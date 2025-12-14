Η βρετανική μίνι σειρά Adolescence, η οποία είναι διαθέσιμη στο Netflix, είναι ένα τηλεοπτικό γεγονός που δεν πρέπει να χάσετε. Σε μόλις τέσσερα επεισόδια, αυτή η εξαιρετικά καλοδουλεμένη παραγωγή καταφέρνει να συγκλονίσει και να σε βάλει σε βαθιές σκέψεις για την κοινωνία όπως αυτή είναι σήμερα.

Η ιστορία επικεντρώνεται στην εμπειρία ενός 13χρονου αγοριού, αλλά δομείται με έναν μοναδικό τρόπο με αποτέλεσμα μια καθηλωτική, πολυεπίπεδη αφήγηση.

Πέρα από το σενάριο, το Adolescence είναι διάσημο για την εκπληκτική τεχνική του αρτιότητα: κάθε κεφάλαιο γυρίστηκε σε ένα συνεχόμενο μονοπλάνο. Αυτή η επιλογή προσφέρει μια ακατέργαστη, ρεαλιστική και άκρως καθηλωτική εμπειρία, σαν να βρίσκεστε κι εσείς στο δωμάτιο. Ο ρεαλισμός ενισχύεται από τις καταπληκτικές ερμηνείες του καστ. Ο Stephen Graham και ο νεαρός Owen Cooper παραδίδουν μαθήματα υποκριτικής. Η αφοσίωση, οι ανεπαίσθητες εκφράσεις και οι λεπτές κινήσεις των ηθοποιών σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι παρακολουθείς πραγματικούς ανθρώπους να βιώνουν ένα φρικτό γεγονός.

Το αριστούργημα αυτό αποφεύγει τις εύκολες απαντήσεις, ειδικά όσον αφορά στο τι ωθεί τους εφήβους να διαπράξουν βίαιες πράξεις. Αντί να προσφέρει απλουστευτικές εξηγήσεις, όπως η ευθύνη των γονέων, ή τα «διαλυμένα» σπίτια, η σειρά αναζητά τις βαθύτερες, κοινωνικές ρίζες του προβλήματος. Διερευνά με τόλμη πώς η σημερινή κοινωνία, και ειδικά η ρητορική των «άλφα αρσενικών» που βρίσκει έδαφος στο διαδίκτυο, διαστρεβλώνει την αντίληψη των νεαρών αγοριών για την αρρενωπότητα, τη δύναμη και τις σχέσεις με τις γυναίκες.

Είναι μια έξυπνη και δυνατή σειρά που θα σας συνεπάρει από το πρώτο λεπτό, αναγκάζοντάς σας να κάνετε binge-watch μέχρι να τη δείτε όλη.

Δεν είναι εύκολη ως προς τη θέαση, αλλά είναι απολύτως απαραίτητη, καθώς μάς ωθεί να αναρωτηθούμε αν κάνουμε αρκετά ως φίλοι, ως γονείς, και ως κοινωνία.

Τελικά; Αξίζει να τη δείτε. Είναι μια δραματική και συναρπαστική παραγωγή που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας.

Ελεύθερα, 14.12.2025