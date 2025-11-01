ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
- Λευκωσία, Alpha C.K. Art Gallery (22751325). Εγκαίνια: 7μ.μ. Η νέα δουλειά του Κύπριου ζωγράφου Φίλιππου Θεοδωρίδη με τίτλο «Sign Language for Common People» περιλαμβάνει 12 έργα ζωγραφικής αποτελώντας τη συνέχεια μιας ενότητας που πρωτοπαρουσιάστηκε στην ατομική έκθεση του καλλιτέχνη στην Αθήνα το 2023. Μέχρι 6/12 (Τρίτη- Παρασκευή 4-6.30μ.μ., Σάββατο 10π.μ.- 1μ.μ.)
- Λευκωσία, Art Seen (22006624). Εγκαίνια: 7μ.μ. Στην τρίτη ατομική της έκθεση με τίτλο «Nature’s Stage», η Amy Stephens σκηνοθετεί δυναμικές συναντήσεις ανάμεσα στο κυπριακό τοπίο, τα γλυπτικά υλικά και το ανθρώπινο σώμα. Μέχρι 16/1/2026. (Σάββατο 22 Νοεμβρίου 11π.μ.-1μ.μ. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 4μ.μ.-7μ.μ. ή κατόπιν ραντεβού).
- Λεμεσός, γκαλερί Lumiere (25344141). Στην έκθεση Whispers on Glass, της Liubov M, τα φωτεινά έργα μεταμορφώνουν τον καθρέφτη-γυαλί σε μια επιφάνεια ονείρου και αντανάκλασης. Εγκαίνια 6.30μ.μ. Μέχρι 6/12
ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
- Λεμεσός, Χαρουπόμυλοι Λανίτη. Με 114 εκθέτες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, πάνω από 120 εκδηλώσεις και περισσότερους από 150 ομιλητές από την Κύπρο, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή επιστρέφει η 4η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού φέρνοντας μαζί της μια τριήμερη γιορτή πολιτισμού, γνώσης και έμπνευσης. 21 εως 23 Νοεμβρίου. Το πρόγραμμα: limassolbookfair.com
ΧΟΡΟΣ
- Λευκωσία, Στέγη Χορού, 8μ.μ. Η Μαρία Καμπέρη χορογραφεί και ερευνά τον τρόπο με τον οποίο ανασύρονται οι μνήμες που χάθηκαν, στην παράσταση «Λήθη», που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του προγράμματος Τερψιχόρη 2025. Χορευτές και δημιουργία κινησιολογικού λεξιλογίου: Απόλλωνας Αναστασιάδης, Γιάννης Οικονομίδης, Μαρία Χρυσοστόμου. Παραστάσεις: Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Νοεμβρίου, 8μ.μ. Είσοδος δωρεάν, με απαραίτητη κράτηση, τηλ. 99349669.
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λευκωσία, The Shoe Factory, 8.30μ.μ. Ένα από τα πιο πολυσχιδή και συναρπαστικά σύνολα της γενιάς του, το Malion Quartett, κάνει το ντεμπούτο του στην Κύπρο σ’ ένα πρόγραμμα που θα αναδείξει την απαράμιλλη δεξιοτεχνία του, με έργα των Γ.Σ. Μπαχ, Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι και Μπετόβεν. Αποτελείται από τους Άλεξ Γιούσοβ (βιολί), Μίκι Ναγκαχάρα (βιολί), Λίλια Τιμτσίσιν (βιόλα) και Μπετίνα Κέσλερ (βιολοντσέλο). 22663871 pharosartsfoundation.org
- Λεμεσός, Ριάλτο, 8.30μ.μ. Συναυλία με τίτλο «Αντανακλάσεις αναμνήσεων. Φωνητικό συγκρότημα «Μελωδία» 1987-2025» με τους Καλλιόπη Βέττα, Μάριο Ανδρέου, Αναστασία Guy. Διεύθυνση Ορχήστρας και Χορωδίας Βιολέτα Κακομανώλη και Φράνσις Guy. Rialto.xom, 7777745.
ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Πρεμιέρα στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας, more.com. Το εμβληματικό έργο του Μπέρναρντ Πόμερανς «Ο Άνθρωπος Ελέφαντας» προτείνει το Σατιρικό Θέατρο και η Audere Productions, σε διασκευή Φρίξου Μασούρα και σκηνοθεσία Ανδρέα Κυριάκου. Επόμενες: Λευκωσία, Κεντρική Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου, κάθε Σάββατο 8μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. Επιπλέον παραστάσεις: Παρασκευή 5 & 19 Δεκεμβρίου 8μ.μ. ticket.satirikotheatro.com Διάρκεια: 120’
- Λευκωσία, WhereHaus 612. Αθέατες πτυχές της ζωής και των τραυμάτων των δύο κύριων κοινοτήτων του νησιού κατά την περίοδο της αγγλικής αποικιοκρατίας, είναι το «Νησί», που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αχιλλέα Γραμματικόπουλου και παραγωγή της ΕΘΑΛ σε συνεργασία με την Point To Contemporary. Παραστάσεις: 21, 24, 27, 28/11 & 1/12. Ώρα: 8.30μ.μ. 16, 23, 30/11, 6.30μ.μ. Κατάλληλο άνω των 15 ετών. Εισιτήρια: Sold Out Tickets.
- Λευκωσία, Flea Theater (Καϊμακλί), 21, 22, 23 & 25 Νοεμβρίου. 7:45 μ.μ. Η «Γιαλλουρού» του Μιχάλη Πασιαρδή σε σκηνοθεσία Γιώργου Κωνσταντίνου, ζωντανεύει στη σκηνή του Flea Theater στο Καϊμακλί, στο πλαίσιο του 38ου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του ΘΟΚ (εκτός συναγωνισμού). Κρατήσεις: 99337587.
- Λευκωσία – Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης». 8.30μ.μ. «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές» της Άγκαθα Κρίστι, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. Πάφος – Μαρκίδειο Θέατρο, Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 στις 8.30μ.μ.
- Λευκωσία, Θέατρο Διόνυσος. «Δείπνο Ηλιθίων» από το Θέατρο Διόνυσος, σε σκηνοθεσία του Παναγιώτη Λάρκου. Παραστάσεις: Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. Διάρκεια: 90’. Εισιτήρια: 22818999, Sold Out Tickets και στα Καταστήματα Στεφανής.
- Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα. «Χρόνια πολλά κύριε Σκρουτζ» σε σκηνοθεσία Ανδρέα Τηλεμάχου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. Εισιτήρια Soldoutickets, τηλ. 70007721
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
- Λεμεσός, Alemana Dance House. 5-10μ.μ. & Σάββατο 22 Νοεμβρίου 12-5μ.μ. Ένα διήμερο εργαστήρι στην Κύπρο για επαγγελματίες καλλιτέχνες και προχωρημένους σπουδαστές από όλο το φάσμα των παραστατικών τεχνών προσφέρει ο διακεκριμένος Έλληνας σκηνοθέτης και περφόρμερ Ευριπίδης Λασκαρίδης. Το διοργανώνει στη Λεμεσό το Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Κύπρου (CITF) κι έχει θέμα «Γελοιοποίηση και Μεταμόρφωση: Η ποίηση πίσω από το παράλογο» (Ridicule and Transformation– The Poetry Beneath Absurdity). Εισιτήρια μέσω του tickettailor . Το μάθημα διεξάγεται στα αγγλικά. 10% έκπτωση για τα μέλη του CITF Friends Club
ΒΙΒΛΙΟ
- Λευκωσία, Βιβλιοπωλείο Πάργα, Τσερίου, 7μ.μ. Παρουσίαση του βιβλίου «Η Λύτρωση» του Πέτρου Τσερκέζη από τον Ανδρέα Μαυρογιάννη Πρέσβη επι τιμή, πρώην Διαπραγματευτή και τον δρα Ιωσήφ Ιωσηφίδη, τέως πρόεδροτης Ε.Λ.Κ., λογοτέχνη.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/62026
- Αποκάλυψη (22300150). «MetaMorfozen», του Ανδρέα Μακαρίου. Μέχρι 6/12
- Marginalia (99657080). «Λόχμες» της Λίλας Παπούλα. Μέχρι 6/12
- Isnotgallery (99569498). Έργα σε χαρτί 17 καλλιτεχνών, παρουσιάζει η έκθεση «Papiers– Fountain of Desires». Μέχρι 30/11
- Λευκωσία, Kivotos Luxury Lifestyle concept house (99327755). Ομαδική έκθεση ζωγράφων από την Ελλάδα, με τίτλο «Διασχίζοντας Ορίζοντες». Μέχρι 27/11.
- Γκλόρια (22762605). Σχέδια και γλυπτά παρουσιάζει η Σάρα Λι Μιχαηλίδου στην ατομική της έκθεση με τίτλο «Γραμμή, Επανάληψη, Προοπτική» της Σάρα Λι Μιχαηλίδου. Μέχρι 28/11
- Όμικρον. Έκθεση φωτογραφίας της Μαρίνας Σιακόλα με τίτλο Sunscapes. Μέχρι 28/11.
- Diatopos Art Center (22766117). «A Compass without North» της Κλίτσας Αντωνίου. Μέχρι 28/11
- Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12
- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026
Λάρνακα
- Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.
Λεμεσός
- NeMe. Διεθνής έκθεση με τίτλο «Algorithms of Power» (Αλγόριθμοι της Εξουσίας). Μέχρι 28/11.
- The Edit Gallery (25251710). «Alexithymia» της Μαριάντρης. Μέχρι 29/11
- Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 29/11
The Gallery 45, (97901106.). Έκθεση Ιρανών και Λιβανέζων καλλιτεχνών, με τίτλο «Η Αυλαία πίσω από την Ανθεκτικότητα». Μέχρι 29/11.
- 125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Wicked: For Good (σκηνοθεσία Jon M. Chu, παίζουν Ariana Grande, Jeff Goldblun, Cynthia Erivo), Now You See Me: Now You Don’t (σκηνοθεσία Ruben Fleischer, παίζουν Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco), Sisu: Road to Revenge (σκηνοθεσία Jalmari Helander, παίζουν Jorma Tommila, Stephen Lang, Richard Brake), Hola Frida (ταινία animation σε σκηνοθεσία Andre Kadi, Karine Vezina).
RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.
Λευκωσία, Πάνθεον. 20, 21, 22, 25 & 26 Νοεμβρίου, 8μ.μ., 23 Νοεμβρίου 8.30μ.μ. Προβολή της ταινίας Τζαφάρ Παναχί «Ένα απλό ατύχημα» του Τζαφάρ Παναχί βραβευμένη με Χρυσό Φοίνικα στο 78ο Φεστιβάλ των Καννών. pantheon-theatre.com