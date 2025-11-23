ΜΟΥΣΙΚΗ
- Πεδουλάς, εκκλησία Αρχαγγέλου Μιχαήλ. 10.30π.μ. Ρεσιτάλ μουσικής με τους διακεκριμένους Κύπριους καλλιτέχνες Μανώλη Νεοφύτου (πιάνο) και Βάκια Σταύρου (φωνή) στο πλαίσιο του θεσμού The Piano Tour που οργανώνει ο Πολιτιστικός Οργανισμός Avantgarde. Το πρόγραμμα θα είναι ένα μωσαϊκό ήχων και ακουσμάτων που ποικίλουν σε χώρο και χρόνο, καλύπτοντας διάφορες γεωγραφικές περιοχές και χρονολογικές περιόδους. Το ρεσιτάλ θα μεταδίδεται ζωντανά στο Facebook
- Λευκωσία, Πλατεία Ελευθερίας 6μ.μ. Φωταγώγηση χριστουγεννιάτικου δέντρου και ανοικτή συναυλία με τους Stavento και Ήβη Αδάμου οργανώνει ο Δήμος Λευκωσίας στην Πλατεία Ελευθερίας.
ΧΟΡΟΣ
- Λευκωσία, Στέγη Χορού, 8μ.μ. Στην παράσταση «Λήθη» Μαρία Καμπέρη χορογραφεί και ερευνά τον τρόπο με τον οποίο ανασύρονται οι μνήμες που χάθηκαν, σε μια παράσταση που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του προγράμματος Τερψιχόρη 2025. Χορευτές και δημιουργία κινησιολογικού λεξιλογίου: Απόλλωνας Αναστασιάδης, Γιάννης Οικονομίδης, Μαρία Χρυσοστόμου. Είσοδος δωρεάν, με απαραίτητη κράτηση, τηλ. 99349669.
ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
- Λεμεσός, Χαρουπόμυλοι Λανίτη. Με 114 εκθέτες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, πάνω από 120 εκδηλώσεις και περισσότερους από 150 ομιλητές από την Κύπρο, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή επιστρέφει η 4η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού φέρνοντας μαζί της μια τριήμερη γιορτή πολιτισμού, γνώσης και έμπνευσης. Το πρόγραμμα: limassolbookfair.com
ΒΙΒΛΙΑ
- Λεμεσός, Χαρουπόμυλοι Λανίτη, Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού 12.00 σκηνή 3. Παρουσίαση του βιβλίου «Στη φαρέτρα της φυγής… και κτηνιατρικά ευτράπελα» του Χρίστου Χατζήπαπα. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Γιώργος Φράγκος, Ποιητής, Κριτικός Λογοτεχνίας και η δρ Νάντια Αναξαγόρου Πολιτιστική Λειτουργός Δήμου Λεμεσού.
- Λεμεσός, Χαρουπόμυλοι Λανίτη, Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού. Σκηνή 3, 10π.μ. Παρουσίαση βιβλίου «Laser Acrobatics» της Εύας Κοραή, από τις εκδόσεις Μικρόκυκλος.
- Λεμεσός, Χαρουπόμυλοι Λανίτη, Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού. Σκηνή 3, 7μ.μ.. Παρουσίαση του βιβλίου Προσδοκίες της Λουίζας Θεοφάνους από τις εκδόσεις Γκοβόστη. Παρουσιάζει και συντονίζει η δρ Ελεονώρα Παπαλεοντίου– Λουκά Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 7μ.μ. Πρεμιέρα: Ο «Γυάλινος Κόσμος» του Τένεσι Ουίλιαμς ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Θανάση Γεωργίου, σε συνεργασία με την Open Arts. Ένα έργο μνήμης, τρυφερό και οδυνηρό, για τα όνειρα που δεν πραγματοποιήθηκαν, τις οικογενειακές δεσμεύσεις και την αναζήτηση της ελευθερίας. Παίζουν οι ηθοποιοί: Σοφία Καλλή, Ανδρέας Κούτσουμπας, Μαρία Κωνσταντίνου, Θανάσης Γεωργίου, Σταύρος Δημόπουλος. Εισιτήρια: Soldout Tickets, στα Καταστήματα STEPHANIS και στο τηλ. 99520835. Επόμενες: 30/11, 26/11, 28/11, 29/11, 3/12, 5/12, 6/12, 7/12,13/12. Ώρα: 8.30 μ.μ. Κυριακή 7μ.μ. Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο 9/1. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος 14/1. Πάφος Μαρκίδειο, 16/1.
- Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο. Ένα έργο που μας θυμίζει ότι παιδικότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ο «Τρελαντώνης» της Πηνελόπης Δέλτα που παρουσιάζεται σε παραγωγή του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Λάρκου και μουσική Γιώργου Χατζηπιερή. Παραστάσεις: 23 Νοεμβρίου 10.30π.μ. & 4μ.μ. Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 4.30μ.μ. Διάρκεια: 90’. Εισιτήρια: more.com και το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-13:00).
- Λευκωσία, Σατιρικό. «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ σε διασκευή και σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου. 11π.μ. Κάθε Κυριακή. satirikotheatro.com
- Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Σκηνή 018. Κάθε Κυριακή 10.30π.μ. Μια διασκευή του έργου του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν «Τα καινούρια ρούχα του βασιλιά» σε διασκευή των Παρασκευά Καρασούλου και Νίκανδρου Σαββίδη και σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. thoc.org.cy 77772717
- Λευκωσία: ΘΟΚ – Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους», 22 και 23 Νοεμβρίου 6μ.μ. Ένα νέο κείμενο, βασισμένο στο διήγημα «Μαργαρίτα Περδικάρη» του Δημήτρη Χατζή παρουσιάζεται σε δυο τελευταίες παραστάσεις. Με αφορμή αφορμή τα 80 χρόνια από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το Θέατρο Βαλίτσα φτάνει στο ΘΟΚ με το έργο «Μαργαρίτα forever», σε διασκευή- σκηνοθεσία Νικολέττας Βερύκιου και Έλενας Παυλίδου. thoc.org.cy 77772717. Οργανωμένες μαθητικές παραστάσεις για τη Μέση Εκπαίδευση: Πληροφορίες / Κρατήσεις: τηλ. 22864330
- Λευκωσία, Κεντρική Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου, κάθε Σάββατο 8μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. Το έργο του Μπέρναρντ Πόμερανς «Ο Άνθρωπος Ελέφαντας» προτείνει το Σατιρικό Θέατρο και η Audere Productions, σε διασκευή Φρίξου Μασούρα και σκηνοθεσία Ανδρέα Κυριάκου. Επιπλέον παραστάσεις: Παρασκευή 5 & 19 Δεκεμβρίου 8μ.μ. ticket.satirikotheatro.com Διάρκεια: 120’
- Λευκωσία, Flea Theater (Καϊμακλί), 23 & 25 Νοεμβρίου. 7:45 μ.μ. Η «Γιαλλουρού» του Μιχάλη Πασιαρδή σε σκηνοθεσία Γιώργου Κωνσταντίνου, ζωντανεύει στη σκηνή του Flea Theater στο Καϊμακλί, στο πλαίσιο του 38ου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του ΘΟΚ (εκτός συναγωνισμού). Κρατήσεις: 99337587.
- Λευκωσία, WhereHaus 612. Αθέατες πτυχές της ζωής και των τραυμάτων των δύο κύριων κοινοτήτων του νησιού κατά την περίοδο της αγγλικής αποικιοκρατίας, είναι το «Νησί», που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αχιλλέα Γραμματικόπουλου και παραγωγή της ΕΘΑΛ σε συνεργασία με την Point To Contemporary. Παραστάσεις: 21, 24, 27, 28/11 & 1/12. Ώρα: 8.30μ.μ. 16, 23, 30/11, 6.30μ.μ. Κατάλληλο άνω των 15 ετών. Εισιτήρια: Sold Out Tickets.
- Λευκωσία – Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης». 8.30μ.μ. «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές» της Άγκαθα Κρίστι, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. Πάφος – Μαρκίδειο Θέατρο, Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 στις 8.30μ.μ.
- Λευκωσία, Θέατρο Διόνυσος. «Δείπνο Ηλιθίων» από το Θέατρο Διόνυσος, σε σκηνοθεσία του Παναγιώτη Λάρκου. Παραστάσεις: Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. μέχρι 30/11. Διάρκεια: 90’. Εισιτήρια: 22818999, Sold Out Tickets και στα Καταστήματα Στεφανής.
- Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα. «Χρόνια πολλά κύριε Σκρουτζ» σε σκηνοθεσία Ανδρέα Τηλεμάχου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. Εισιτήρια Soldoutickets, τηλ. 70007721
- Λευκωσία, Θέατρο Μασκαρίνι: «Ποια Ευρώπη» του Μιχάλη Παπαδόπουλου σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους. Παραστάσεις: κάθε Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. μέχρι 30 ΝΠληροφορίες 99251331, Soldout tickets
- Λευκωσία, Θέατρο Πάνθεον. Η παραγωγή «Μια φορά και… μια χώρα» του Θεάτρου Piccolo ζωντανεύει επί σκηνής τρία παραμύθια από την Ιταλία (Το Καπέλο του Πεπίτο), την Ινδία (Το Τύμπανο) και την Κίνα (Ο Σπόρος). Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Βασιλική Ανδρέου και Μάριος Στυλιανού. Παραστάσεις: 23, 30 Νοεμβρίου και 6, 7 Δεκεμβρίου, Σάββατο 3.30μ.μ. & Κυριακή 11π.μ. 94409100. Παραλίμνι, Αμφιθέατρο Ξένιον, Σάββατο 29 Νοεμβρίου, 3.30μ.μ. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, Κυριακή 18 Ιανουαρίου, 11π.μ. Προπώληση εισιτηρίων: Ticketmaster
- Λευκωσία, Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Εγκώμιο 6.30μ.μ. «Personne» σε σκηνοθεσία George Siena, με τον Νεκτάριο Θεοδώρου. Η παράσταση είναι βασισμένη στο έργο «Εξομολογήσεις μιας Μάσκας» του Yukio Mishima. Ένα έργο για τη σιωπή, την ταυτότητα και τα προσωπεία που φοράμε. Ticketmaster.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Sign Language for Common People» Φίλιππου Θεοδωρίδη Μέχρι 6/12
- Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens Μέχρι 16/1/2026.
- Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/62026
- Αποκάλυψη (22300150). «MetaMorfozen», του Ανδρέα Μακαρίου. Μέχρι 6/12
- Marginalia (99657080). «Λόχμες» της Λίλας Παπούλα. Μέχρι 6/12
- Isnotgallery (99569498). Έργα σε χαρτί 17 καλλιτεχνών, παρουσιάζει η έκθεση «Papiers– Fountain of Desires». Μέχρι 30/11
- Λευκωσία, Kivotos Luxury Lifestyle concept house (99327755). Ομαδική έκθεση ζωγράφων από την Ελλάδα, με τίτλο «Διασχίζοντας Ορίζοντες». Μέχρι 27/11.
- Γκλόρια (22762605). Σχέδια και γλυπτά παρουσιάζει η Σάρα Λι Μιχαηλίδου στην ατομική της έκθεση με τίτλο «Γραμμή, Επανάληψη, Προοπτική» της Σάρα Λι Μιχαηλίδου. Μέχρι 28/11
- Όμικρον. Έκθεση φωτογραφίας της Μαρίνας Σιακόλα με τίτλο Sunscapes. Μέχρι 28/11.
- Diatopos Art Center (22766117). «A Compass without North» της Κλίτσας Αντωνίου. Μέχρι 28/11
- Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12
- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026
Λάρνακα
- Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.
Λεμεσός
- Lumiere (25344141). « Whispers on Glass, της Liubov M. Μέχρι 6/12
- NeMe. Διεθνής έκθεση με τίτλο «Algorithms of Power» (Αλγόριθμοι της Εξουσίας). Μέχρι 28/11.
- The Edit Gallery (25251710). «Alexithymia» της Μαριάντρης. Μέχρι 29/11
- Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 29/11
The Gallery 45, (97901106.). Έκθεση Ιρανών και Λιβανέζων καλλιτεχνών, με τίτλο «Η Αυλαία πίσω από την Ανθεκτικότητα». Μέχρι 29/11.
- 125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Wicked: For Good (σκηνοθεσία Jon M. Chu, παίζουν Ariana Grande, Jeff Goldblun, Cynthia Erivo), Now You See Me: Now You Don’t (σκηνοθεσία Ruben Fleischer, παίζουν Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco), Sisu: Road to Revenge (σκηνοθεσία Jalmari Helander, παίζουν Jorma Tommila, Stephen Lang, Richard Brake), Hola Frida (ταινία animation σε σκηνοθεσία Andre Kadi, Karine Vezina).
RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.
Λευκωσία, Πάνθεον. 20, 21, 22, 25 & 26 Νοεμβρίου, 8μ.μ., 23 Νοεμβρίου 8.30μ.μ. Προβολή της ταινίας Τζαφάρ Παναχί «Ένα απλό ατύχημα» του Τζαφάρ Παναχί βραβευμένη με Χρυσό Φοίνικα στο 78ο Φεστιβάλ των Καννών. pantheon-theatre.com