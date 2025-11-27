ΘΕΑΤΡΟ

Σατιρικό Θέατρο. Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Avant Premiere, 8.30μ.μ. Το παγκοσμίου φήμης θεατρικό αριστούργημα «Η γυναίκα με τα μαύρα» του Στήβεν Μαλατράτ, μια συμπαραγωγή της Aris Pro και του Σατιρικού Θεάτρου, ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου. Ηθοποιοί: Χάρης Αριστείδου, Γιώργος Αναγιωτός, Μαριαλένα Παπαδοπούλου. Πρεμιέρα: Παρασκευή 28/11, 20:30 Παραστάσεις: Σάββατο 29/11, 8.30μ.μ. Κυριακή 30/11, 6.30μ.μ Παρασκευή 5/12, 8.30μ.μ. Σάββατο 6/12, 8.30μ.μ. Κυριακή 7/12, 6.30μ.μ. www.soldoutticketbox.com και όλα τα καταστήματα STEPHANIS. Πληροφορίες: 22312940, 22421609. Δωρεάν για θεατές με κινητικά προβλήματα.

Λευκωσία, WhereHaus 612. Αθέατες πτυχές της ζωής και των τραυμάτων των δύο κύριων κοινοτήτων του νησιού κατά την περίοδο της αγγλικής αποικιοκρατίας, είναι το «Νησί», που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αχιλλέα Γραμματικόπουλου και παραγωγή της ΕΘΑΛ σε συνεργασία με την Point To Contemporary. Παραστάσεις: 27, 28/11 & 1/12. Ώρα: 8.30μ.μ. 16, 23, 30/11, 6.30μ.μ. Κατάλληλο άνω των 15 ετών. Εισιτήρια: Sold Out Tickets.

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο 8 μ.μ. Sold Out Tickets. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, ανεβαίνει από το Θέατρο Λέξη σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη και παραγωγή Γιώργου Τσιάκκα.

Λεμεσός, Θέατρο Ένα. 27/11 «Δείπνο Ηλιθίων» από το Θέατρο Διόνυσος, σε σκηνοθεσία του Παναγιώτη Λάρκου. Παραστάσεις: Λευκωσία, Θέατρο Διόνυσος. Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. Διάρκεια: 90’. Εισιτήρια: 22818999, Sold Out Tickets και στα Καταστήματα Στεφανής.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Ίδρυμα Τηλέμαχου Κάνθου (22349879) 8μ.μ. Η συναυλία της σειράς Canto Ergo Sum σε επιμέλεια Ελένης Κάνθου περιλαμβάνει ντουέτα και άριες από όπερες των W. A. Mozart, V. Bellini, G. Puccini και G. Verdi. Συμμετέχει το Studio Callas. Λαμβάνουν μέρος οι σοπράνο Μαριαλένα Αναστασιάδου, Σάββια Ιακώβου, Έλλη Κουτσούλλη, και ο μπασοβαρύτονος Δημήτρης Σπανός. Στο πιάνο η Μαριόλα Χαριτίδου και η Angeles Iglesias.

Δήμος Κουρίου. Τα Kourion Secret Concerts συνεχίζουν την αποστολή τους, εντός του Δήμου Κουρίου 27 Νοεμβρίου, με στόχο να προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία για ανακάλυψη και προώθηση της τοπικής δημιουργίας. Παρουσιάζονται από τον Δήμο Κουρίου και το Kourion 2030 με πρωτοβουλία της Louvana Records και αυτή τη φορά ταξιδεύουν το κοινό σε μυστική τοποθεσία εντός του Δήμου Κουρίου. Η ακριβής τοποθεσία θα γνωστοποιηθεί στους κατόχους εισιτηρίων ανήμερα της εκδήλωσης, ενώ οι καλλιτέχνες θα αποκαλύπτονται μόλις ανέβουν στη σκηνή. Εισιτήρια: Kourion Secret Concerts.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Ε.ΚΑ.ΤΕ. και N C Annex Gallery to Nasty Cat (22466426). Η έκθεση «Θεατό-Αθέατο, παράλληλες ιστορίες» είναι μια συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών και του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.). Μέχρι 16/12.

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Στροβόλου (99595642 και 99627520). Έκθεση της Έλενας Γιωργαλλά και της Νικολέτας Φαρμακαλίδου. Μέχρι 30/11.

Πρόζακ (22104244). Έκθεση του Γιώργου Α. Κωνσταντίνου με τίτλο «Σπαράγματα». Μέχρι 2/12

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Sign Language for Common People» Φίλιππου Θεοδωρίδη Μέχρι 6/12

Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens Μέχρι 16/1/2026.

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6/2026

Αποκάλυψη (22300150). «MetaMorfozen», του Ανδρέα Μακαρίου. Μέχρι 6/12

Marginalia (99657080). «Λόχμες» της Λίλας Παπούλα. Μέχρι 6/12

Isnotgallery (99569498). Έργα σε χαρτί 17 καλλιτεχνών, παρουσιάζει η έκθεση «Papiers– Fountain of Desires». Μέχρι 30/11

Λευκωσία, Kivotos Luxury Lifestyle concept house (99327755). Ομαδική έκθεση ζωγράφων από την Ελλάδα, με τίτλο «Διασχίζοντας Ορίζοντες». Μέχρι 27/11.

Γκλόρια (22762605). Σχέδια και γλυπτά παρουσιάζει η Σάρα Λι Μιχαηλίδου στην ατομική της έκθεση με τίτλο «Γραμμή, Επανάληψη, Προοπτική» της Σάρα Λι Μιχαηλίδου. Μέχρι 28/11

Όμικρον. Έκθεση φωτογραφίας της Μαρίνας Σιακόλα με τίτλο Sunscapes. Μέχρι 28/11.

Diatopos Art Center (22766117). «A Compass without North» της Κλίτσας Αντωνίου. Μέχρι 28/11

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.

Λεμεσός

Lumiere (25344141). « Whispers on Glass, της Liubov M. Μέχρι 6/12

NeMe. Διεθνής έκθεση με τίτλο «Algorithms of Power» (Αλγόριθμοι της Εξουσίας). Μέχρι 28/11.

The Edit Gallery (25251710). «Alexithymia» της Μαριάντρης. Μέχρι 29/11

Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 29/11

The Gallery 45, (97901106.). Έκθεση Ιρανών και Λιβανέζων καλλιτεχνών, με τίτλο «Η Αυλαία πίσω από την Ανθεκτικότητα». Μέχρι 29/11.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Σπασμένη φλέβα (σκηνοθεσία Γιάννης Οικονομίδης, παίζουν Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη), The Devil’s Teardrop (σκηνοθεσία Gonzalo Otero, παίζουν Sydney Amanuel, Mia Rose Kavensky, Hermelinda Lujan), The Exit 8 (σκηνοθεσία Genki Kawamura, παίζουν Kazunari Ninomiya, Yamato Kochi, Naru Asanuma), Zootopia 2 (ταινία animation σε σκηνοθεσία Jared Bush, Byron Howard).

Κ- Σίνεπλεξ, RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Πάνθεον. «Σπασμένη φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη. Από τις 27 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου. 8μ.μ.