι Μιχαηλίδου. Μέχρι 28/11

Όμικρον. Έκθεση φωτογραφίας της Μαρίνας Σιακόλα με τίτλο Sunscapes. Μέχρι 28/11.

Diatopos Art Center (22766117). «A Compass without North» της Κλίτσας Αντωνίου. Μέχρι 28/11

Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.

Λεμεσός

NeMe. Διεθνής έκθεση με τίτλο «Algorithms of Power» (Αλγόριθμοι της Εξουσίας). Μέχρι 28/11.

The Edit Gallery (25251710). «Alexithymia» της Μαριάντρης. Μέχρι 29/11

Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 29/11

The Gallery 45, (97901106.). Έκθεση Ιρανών και Λιβανέζων καλλιτεχνών, με τίτλο «Η Αυλαία πίσω από την Ανθεκτικότητα». Μέχρι 29/11.

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Wicked: For Good (σκηνοθεσία Jon M. Chu, παίζουν Ariana Grande, Jeff Goldblun, Cynthia Erivo), Now You See Me: Now You Don’t (σκηνοθεσία Ruben Fleischer, παίζουν Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco), Sisu: Road to Revenge (σκηνοθεσία Jalmari Helander, παίζουν Jorma Tommila, Stephen Lang, Richard Brake), Hola Frida (ταινία animation σε σκηνοθεσία Andre Kadi, Karine Vezina).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. 20, 21, 22, 25 & 26 Νοεμβρίου, 8μ.μ., 23 Νοεμβρίου 8.30μ.μ. Προβολή της ταινίας Τζαφάρ Παναχί «Ένα απλό ατύχημα» του Τζαφάρ Παναχί βραβευμένη με Χρυσό Φοίνικα στο 78ο Φεστιβάλ των Καννών. pantheon-theatre.com