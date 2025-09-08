Mεγάλος ρωμαϊκός ταφικός θάλαμος με επιγραφές στα ελληνικά, που χρονολογείται από τον 3ο έως τον 4ο αιώνα μ.Χ., ανακαλύφθηκε από αρχαιολόγους στην Αλβανία.

Η ανακάλυψη είναι η πρώτη του είδους της που έχει γίνει ποτέ στη χώρα αυτή, η οποία υπήρξε κάποτε μέρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εκτιμάται ότι ο τάφος ανήκε σε ένα πολύ πλούσιο άτομο.

Κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας όταν εντόπισαν περίεργους λίθους σε οροπέδιο κοντά στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Οι ανασκαφές ξεκίνησαν στις αρχές Αυγούστου, και οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν μια υπόγεια κατασκευή. Οι μεγάλες ασβεστολιθικές πλάκες του ταφικού θαλάμου έφεραν επιγραφές στα ελληνικά.

Ο επικεφαλής του έργου, Έρικσον Νικόλι, δήλωσε: «Η επιγραφή μας λέει ότι το άτομο που είναι θαμμένο εδώ ονομαζόταν Γελλιανός –όνομα χαρακτηριστικό της ρωμαϊκής εποχής». «Δεν γνωρίζουμε την ταυτότητα του δεύτερου ατόμου, αλλά πιθανόν πρόκειται για συγγενή». Ο τάφος έχει διαστάσεις 9 μέτρα μήκος και 6 μέτρα πλάτος και θεωρείται τόπος ταφής πλούσιου ή αριστοκράτη, καθώς είναι πολύ πιο περίτεχνος από άλλους τάφους της περιοχής.

Οι αρχές της Αλβανίας σχεδιάζουν ήδη την ανάδειξη του χώρου ως τουριστικό αξιοθέατο.

Η ομάδα του Νικόλι χρησιμοποίησε πινέλα για να αποκαλύψει τις λεπτομερώς σκαλισμένες άκρες της λευκής οροφής και των τοίχων του θαλάμου. Ανάμεσα στα ευρήματα ήταν κι ένα ύφασμα κεντημένο με χρυσή κλωστή, το οποίο επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για μέλος της ανώτερης κοινωνικής τάξης.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν γυάλινα σκεύη και μαχαίρια.

Σύμφωνα με τον Νικόλι, ο τάφος έχει συληθεί τουλάχιστον δύο φορές, μία φορά στην αρχαιότητα και μία ακόμη με χρήση βαρέων μηχανημάτων, για να μετακινηθεί ένας τεράστιος βράχος από την κορυφή του.

Το όνομα του νεκρού είναι γραμμένο με ελληνικά γράμματα αλλά έχει λατινική σημασία, ενώ μια δεύτερη επιγραφή δηλώνει ότι ο τάφος ήταν αφιερωμένος στον θεό Δία (Jupiter).

Οι ειδικοί δεν έχουν ακόμη ερμηνεύσει τις επιγραφές σε λίθους που βρέθηκαν κοντά, οι οποίες πιστεύεται ότι ανήκαν σε ένα άλλο μνημείο που τώρα περιβάλλεται από χωράφια με καλαμπόκι κι ένα λατομείο.

Με πληροφορίες από SkyNews