Καμπανάκι χτύπησαν στην ΥΚΑΝ τα νέα ναρκωτικά που έκαναν φέτος την εμφάνισή τους στην χώρα μας, ενώ ζητείται άμεσα η ψήφιση των νομοσχεδίων για τις παρακολουθήσεις των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ώστε η Υπηρεσία να έχει και αυτό το όπλο κατά των λαθρεμπόρων.

Ήδη, η Κύπρος γέμισε με παπαρούνα, αφού συνολικά έχουν εντοπιστεί περί τα 57 κιλά παγκύπρια, ενώ το πιο επικίνδυνο είναι η υγρή κάνναβη που δεν εντοπίζεται εύκολα και έχει σοβαρές συνέπειες. Στην Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών εκτιμούν ότι πίσω από τις απανωτές εισαγωγές μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών είναι Ινδοί, γι’ αυτό και έχουν συλληφθεί πέραν των επτά προσώπων παγκύπρια. Πίσω τους υπάρχουν διάφορα δίκτυα τα οποία και διοχετεύουν ναρκωτικά με συγκεκριμένο τρόπο. Χθες, διενεργήθηκαν έρευνες σε όλες τις πόλεις και εντοπίστηκαν άλλα περίπου 35 κιλά ναρκωτικών του είδους μήκων η υπνοφόρος ή υπνοφόρος παπαρούνα. Τα συγκεκριμένα ναρκωτικών αποστέλλονται στην Κύπρο μέσω Αυστρίας ή Γερμανίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι τέτοιου είδους ναρκωτικών έχει πολλά χρόνια να εντοπίσει η ΥΚΑΝ, αφού τα κύρια ναρκωτικά που διακινούνται είναι η κάνναβη και η ρητίνη κάνναβης. Αυτά τα ναρκωτικά οι χρήστες τα βράζουν και μετά πίνουν το σκεύασμα με αποτέλεσμα να μην έχουν έλεγχο του εαυτού τους.

Όπως δήλωσε στον «Φ» ο διοικητής της ΥΚΑΝ, Χρίστος Ανδρέου, τα νέα είδη ναρκωτικών επιχειρείται να εισαχθούν και να διακινηθούν από εμπόρους γιατί θεωρούν ότι δεν θα εντοπιστούν, αφού τα μέλη της Υπηρεσίας αναζητούν άλλου είδους παράνομες ουσίες. Ωστόσο, όπως είπε, τα μέλη της ΥΚΑΝ είναι εκπαιδευμένα να εντοπίζουν κάθε είδος ναρκωτικού καθώς και να ερευνούν σχολαστικά όποιον κινήσει τις υποψίες ή υπάρχουν πληροφορίες ότι θα προσπαθήσει να φέρει παράνομες ουσίες. Ο κ. Ανδρέου αναφέρθηκε και στο ζήτημα με τις παρακολουθήσεις τηλεφώνων, λέγοντας πως η Κύπρος είναι ίσως η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει στη διάθεσή της το όπλο των παρακολουθήσεων ώστε να μπορεί να εξαρθρώνει τα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών. Είναι γι’ αυτό που πολλές φορές αντί να συλλαμβάνονται οι υπεύθυνοι, συλλαμβάνονται οι διακινητές. Ωστόσο, η ΥΚΑΝ έχει καταφέρει να βάλει στη φυλακή αρκετά πρόσωπα που θεωρούνται οι κεφαλές κυκλωμάτων.

Ο διοικητής της ΥΚΑΝ τόνισε πως η παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων ατόμων που εμπλέκονται στο οργανωμένο έγκλημα θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά στις επιχειρήσεις της ΥΚΑΝ. Ανέφερε πως οι πλείστες υποθέσεις που αφορούν ναρκωτικά ξεκινούν από πληροφορίες που φθάνουν στην Αστυνομία και οι έρευνες μπορεί να διαρκέσουν μήνες. Τόνισε πως με την παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων ο χρόνος συλλογής των πληροφοριών θα μπορούσε να μειωθεί δραστικά.

Ένα από τα πλέον ανησυχητικά δεδομένα της φετινής χρονιάς είναι ο διπλασιασμός των ποσοτήτων κοκαΐνης που εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από τα μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών. Από τα 30 κιλά το α΄ εξάμηνο πέρσι, φτάσαμε στα 72 κιλά φέτος, γεγονός που αποδίδεται στις προσπάθειες των εμπόρων να εισαγάγουν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών με λίγες προσπάθειες μειώνοντας έτσι την περίπτωση να εντοπιστούν, ενώ το κέρδος μεγιστοποιείται.

Όσον αφορά στο πρόβλημα γενικότερα, τα στοιχεία και οι υποθέσεις δείχνουν ότι τα ναρκωτικά έχουν εξαπλωθεί παντού, ακόμη και στα σχολεία και ο αγώνας που διεξάγεται είναι άνισος. Η ραγδαία αύξηση των ποσοτήτων που ανακαλύπτονται κάθε χρόνο δείχνει πως το πρόβλημα διογκώνεται, ενώ φαίνεται πως ο τομέας της πρόληψης έχει αποτύχει. Ενδεικτικό του μεγέθους του προβλήματος είναι πως κάθε χρόνο εντοπίζονται σχεδόν χίλιοι οδηγοί πίσω από το τιμόνι, ενώ έκαναν προηγουμένως χρήση ναρκωτικών. Η ΥΚΑΝ έχει να διαδραματίσει πέραν της καταστολής και έργο σε σχέση με την πρόληψη, μέσα από διαλέξεις σε σχολεία, στρατόπεδα και αλλού, ενώ παραπέμπονται σε προγράμματα πέραν των 350 νέων κάθε έτος για απεξάρτηση.

Επτά συλλήψεις για παπαρούνα

Ασταμάτητες είναι οι επιχειρήσεις τις ΥΚΑΝ τις τελευταίες ημέρες για την εξάρθρωση κυκλωμάτων που εισήγαγαν αποξηραμένους λοβούς παπαρούνας του είδους μήκων η υπνοφόρος.

Αρχικά, συνελήφθησαν πέντε άνδρες ηλικίας 20, 22, 23, 27 και 28 ετών. Σημειώνεται πως ένας εκ των συλληφθέντων ηλικίας 22 ετών τελούσε ήδη υπό κράτηση σε σχέση με άλλη παρόμοια υπόθεση.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι δύο εκ των υπόπτων, ηλικίας 27 και 28 ετών, διέμεναν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον δικαστηρίων για έκδοση διαταγμάτων κράτησής τους. Χθες, έγιναν νέες επιχειρήσεις σε Πάφο και Αμμόχωστο όπου εντοπιστήκαν άλλα πέντε κιλά των ίδιων ναρκωτικών και συνελήφθησαν άλλα δύο πρόσωπα.