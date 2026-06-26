ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία Ίδρυμα Σεβέρη – CVAR, 8μ.μ. Η Διεθνής Ακαδημία Νέων Συνθετών Κύπρου αρχίζει τη λειτουργία της με το Chronos Contemporary Music Ensemble υπό τη διεύθυνση του Θεόδωρου Καμέρη, παρουσιάζοντας έργα σημαντικών σύγχρονων δημιουργών, ανάμεσά τους και την παγκόσμια πρεμιέρα του έργου «Dreamland Zypern» του Αυστριακού συνθέτη Κλάους Λανγκ.

Λύμπια, Θεατράκι Κοινοτικού Πάρκου Λυμπιών, 9μ.μ. Ο Παύλος Παυλίδης και η μπάντα του έρχονται στην Κύπρο για να μας χαρίσουν μια ονειρική εμπειρία, με μελωδίες, στίχους και εικόνες που μας έχουν εμπνεύσει. (οι πόρτες ανοίγουν στις 8μ.μ.) Εισιτήρια downtownnicosia.live

Λεμεσός, Γήπεδο Γυμνασίου Λινόπετρας, 24–28 Ιουνίου, 7-12μ.μ. Το MEDFEST – Limassol Beer Festival επιστρέφει για όγδοη συνεχή χρονιά. Απόψε εμφανίζονται οι Διονύσης Σχινάς και Χρήστος Θηβαίας. Προπώληση: ticketbox.com.cy και στα ταμεία του φεστιβάλ.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, NiMAC (22797400). Εγκαίνια: 7μ.μ. Την έννοια της μεταμόρφωσης ως πεδίου διαπραγμάτευσης ή συμφιλίωσης ανάμεσα στην ικανότητα συναίσθησης, στην ικανότητα σκέψης και στον χώρο διερευνά η έκθεση «A slight indisposition», στην οποία συμμετέχουν 16 καλλιτέχνες από την Κύπρο και το εξωτερικό. Η έκθεση, που επιμελείται η Κύπρια ιστορικός τέχνης και ερευνήτρια Έσρα Πλουμέρ Μπαρντάκ, αντλεί την αφετηρία της από τη «Μεταμόρφωση» (1915) του Φραντς Κάφκα, ένα από τα σημαντικότερα λογοτεχνικά έργα του 20ού αιώνα. Μέχρι 26/7 nimac.org.cy

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πάφος, Πολιτιστικό Κέντρο Τεχνόπολις 20, 8.45μ.μ. Από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου, ο κήπος του Τεχνόπολις 20 μετατρέπεται ξανά σε υπαίθρια κινηματογραφική αίθουσα, καθώς το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πάφου (PIFF) επιστρέφει για την 11η διοργάνωσή του. Θα προβληθούν 25 ταινίες μικρού μήκους από την Κύπρο και το εξωτερικό, μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ. Είσοδος ελεύθερη. Ηλικίες: 18+ www.piffcyprus.com

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, WhereHaus 612, 8.30μ.μ. Ένα από τα σημαντικότερα έργα της σύγχρονης δραματουργίας, οι «12 Ένορκοι» του Ρέτζιναλντ Ρόουζ, παρουσιάζονται από τη Θεατρική Ομάδα «3ο Κουδούνι» σε σκηνοθεσία Μάριου Σαρπέτσα, μετάφραση και διασκευή Χρίστου Ρ. Τσιαήλη. Δώδεκα ένορκοι καλούνται να αποφασίσουν για την αθωότητα ή την ενοχή ενός 18χρονου, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του. 99687383. Επόμενες: Κυριακή 28 και Δευτέρα 29 Ιουνίου

Δρομολαξιά, Αμφιθέατρο, 9μ.μ. Ο Φώτης Γεωργίδης επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι με το νέο του έργο «Αντικριστό», μια κοινωνική σάτιρα που βάζει στο στόχαστρο γνώριμες παθογένειες της κυπριακής πραγματικότητας. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται οι Σοφία Καλλή, Μάριος Δημητρίου, Φώτης Γεωργίδης, Αντρέας Τσέλεπος, Πολυξένη Σάββα, Παντελίτσα Λοΐζου και Σοφοκλής Σοφοκλέους. Εισιτήρια: SoldOut Tickets

Λευκωσία, Θέατρο Ένα, 8.30μ.μ. Το εμβληματικό μυθιστόρημα της Πατρίσια Χάισμιθ «Ο ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αντρέα Χριστοδουλίδη. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ.. Αρχοντικό Αξιοθέας: 10, 11 και 12 Ιουλίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: Ticketmaster.cy, 22348203. Κατάλληλο για άτομα άνω των 18 ετών.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Λευκωσία, Στέγη Χορού. Εργαστήρ2: Παρασκευή 26 Ιουνίου, 10π.μ.- 4μ.μ. Δωρεάν συμμετοχή. Τη σημασία της δημιουργικής έκφρασης, της συνεργασίας και της σωματικής επικοινωνίας στην ανάπτυξη παιδιών και νέων αναδεικνύουν τα θεατρικά εργαστήρια που διοργανώνουν το Κέντρο Θεάτρου για Παιδιά και Νεαρά Άτομα – ASSITEJ Κύπρου και η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, με προσκεκλημένη τη διακεκριμένη σκηνοθέτιδα, κινησιολόγο και παιδαγωγό θεάτρου Σοφία Πάσχου. Δωρεάν συμμετοχή για μέλη του ASSITEJ. Λευκωσία, Στέγη Χορού,

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Kartzin SEA Lab x Visual Voices. «My Fancy Future» της Φωτεινής Μιχαηλίδη. Μέχρι 3/7.

Γκλόρια (22762605). Αναδρομική έκθεση του ζωγράφου και αγιογράφου Πάρι Σίβακα (1959-2018) Μέχρι 2/7.

Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Έκθεση ζωγραφικής «Με μια Χρυσή Κορδέλα», με έργα που δημιούργησαν παιδιά της Παιδοογκολογικής Κλινικής. Μέχρι 26/6

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί». Μέχρι 10/7

Μarginalia (99657080). «Τραγιά» του Πάβλου Χαμπίδη. Μέχρι 27/6

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

The Edit Gallery (25251710). «Unfolding Landscapes» της Αλεχάντρα Αταρές. Μέχρι 18/7

125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Πάφος

Phsifida Art Gallery (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8

Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Supergirl: Woman of Tomorrow (σκηνοθεσία Creig Gillespie με τους Milly Alcock, David Corenswet, Eve Ridley), Pressure (σκηνοθεσία Anthony Maras με τους Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Sam Worthington), Fuze (σκηνοθεσία David Mackenzie με τους Andrew Scott, Brendan Fraser, Kerry Condon) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Η Μεγάλη Σφαγή των Β΄ ΚΑΠΗ Αλίμου (σκηνοθεσία Αθανάσιος Τόμμυ Σκλάβος με τους Λυδία Μπαγεώργου, Νίκο Δαμουλή, Άρη Κρούσκο) – RIO Λεμεσού.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της νέας ταινίας «Πικρές Γιορτές» του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Ο Ισπανός σκηνοθέτης επιστρέφει στην πατρίδα του με μια αυτοβιογραφικών διαθέσεων δημιουργία και μας θυμίζει τη γλυκόπικρη σχέση του σινεμά και της ζωής. Διάρκεια: 111′. 24/25/26/27/28/30- 06 + 01/07. Καθημερινά 8.30 μ.μ. Σαββατοκύριακο 6.00 μ.μ. & 8:30 μ.μ.