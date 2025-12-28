Η μετα-αποκαλυπτική σειρά επιστημονικής φαντασίας Pluribus, δημιουργημένη από τον Βινς Γκίλιγκαν (γνωστός από τις σειρές Breaking Bad και Better Call Saul), είναι το νέο τηλεοπτικό γεγονός που όλοι συζητούν — και για καλό λόγο. Γρήγορα έγινε η πιο δημοφιλής σειρά στην ιστορία του Apple TV, ξεπερνώντας όλες τις προσδοκίες με την πραγματικά τολμηρή της πλοκή.

Η σειρά, που διαδραματίζεται κυρίως στην Αλμπουκέρκη (Νέο Μεξικό), ακολουθεί την Κάρολ Στούρκα, μια επιτυχημένη συγγραφέα ρομαντικών μυθιστορημάτων, η οποία βρίσκεται απομονωμένη αφότου ένας εξωγήινος ιός μεταμορφώνει την υπόλοιπη ανθρωπότητα σε μια ειρηνική, ικανοποιημένη κολεκτίβα γνωστή ως «Οι Άλλοι». Ο τίτλος της σειράς, «Pluribus», είναι μια αναφορά στο e pluribus unum («Από πολλούς, ένας»), θέτοντας τις βάσεις για βαθιά φιλοσοφικά ερωτήματα.

Ο κόσμος του «Pluribus» είναι μια φαινομενική ουτοπία: όλοι είναι ευγενικοί, οι σκέψεις μοιράζονται και οι συγκρούσεις είναι ανύπαρκτες. Ωστόσο, ο Γκίλιγκαν θέτει ένα ανατριχιαστικό ερώτημα: ποιο είναι το κόστος της απόλυτης ομοφωνίας; Για την Κάρολ, μια έντονα ανεξάρτητη γυναίκα που πενθεί, αυτή η επιβεβλημένη ευτυχία είναι ένας τρομακτικός εφιάλτης, που επιδεινώνεται από την ευγενική αλλά αμείλικτη επιθυμία των Άλλων να την αφομοιώσουν.

Η Ρία Σίχορν δίνει μια αξέχαστη ερμηνεία ως Κάρολ. Ενσαρκώνει την οργή και την απόγνωση μιας μισάνθρωπης που είναι παγιδευμένη σε έναν κόσμο που θέλει μόνο να είναι ευτυχισμένη, αναγκάζοντας τους θεατές να αναρωτηθούν για την αξία της ατομικότητας και της οργής σε μια εντελώς ομοιογενή κοινωνία. Η ίδια η ύπαρξη της Κάρολ, η άρνησή της να αφομοιωθεί, γίνεται μια υπαρξιακή απειλή για το σύνολο.

Το «Pluribus» λειτουργεί έξυπνα τόσο ως ένα παράξενο μυστήριο επιστημονικής φαντασίας όσο και ως ψυχολογικό πορτρέτο μιας γυναίκας που παλεύει για το δικαίωμά της να νιώθει. Είναι μια έξυπνη και δυνατή σειρά που χρησιμοποιεί το φουτουριστικό της σκηνικό για να εξερευνήσει ζητήματα αναφαίρετων δικαιωμάτων, ηθικού καθήκοντος, ακόμα και τη δυναμική των τοξικών σχέσεων.

Τελικά; Δείτε το οπωσδήποτε. Είναι ένα συναρπαστικό και προκλητικό δράμα που θα πυροδοτήσει ζωντανές συζητήσεις.

Ελεύθερα, 28/12/2025