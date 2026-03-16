ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30μ.μ. Με την ταινία Love Me Tender σε σκηνοθεσία Άννα Καζενάβ Καμπέ αρχίζει σήμερα η προβολή των υποψήφιων ταινιών για το Βραβείο Κοινού LUX 2026. Στο τέλος του καλοκαιριού, η Κλεμάνς αποκαλύπτει στον πρώην σύζυγό της ότι έχει συνάψει σχέσεις με γυναίκες. Η ζωή της ανατρέπεται, όταν εκείνος προσφεύγει στη δικαιοσύνη για να της αφαιρέσει την επιμέλεια του γιου τους. Αρχίζει έτσι ένας πολύχρονος αγώνας για την Κλεμάνς, η οποία παλεύει να υπερασπιστεί το δικαίωμά της να είναι μητέρα και γυναίκα, ελεύθερη να κάνει τις δικές της επιλογές. Γαλλία | 2025 | 134 λεπτά.

Λεμεσός, Ρίο, 8.15μ.μ. Την ταινία «Παύση» της Τώνιας Μισιαλή προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού. Η προβολή πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Alliance Française Λεμεσού στο πλαίσιο του μήνα Γαλλοφωνίας.

Μπροστά στη βιολογική και ψυχοσυναισθηματική καμπή της εμμηνόπαυσης, η για χρόνια συσσωρευμένη αγανάκτηση της Ελπίδας διοχετεύεται σε ένα πλέγμα επιθυμίας ενός νεαρότερου άντρα, εκδίκησης του δυνάστη συζύγου της της και ανάγκης για χειραφέτηση. Η βραβευμένη ταινία της Τώνιας Μισιαλή, κέρδισε σημαντικές διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου και του βραβείου FIPRESCI για την καλύτερη ελληνική ταινία από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κριτικών Κινηματογράφου στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Πρωταγωνιστούν: Στέλλα Φυρογένη, Αντρέας Βασιλείου, Πόπη Αβραάμ κ.ά. Διάρκεια: 96 λεπτά Γλώσσα: Ελληνική με αγγλικούς υπότιτλους.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία – WhereHaus 612: 14, 16 Μαρτίου 8.30μ.μ. «Το Νησί», σε σκηνοθεσία Αχιλλέα Γραμματικόπουλου από την ΕΘΑΛ και την Point To Contemporary Theater επιστρέφει για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Sold Out Tickets 25877827

Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο 8μ.μ. Ο γλάρος Ιωνάθαν Λίβινγκστον του Ρίτσαρντ Μπαχ από το Νικολαϊδιος Γυμνάσιο Πάφου, στο πλαίσιο του προγράμματος των 37ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Ρήνου Στεφανή με τίτλο «Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες». Μέχρι 3/4.

Sic. Contemporary Culture. Τέσσερις φοιτητές του Frederick συμμετέχουν στην έκθεση Call To Action: Κατερίνα Κουντούρη, Νικολάι Μποριάνοφ Μίνκοφ, Αντρέας Άνθιμου, Κωνσταντίνος Κονταργύρης. Μέχρι 21/3

Όμικρον (96648352). Η έκθεση «Animalia», της Μαρίας Περεντού περιλαμβάνει έργα που καταγράφουν δεκαπέντε χρόνια δημιουργίας. Μέχρι 28/3

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Η Θολή Γραμμή των Οριζόντων» του Στέφανου Καράμπαμπα. Μέχρι 28/3

Marginalia (99657080). «Ο ήχος του νερού» της Αφροδίτης Σεζένια. Μέχρι 28/3

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Lumiere (25344141). Oμαδική έκθεση «CHROMA by Her» με δέκα γυναίκες ζωγράφους. Μέχρι 21/3

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 4/4

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Φύση και Ύδωρ» της Δήμητρας Βανέζη Λιάσου. Μέχρι 21/3

Πάφος

Blue Iris (99310893). Έκθεση του Πασχάλη Αναστάση. Μέχρι 21/3.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Mortuary Assistant (σκηνοθεσία Jeremiah Kipp με τους Willa Holland, Paul Sparks, John Adams), The Wizard of the Kremlin (σκηνοθεσία Olivier Assayas με τους Paul Dano, Alicia Vikander, Tom Sturridge), Good Luck, Have Fun, Don’t Die (σκηνοθεσία Gore Verbinski με τους Sam Rockwell, Juno Temple, Haley Lu Richardson), The Tasters (σκηνοθεσία Silvio Soldini με τους Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun), Bernard: Mission Mars (ταινία animation σε σκηνοθεσία Chao Wang) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.