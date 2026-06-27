ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία Γκαλερί Σπηλιές, 8μ.μ. Η διεθνώς αναγνωρισμένη τσελίστρια Καρολίνα Έμαν παρουσιάζει ρεσιτάλ για σόλο βιολοντσέλο με έργα των Χριστίνας Αθηνοδώρου, Λίζα Στράιχ, Τζουλιάνα Χόντκινσον, Αρεγκνάζ Μαρτιροσιάν, Τόμας Κόρμπερ και Ντίτερ Άμαν, εξερευνώντας τις σύγχρονες εκφραστικές δυνατότητες του οργάνου. Το ρεσιτάλ οργανώνει η Διεθνής Ακαδημία Νέων Συνθετών Κύπρου.

Λύμπια, Θεατράκι Κοινοτικού Πάρκου, 9μ.μ. Ένα από τα πλέον καταξιωμένα αφιερώματα στους Pink Floyd φέρνουν στην Κύπρο οι The Great Gig, προσκαλώντας το κοινό σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, εικόνα και νοσταλγία. Οι The Great Gig δημιουργήθηκαν το 2005 από τον Λευτέρη Κοντογιάννη και τον Πέτρο Σπυριδέλη κι έχουν καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα tribute σχήματα των Pink Floyd. more.com

Λεμεσός, Γήπεδο Γυμνασίου Λινόπετρας, 24–28 Ιουνίου, 7-12μ.μ. Το MEDFEST – Limassol Beer Festival επιστρέφει για όγδοη συνεχή χρονιά. Προπώληση: ticketbox.com.cy και στα ταμεία του φεστιβάλ.

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Λεμεσός, Ίδρυμα PSI. 11-12.30π.μ. Μια μοναδική ξενάγηση στην έκθεση του Μπιλ Βαϊόλα από την Λία Χαράκη. Μέσα από την ενσώματη πρακτική της «Vesseling» οι θεατές αντι να παρατηρούν τα έργα τέχνης από απόσταση θα κληθούν να συντονιστούν με το σώμα, τα συναισθήματα, τις αισθήσεις και την αναπνοή τους καθώς βιώνουν τις δυναμικές εγκαταστάσεις του Μπιλ Βαϊόλα. 94206627. Είσοδος ελεύθερη.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πάφος, Πολιτιστικό Κέντρο Τεχνόπολις 20, 26–28 Ιουνίου, 8.45μ.μ. Από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου, ο κήπος του Τεχνόπολις 20 μετατρέπεται ξανά σε υπαίθρια κινηματογραφική αίθουσα, καθώς το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πάφου (PIFF) επιστρέφει για την 11η διοργάνωσή του. Θα προβληθούν 25 ταινίες μικρού μήκους από την Κύπρο και το εξωτερικό, μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ. Είσοδος ελεύθερη. Ηλικίες: 18+ www.piffcyprus.com

ΘΕΑΤΡΟ

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Πλατεία Ελευθερίας. Φωτογραφική έκθεση «Applied Nostalgia» με 40 φωτογραφίες που αναδεικνύουν το Βελιγράδι και τη Λευκωσία. Μέχρι 5/7.

NiMAC (22797400). Ομαδική έκθεση με τίτλο «A slight indisposition». Μέχρι 26/7

Kartzin SEA Lab x Visual Voices. «My Fancy Future» της Φωτεινής Μιχαηλίδη. Μέχρι 3/7.

Γκλόρια (22762605). Αναδρομική έκθεση του ζωγράφου και αγιογράφου Πάρι Σίβακα (1959-2018) Μέχρι 2/7.

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί». Μέχρι 10/7

Μarginalia (99657080). «Τραγιά» του Πάβλου Χαμπίδη. Μέχρι 27/6

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

The Edit Gallery (25251710). «Unfolding Landscapes» της Αλεχάντρα Αταρές. Μέχρι 18/7

125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Πάφος

Phsifida Art Gallery (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8

Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Supergirl: Woman of Tomorrow (σκηνοθεσία Creig Gillespie με τους Milly Alcock, David Corenswet, Eve Ridley), Pressure (σκηνοθεσία Anthony Maras με τους Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Sam Worthington), Fuze (σκηνοθεσία David Mackenzie με τους Andrew Scott, Brendan Fraser, Kerry Condon) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Η Μεγάλη Σφαγή των Β΄ ΚΑΠΗ Αλίμου (σκηνοθεσία Αθανάσιος Τόμμυ Σκλάβος με τους Λυδία Μπαγεώργου, Νίκο Δαμουλή, Άρη Κρούσκο) – RIO Λεμεσού.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της νέας ταινίας «Πικρές Γιορτές» του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Ο Ισπανός σκηνοθέτης επιστρέφει στην πατρίδα του με μια αυτοβιογραφικών διαθέσεων δημιουργία και μας θυμίζει τη γλυκόπικρη σχέση του σινεμά και της ζωής. Διάρκεια: 111′. 24/25/26/27/28/30- 06 + 01/07. Καθημερινά 8.30 μ.μ. Σαββατοκύριακο 6.00 μ.μ. & 8:30 μ.μ.