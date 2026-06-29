ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Μια συναυλία αφιερωμένη στη μνήμη, τη νοσταλγία και την αδιάρρηκτη σχέση με την πατρίδα παρουσιάζει η Χορωδία της Αδούλωτης Κερύνειας, με κεντρικό ερμηνευτή τον Δημήτρη Μπάση. Με τίτλο «Μνήμες», η μουσική παράσταση αντλεί έμπνευση από τα βιώματα και τα πάθη του κυπριακού ελληνισμού, φωτίζοντας μέσα από το τραγούδι τον καημό της απώλειας, τη δύναμη της μνήμης και την ελπίδα που παραμένει ζωντανή μέσα στον χρόνο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια σημαντικών Ελλήνων δημιουργών. Τις χορωδιακές εναρμονίσεις υπογράφουν οι Δήμητρα Φιλίππου, Αβραάμ Κοντός, Ανθή Παπαφιλίππου. Τηλ. 99 439019

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον 8.30μ.μ. Την ταινία «Ένα Τελευταίο για τον Δρόμο» σε σκηνοθεσία Φραντσέσκο Σοσάϊ, προβάλλει ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου. Δυο μέθυσοι και άποροι φίλοι οδηγούν προς το αεροδρόμιο του Τρεβίζο για να παραλάβουν έναν παλιό τους φίλο. Στο δρόμο θα συναντήσουν ένα νεαρό φοιτητή αρχιτεκτονικής και το σύντομο ταξίδι τους θα επιμηκυνθεί απρόβλεπτα. Διάλογοι: Ιταλικοί, Υπότιτλοι: Ελληνικοί. (2025,100’).

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, WhereHaus 612, 8.30μ.μ. Ένα από τα σημαντικότερα έργα της σύγχρονης δραματουργίας, οι «12 Ένορκοι» του Ρέτζιναλντ Ρόουζ, παρουσιάζονται από τη Θεατρική Ομάδα «3ο Κουδούνι» σε σκηνοθεσία Μάριου Σαρπέτσα, μετάφραση και διασκευή Χρίστου Ρ. Τσιαήλη. Δώδεκα ένορκοι καλούνται να αποφασίσουν για την αθωότητα ή την ενοχή ενός 18χρονου, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του. 99687383

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Πλατεία Ελευθερίας. Φωτογραφική έκθεση «Applied Nostalgia» με 40 φωτογραφίες που αναδεικνύουν το Βελιγράδι και τη Λευκωσία. Μέχρι 5/7.

NiMAC (22797400). Ομαδική έκθεση με τίτλο «A slight indisposition». Μέχρι 26/7

Kartzin SEA Lab x Visual Voices. «My Fancy Future» της Φωτεινής Μιχαηλίδη. Μέχρι 3/7.

Γκλόρια (22762605). Αναδρομική έκθεση του ζωγράφου και αγιογράφου Πάρι Σίβακα (1959-2018) Μέχρι 2/7.

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί». Μέχρι 10/7

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

The Edit Gallery (25251710). «Unfolding Landscapes» της Αλεχάντρα Αταρές. Μέχρι 18/7

125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Πάφος

Phsifida Art Gallery (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8

Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Supergirl: Woman of Tomorrow (σκηνοθεσία Creig Gillespie με τους Milly Alcock, David Corenswet, Eve Ridley), Pressure (σκηνοθεσία Anthony Maras με τους Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Sam Worthington), Fuze (σκηνοθεσία David Mackenzie με τους Andrew Scott, Brendan Fraser, Kerry Condon) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Η Μεγάλη Σφαγή των Β΄ ΚΑΠΗ Αλίμου (σκηνοθεσία Αθανάσιος Τόμμυ Σκλάβος με τους Λυδία Μπαγεώργου, Νίκο Δαμουλή, Άρη Κρούσκο) – RIO Λεμεσού.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της νέας ταινίας «Πικρές Γιορτές» του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Ο Ισπανός σκηνοθέτης επιστρέφει στην πατρίδα του με μια αυτοβιογραφικών διαθέσεων δημιουργία και μας θυμίζει τη γλυκόπικρη σχέση του σινεμά και της ζωής. Διάρκεια: 111′. 27/28/30- 06 + 01/07. Καθημερινά 8.30 μ.μ. Σαββατοκύριακο 6.00 μ.μ. & 8:30 μ.μ.