ΜΟΥΣΙΚΗ

ΘΕΑΤΡΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ. Μια μουσικοχορευτική διαδρομή στη μνήμη, τον ξεριζωμό και την πολιτιστική κληρονομιά του ευρύτερου ελληνισμού είναι η παράσταση «Το σπίτι που γεννήθηκα κι ας το πατούν οι ξένοι», στο πλαίσιο του 29ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τρεις χορευτικοί όμιλοι και έξι μουσικοί από την Κύπρο συναντούν το Εργαστήρι Παραδοσιακών Χορών του Ιερού Ναού Της Του Θεού Σοφίας σε μια ξεχωριστή παράσταση αφιερωμένη στην πλούσια μουσικοχορευτική παράδοση τεσσάρων περιοχών του ευρύτερου ελλαδικού χώρου: της Κύπρου, του Πόντου, της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Ρωμυλίας. 22894531

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πάφος, Πολιτιστικό Κέντρο Τεχνόπολις 20, 26–28 Ιουνίου, 8.45μ.μ. Από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου, ο κήπος του Τεχνόπολις 20 μετατρέπεται ξανά σε υπαίθρια κινηματογραφική αίθουσα, καθώς το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πάφου (PIFF) επιστρέφει για την 11η διοργάνωσή του. Θα προβληθούν 25 ταινίες μικρού μήκους από την Κύπρο και το εξωτερικό, μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ. Είσοδος ελεύθερη. Ηλικίες: 18+ www.piffcyprus.com

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Πλατεία Ελευθερίας. Φωτογραφική έκθεση «Applied Nostalgia» με 40 φωτογραφίες που αναδεικνύουν το Βελιγράδι και τη Λευκωσία. Μέχρι 5/7.

NiMAC (22797400). Ομαδική έκθεση με τίτλο «A slight indisposition». Μέχρι 26/7

Kartzin SEA Lab x Visual Voices. «My Fancy Future» της Φωτεινής Μιχαηλίδη. Μέχρι 3/7.

Γκλόρια (22762605). Αναδρομική έκθεση του ζωγράφου και αγιογράφου Πάρι Σίβακα (1959-2018) Μέχρι 2/7.

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί». Μέχρι 10/7

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

The Edit Gallery (25251710). «Unfolding Landscapes» της Αλεχάντρα Αταρές. Μέχρι 18/7

125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Πάφος

Phsifida Art Gallery (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8

Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Supergirl: Woman of Tomorrow (σκηνοθεσία Creig Gillespie με τους Milly Alcock, David Corenswet, Eve Ridley), Pressure (σκηνοθεσία Anthony Maras με τους Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Sam Worthington), Fuze (σκηνοθεσία David Mackenzie με τους Andrew Scott, Brendan Fraser, Kerry Condon) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Η Μεγάλη Σφαγή των Β΄ ΚΑΠΗ Αλίμου (σκηνοθεσία Αθανάσιος Τόμμυ Σκλάβος με τους Λυδία Μπαγεώργου, Νίκο Δαμουλή, Άρη Κρούσκο) – RIO Λεμεσού.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της νέας ταινίας «Πικρές Γιορτές» του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Ο Ισπανός σκηνοθέτης επιστρέφει στην πατρίδα του με μια αυτοβιογραφικών διαθέσεων δημιουργία και μας θυμίζει τη γλυκόπικρη σχέση του σινεμά και της ζωής. Διάρκεια: 111′. 27/28/30- 06 + 01/07. Καθημερινά 8.30 μ.μ. Σαββατοκύριακο 6.00 μ.μ. & 8:30 μ.μ.