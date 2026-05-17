ΘΕΑΤΡΟ

ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου, το Μουσείο Λεμεσιανού Καρναβαλιού και η Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού, με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων (18 Μαΐου 2026) διοργανώνουν «Πρωινή βόλτα στα Μουσεία για όλη την οικογένεια», την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Η αφετηρία της διαδρομής θα είναι το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου και το Μουσείο Λεμεσιανού Καρναβαλιού όπου θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις.Στη συνέχεια η ομάδα θα περπατήσει μέχρι τη Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού όπου θα γίνει παρουσίαση και ξενάγηση στο χώρο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Η προκράτηση θέσεων είναι απαραίτητη. 25343464.

Πάφος, Αρχαιολογικό Μουσείο, 3μ.μ. Παράσταση σύγχρονου χορού με ζωντανή μουσική με τίτλο «Ανεράδων» εντάσσεται στις εκδηλώσεις του Τμήματος Αρχαιοτήτων με αφορμή την Ημέρα Μουσείων.

ΧΟΡΟΣ

Λευκωσία, Στέγη Χορού Λευκωσίας. 15–17 Μαΐου 2026. Το Φεστιβάλ χορού και παραστατικών τεχνών On Bodies 2026 παρουσιάζει σήμερα την Ανδρονίκη Μαραθάκη (Ελλάδα) με το έργο «Η καρδιά μου ως αντίδοτο: πρακτικές αλληλεγγύης», που προσκαλεί στις πιο διαισθητικές, μυστηριώδεις και αόρατες διαστάσεις του χορού και της ύπαρξής μας. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται με την καθιέρωση μιας νέας παράδοσης της Στέγης Χορού Λευκωσίας, την τελετή αναγόρευσης των πρώτων επίτιμων μελών της: της Ελένης Μαύρου, της Ανίτας Μιχαηλίδη και της Έλενας Περικλέους.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Πολυχώρος Λόγου και Τέχνης ΡΟΕΣ (99651799 /99079633). «Ανάταση ψυχής» της Ραλίτσας Βούρκου. Μέχρι 21/5.

Marginalia (99657080). «Κύκλοι – Τα πάντα ρει» της Ρέας Μπέιλυ. Μέχρι 30/5

Isnotgallery. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Contemporary Art Under Pressure». www.Isnotgallery.com Μέχρι 20/5

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Gardens of the Future (99244852). «MATCH» της Χριστίνας Ζαμπουλάκη και Κατερίνας Μιράγιες. Μέχρι 28/5.

Art Seen – Contemporary Art Projects (22006624). «The Objects are Watching» της Κλερ Μπερνέτ. Μέχρι 27/5

Κέντρο Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου», Αμφιθέατρο «Φίλιππος Τσιμπόγλου». Έκθεση ιστορικών τεκμηρίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου (1826–2026). Μέχρι 21/5

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

The Warehouse by IT Quarter. Η φουάρ VIMA Art Fair συγκεντρώνει 150 καλλιτέχνες και συμμετέχοντες από περισσότερες από 20 χώρες. Από τις 15 μέχρι τις 17 Μαΐου. Εισιτήρια: more.com

El Greco Gallery (25212079). «Μηχανική Πίστη» του Κωνσταντίνου Καλησπέρα. Μέχρι 24/5.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

The Edit Gallery (25 51710). «The Greatest Nation Ever», του Yeti. Μέχρι 4/6

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη (25 367700). Oμαδική έκθεση «Rehearsals in Placemaking». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

Πάφος

Blue Iris (99310893). «The Flower Series» του Νικόλα Αντωνίου. Μέχρι 23/5

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Top Gun – 40th Anniversary (σκηνοθεσία Tony Scott με τους Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer), In the Grey (σκηνοθεσία Guy Ritchie, με τους Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Eiza Gonzalez), Iron Maiden: Burning Ambition (ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Malcolm Venville με τους Steve Harris, Bruce Dickinson, Nicko McBrain), The Last Wale Singer (ταινία animation σε σκηνοθεσία Pavel Hrubos, Steven Majaury, Reza Memari), Dino Family (ταινία animation σε σκηνοθεσία Maya Turkina, Maksim Volkov) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΘΕΑΤΡΟ

Δημοτικό Θέατρο Λατσιών 11.π.μ. “Η Αλίκη στη χώρα του… ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ” από το Teatro Angelico σε σκηνοθεσία Άγγελας Ριζάκη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Γέλιου. www.tickettailor.com Πληροφορίες: 99753388. Διάρκεια: 50′